ট্রাম্প ‘শাট ডাউন’ নাসা মিশনগুলি যা গুরুত্বপূর্ণ ডেটা সেট পরিমাপ করে আমাদের | খবর

ট্রাম্প প্রশাসন দুটি নাসা মিশন বন্ধ করতে চলেছে যা একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস এবং উদ্ভিদ স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ করে, বিজ্ঞানী, নীতিনির্ধারক এবং কৃষকদের জন্য সম্ভাব্যভাবে একটি ডেটা উত্স কেটে ফেলেছে।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০২26 অর্থবছরের জন্য বাজেটের অনুরোধে প্রদক্ষিণ করে কার্বন অবজারভেটরিজের জন্য কোনও তহবিল নেই, যা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত ও শোষিত হচ্ছে এবং কতটা ফসল বাড়ছে তা সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারে।

বুধবার নাসা একটি ইমেল বিবৃতিতে বলেছিল যে মিশনগুলি “তাদের প্রাইম মিশনের বাইরে” এবং রাষ্ট্রপতির এজেন্ডা এবং বাজেটের অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য “অবসান হয়েছে”।

যাইহোক, মিশনগুলি – 2014 সালে চালু হওয়া একটি মুক্ত -উড়ন্ত উপগ্রহ এবং 2019 সালে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের সাথে সংযুক্ত একটি উপকরণ যা হাবল স্পেস টেলিস্কোপে ব্যবহৃত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত – বিশ্বের অন্য কোনও সিস্টেমের তুলনায় আরও সংবেদনশীল এবং নির্ভুল রয়েছে, অপারেটিং বা পরিকল্পিত একটি “জাতীয় সম্পদ” সংরক্ষণ করা উচিত, যা ডেভিড ক্রিস্প তাদের বিকাশের নেতৃত্বে, একটি অবসরপ্রাপ্ত নাসা বিজ্ঞানী অনুসারে।

উদাহরণস্বরূপ, তারা বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার করতে সহায়তা করেছিলেন যে অ্যামাজন রেইন ফরেস্ট এটি শোষণের চেয়ে বেশি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গত করে, অন্যদিকে কানাডা, রাশিয়া এবং যে অঞ্চলগুলিতে পারমাফ্রস্ট গলে যাচ্ছে তারা নির্গত হওয়ার চেয়ে বেশি শোষণ করে, খবরে বলা হয়েছে, রিপোর্ট করেছেন, আয়না আমাদের।

তিনি গাছগুলিতে সালোকসংশ্লেষণের “আভা” সনাক্ত করতে পারেন, যা খরা নিরীক্ষণে সহায়তা করে এবং খাদ্য ঘাটতিগুলির পূর্বাভাস দেয় যা নাগরিক অস্থিরতা এবং দুর্ভিক্ষের কারণ হতে পারে, তিনি যোগ করেন।

“এটি সত্যিই সমালোচিত,” ক্রিস্প বলেছিলেন। “আমরা এই দ্রুত পরিবর্তিত গ্রহ সম্পর্কে অনেক কিছু শিখছি।”

মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ু বিজ্ঞানী জোনাথন ওভারপেক মিশনগুলিকে “অত্যন্ত সংক্ষিপ্তসৃত” হিসাবে অবসান করার সিদ্ধান্তকে বর্ণনা করেছেন।

“এই উপগ্রহ দ্বারা প্রদত্ত পর্যবেক্ষণগুলি … (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ গ্রহের আশেপাশে ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ,” তিনি মন্তব্য করেছিলেন।

