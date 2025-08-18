ট্রাম্প লাইভ: পুতিন ক্রাঞ্চ সভার কয়েক ঘন্টা আগে শিশুদের স্লোগান | বিশ্ব | খবর

ইউক্রেনের নেতা আজ পরে মিঃ ট্রাম্পের সাথে তার বৈঠকের আগে সুরক্ষার জন্য কিয়েভের আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।
মিঃ জেলেনস্কি এক্স -তে পোস্ট করেছেন: “এটি গুরুত্বপূর্ণ যে আমেরিকা ইউক্রেনের সুরক্ষা গ্যারান্টি সরবরাহ করতে এবং তাই সমস্ত ইউরোপের জন্য ইউরোপের সাথে কাজ করতে সম্মত হয়”।
তবে গত রাতে মিঃ ট্রাম্প মনে করেছিলেন যে মিঃ জেলেনস্কির ছাড়ের সাথে সম্মত হন। তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে ইউক্রেন ক্রিমিয়া ফিরে পেতে পারে না, যা রাশিয়া ২০১৪ সালে অবৈধভাবে সংযুক্ত হয়েছিল, একটি সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ করে দিয়েছে যা এর বিস্তৃত ২০২২ আক্রমণ করেছিল।
মিঃ ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন: “ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, যদি তিনি চান, বা তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন।
“এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল তা মনে রাখবেন। ওবামাকে ক্রিমিয়াকে (12 বছর আগে গুলি চালানো না করেই গুলি করা হয়নি!), এবং ইউক্রেনের দ্বারা ন্যাটোতে যাবেন না। কিছু জিনিস কখনও পরিবর্তিত হয় না !!!”।
মিঃ জেলেনস্কি রবিবার শেষের দিকে নিজের পোস্টের সাথে সাড়া দেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন: “আমরা সকলেই এই যুদ্ধটি দ্রুত এবং নির্ভরযোগ্যভাবে শেষ করার একটি দৃ equ ় ইচ্ছা ভাগ করে নিই”।
তিনি আরও বলেছিলেন যে “শান্তি অবশ্যই স্থায়ী হতে হবে”, যেমনটি রাশিয়া আট বছর আগে পূর্ব ইউক্রেনের ক্রিমিয়া এবং ডোনবাসের কিছু অংশ দখল করার পরে ছিল না। ইউক্রেনীয় নেতা বলেছিলেন: “পুতিন কেবল এটি একটি নতুন আক্রমণের জন্য একটি স্প্রিংবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন”।