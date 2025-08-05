You are Here
ট্রাম্প লস অ্যাঞ্জেলেসে 2028 অলিম্পিক গেমসের জন্য টাস্কফোর্স তৈরি করবেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত ২০২৮ সালের অলিম্পিক গেমসে একটি টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা করছেন।

হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, ট্রাম্প মঙ্গলবার টাস্কফোর্সকে অফিসিয়াল করার জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করবেন।

ট্রাম্প বলেছেন যে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্রীষ্মের গেমস তার দ্বিতীয় মেয়াদে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশায় রয়েছে এমন ঘটনাগুলির মধ্যে একটি। ২০২৮ গেমস হ’ল ইউটা, উটাহের সল্টলেক সিটিতে ২০০২ সালের শীতকালীন গেমস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত প্রথম অলিম্পিক হবে।

হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলাইন লেভিট এক বিবৃতিতে বলেছেন, “এই বিশ্বব্যাপী ক্রীড়া দর্শনীয়তার তদারকি করার জন্য ট্রাম্প” এটিকে একটি বড় সম্মানের হিসাবে বিবেচনা করেছেন, স্পোর্টসকে রাষ্ট্রপতির অন্যতম “সর্বশ্রেষ্ঠ আবেগ” বলে অভিহিত করেছেন।

এলএ 28 এর সভাপতি এবং চেয়ার ক্যাসি ওয়াসারম্যান বলেছেন, টাস্কফোর্স “আমাদের পরিকল্পনার প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ চিহ্নিত করে এবং কেবলমাত্র বৃহত্তম নয়, বিশ্বের সবচেয়ে বড় গেমসকে ২০২৮ সালের গ্রীষ্মে দেখেছে এমন সর্বশ্রেষ্ঠ গেমসকে আমাদের অংশীদারিত্বের প্রতিফলন ঘটায়।”

