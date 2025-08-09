ট্রাম্প শিগগিরই সোনার বারের শুল্কের উপর ‘ভুল তথ্য পরিষ্কার করার’ আদেশের আদেশ

হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শীঘ্রই সোনার বারগুলিতে শুল্ক সম্পর্কিত প্রশাসনের নীতি স্পষ্ট করার জন্য একটি নির্বাহী আদেশ জারি করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
“হোয়াইট হাউস অদূর ভবিষ্যতে একটি কার্যনির্বাহী আদেশ জারি করার ইচ্ছা পোষণ করে সোনার বার এবং অন্যান্য বিশেষ পণ্যগুলির শুল্ক সম্পর্কে ভুল তথ্য স্পষ্ট করে,” এই কর্মকর্তা বলেছিলেন।
ফিনান্সিয়াল টাইমস প্রথম রিপোর্ট আসন্ন আদেশে, কাস্টমস এবং বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি) 1-কিলোগ্রাম এবং 100-আউন্স বারগুলি একটি নির্দিষ্ট শুল্ক কোডের সাথে শ্রেণিবদ্ধ করা উচিত, যা তাদের শুল্কের সাপেক্ষে তৈরি করে।
বহুল ব্যবহৃত সোনার বারগুলিতে অপ্রত্যাশিত রায় দেওয়ার ফলস্বরূপ, সোনার বাজারটি ছিল অশান্তিতে। সোনার ফিউচারের জন্য দামগুলি উচ্চ রেকর্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, নিউ ইয়র্ক টাইমস রিপোর্ট করেছে।
সুইজারল্যান্ডের এক-কিলোগ্রাম এবং ১০০ আউন্স বারগুলি রাষ্ট্রপতির শুল্ক থেকে অব্যাহতি পাবে না এবং দেশটি, যা একটি পরিশোধন কেন্দ্র, এটি একটি বিশাল 39 শতাংশ করের সাথে আঘাত পেয়েছে।
ব্যবসায়ী, বিশ্লেষক এবং নির্বাহীরা ধরে নিয়েছিলেন যে সোনার বারগুলি ট্রাম্পের শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে, ব্লুমবার্গ রিপোর্ট করেছেনএবং শুক্রবার ব্যবসায়ীরা সিপিবির রায় দেওয়ার পরে সোনার আউটলেট শিপমেন্টগুলি হিমশীতল বলেছে।
ট্রাম্প এই মাসে আরোপিত তামা শুল্ক সহ অন্যান্য পণ্যগুলিতে শুল্ক জারি করেছেন। বৃহস্পতিবার কয়েক ডজন ট্রেডিং অংশীদারদের উপর রাষ্ট্রপতির “পারস্পরিক” শুল্কের হার কার্যকর হয়েছে।