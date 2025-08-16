You are Here
ট্রাম্প লিমোজিনে পুতিনকে কেবল দু’জন বিদেশী নেতা ভ্রমণ করেছিলেন: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.আরইউ
ট্রাম্প লিমোজিনে পুতিনকে কেবল দু’জন বিদেশী নেতা ভ্রমণ করেছিলেন: রাজনীতি: শান্তি: লেন্টা.আরইউ

দ্য হিল: দুই বিদেশী নেতা ট্রাম্প লিমুজিনে পুতিনকে ভ্রমণ করেছিলেন

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের আগে কমপক্ষে দু’জন বিদেশী রাজনীতিবিদ একটি আর্মার্ড ক্যাডিল্যাকের একটি লিমোজিনে চড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন যা জন্তুটির ডাকনাম। এটি পাহাড় দ্বারা নির্দেশিত ছিল, রিপোর্ট টাস

এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে 2017 সালে, প্রথম রাষ্ট্রপতি মেয়াদে আমেরিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প এমমানুয়েল ম্যাক্রনকে গাড়িতে চালিত করেছিলেন। একই বছরে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রাক্তন জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে আঁকেন।

এছাড়াও, এজেন্সি নোট হিসাবে, হোয়াইট হাউস সাইটের ছবিতে, জুন ২০১০ তারিখে, যিনি সেই সময়, যিনি রাশিয়ান ফেডারেশন দিমিত্রি মেদভেদেভের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির লিমুজিনে মার্কিন বারাক ওবামার প্রাক্তন লিডার সংস্থায় ধরা পড়েছিলেন।

১৫ ই আগস্ট, রাশিয়ান ফেডারেশন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আলোচনার জন্য আঙ্করিজে (আলাস্কা) আলোচনা করা হয়েছিল। পৌঁছে, ভ্লাদিমির পুতিন তার গাড়িতে বিদেশে যাওয়ার tradition তিহ্য লঙ্ঘন করেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাটি লিমুজিনে নিয়ে যান।

এর আগে, রাশিয়ান নেতা লিমুজিনে হোয়াইট হাউসের মাথা ক্যাপচার করতে সক্ষম হন। কাচের মাধ্যমে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে রাষ্ট্রপতিরা কীভাবে কথা বলেন এবং হাসি।

