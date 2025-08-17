You are Here
ট্রাম্প শিফটসফায়ার অবস্থান শিফট করে এবং ইউক্রেনকে রাশিয়া শান্তি চুক্তিতে সম্মত করার আহ্বান জানায়

আস্যা রবিনস এবং ট্যাবি উইলসন

বিবিসি নিউজ

গেটি চিত্রগুলি ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি একটি কালো টি-শার্টের উপরে একটি কালো জ্যাকেট পরেছেন এবং ক্যামেরার উপরে খুঁজছেন। তার পিছনে দুটি পতাকা রয়েছে; একটি নীল এবং হলুদ এবং অন্যটি লাল এবং কালো। গেটি ইমেজ

ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি বলেছেন যে রাশিয়ার যুদ্ধবিরতিতে রাজি হতে অস্বীকার করা যুদ্ধ শেষ করার প্রচেষ্টা জটিল করে তুলছে।

“আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাশিয়া যুদ্ধবিরতির জন্য অসংখ্য আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে এবং এখনও নির্ধারণ করতে পারেনি যে এটি কখন হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবে। এটি পরিস্থিতি জটিল করে তোলে,” তিনি ‘এক্স’ সম্পর্কিত এক বিবৃতিতে বলেছিলেন।

সোমবার, ইউক্রেনীয় নেতা ওয়াশিংটন ডিসিতে ভ্রমণ করেন, যেখানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি জেলেনস্কিকে শান্তি চুক্তিতে সম্মত হওয়ার আহ্বান জানান।

ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠকের পর সরাসরি স্থায়ী শান্তি চুক্তিতে চলে যাওয়ার জন্য ইউক্রেনের যুদ্ধবিরতি বাইপাস করতে চান।

অবস্থানের একটি বড় পরিবর্তনকালে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনের পরে সত্য সামাজিক সম্পর্কে বলেছিলেন যে এটি “রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে” সেরা উপায় হবে, প্রায়শই “ধরে রাখেন না” যুদ্ধবিরতি যোগ করা।

শীর্ষ সম্মেলনের পরে ট্রাম্পের সাথে একটি ফোন কল করার পরে, জেলেনস্কি একটি বাস্তব, দীর্ঘস্থায়ী শান্তির আহ্বান জানিয়েছিলেন, এবং যোগ করেছেন যে “আগুন অবশ্যই বন্ধ হওয়া উচিত” এবং হত্যাকাণ্ড বন্ধ।

সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে তার পরবর্তী বিবৃতিতে জেলেনস্কি মস্কোর সাথে “সত্যিকারের টেকসই এবং নির্ভরযোগ্য শান্তি” এর জন্য তাঁর প্রয়োজনীয়তার রূপরেখা দিয়েছেন, যার মধ্যে একটি “বিশ্বাসযোগ্য সুরক্ষা গ্যারান্টি” এবং তিনি যে শিশুদের প্রত্যাবর্তন করেছেন তা ক্রেমলিনের দ্বারা “দখলকৃত অঞ্চল থেকে অপহরণ” করা হয়েছিল।

ট্রাম্পের মন্তব্যগুলি কীভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে সে সম্পর্কে তার অবস্থানের একটি নাটকীয় পরিবর্তন নির্দেশ করে, শীর্ষ সম্মেলনের আগে কেবল শুক্রবার বলেছিলেন যে তিনি “দ্রুত” যুদ্ধবিরতি চেয়েছিলেন।

দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত সম্পর্কে আলোচনার আগে ইউক্রেনের মূল দাবি দ্রুত যুদ্ধবিরতি ছিল এবং ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের আগেই বলেছিলেন যে সম্মেলনের পক্ষে তাঁর লক্ষ্য যুদ্ধবিরতি চুক্তি অর্জন করা ছিল।

এদিকে, পুতিন ট্রাম্পকে একটি শান্তির প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিলেন যা ইউক্রেনকে ডোনবাসের ডোনেটস্ক অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হবে, রাশিয়ার বিনিময়ে জাপুরিঝহিয়া এবং খেরসনের সামনের লাইনগুলি হিমশীতল করে।

রাশিয়া অবৈধভাবে ক্রিমিয়াকে ইউক্রেন থেকে ২০১৪ সালে সংযুক্ত করেছিল, তারপরে আট বছর পরে দেশে পুরো স্কেল আক্রমণ শুরু করে। এটি ডনবাসকে রাশিয়ান অঞ্চল হিসাবে দাবি করে এবং বেশিরভাগ লুহানস্ক এবং ডোনেটস্কের প্রায় 70% নিয়ন্ত্রণ করে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি, যিনি এর আগে বলেছিলেন যে কোনও শান্তি চুক্তিতে “কিছু অঞ্চল অদলবদল” জড়িত থাকবে, তিনি সম্মেলনের পরে জেলেনস্কির কাছে এই প্রস্তাবটি রিলে করেছিলেন বলে জানা গেছে।

মাত্র কয়েক দিন আগে, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ডোনবাসের নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণে রায় দিয়েছিলেন – লুহানস্ক এবং ডোনেটস্কের অঞ্চলগুলি তৈরি করেছিলেন – বলেছিলেন যে এটি ভবিষ্যতের রাশিয়ান হামলার জন্য একটি স্প্রিংবোর্ড হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বিবিসির মার্কিন অংশীদার সিবিএস জানিয়েছে, কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে, ইউরোপীয় কূটনীতিকরা উদ্বিগ্ন ছিলেন যে ট্রাম্প সোমবার জেলেনস্কিকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন যে তিনি এবং পুতিন শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা করেছেন এমন শর্তাদি মোকাবেলায় সম্মত হন।

সিবিএস সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলনের পরে একটি আহ্বানে ইউরোপীয় নেতাদের বলেছিলেন যে পুতিন “কিছু ছাড়” তৈরি করবেন, তবে তারা কী তা নির্দিষ্ট করতে ব্যর্থ হন।

শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনের পরে ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ট্রাম্পকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি ইউক্রেনীয় নেতার জন্য কী পরামর্শ নিয়েছেন, যার বিষয়ে তিনি “একটি চুক্তি করুন” বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন।

“রাশিয়া একটি খুব বড় শক্তি এবং তারা নয়,” তিনি যোগ করেছেন।

গেট্টি চিত্রগুলি জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি পডিয়ামগুলিতে একে অপরের পাশে দাঁড়িয়ে তারা ইউরোপীয় নেতাদের এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে মেরজ দ্বারা আয়োজিত ভার্চুয়াল বৈঠকের পরে চ্যান্সেলারি -তে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিতে পারেগেটি ইমেজ

শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলনের আগে, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ জেলেনস্কির সাথে অন্যান্য ইউরোপীয় নেতা এবং ট্রাম্পের সাথে ভার্চুয়াল বৈঠক করেছেন

ট্রাম্প এর আগে “খুব মারাত্মক পরিণতি” হুমকি দিয়েছিলেন, যদি পুতিন যুদ্ধ শেষ করতে রাজি না হন, গত মাসে মস্কোর পক্ষে যুদ্ধবিরতি পৌঁছানোর বা মাধ্যমিক শুল্ক সহ কঠোর নতুন নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হওয়ার সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন।

শুক্রবারের শীর্ষ সম্মেলন অনুসরণ করে রাষ্ট্রপতির কোনও চুক্তির মাধ্যমে খুব কম ঘোষণা করা হয়েছিল, তবে ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে অগ্রগতি হয়েছে।

শনিবার, পুতিন শীর্ষ সম্মেলনটিকে “খুব দরকারী” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের কাছে “আমাদের অবস্থান নির্ধারণ” করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি বলেছেন, “আমাদের এই সুযোগটি ছিল, যা আমরা এই সংকটের কারণগুলি সম্পর্কে জেনেসিস সম্পর্কে কথা বলার জন্য করেছি। এই মূল কারণগুলির নির্মূলকরণ যা নিষ্পত্তির ভিত্তি হওয়া উচিত,”

পরে, একজন প্রবীণ রাশিয়ান কূটনীতিক বিবিসি নিউশুরকে বলেছিলেন যে আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলন যুদ্ধ শেষ করার জন্য “আরও প্রচেষ্টার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং ব্লক” ছিল।

জাতিসংঘের রাশিয়ার প্রথম উপ -স্থায়ী প্রতিনিধি দিমিত্রি পলিয়ানস্কি বলেছিলেন যে যে সকলেই শান্তি চায় তাদের প্রত্যেককে “ফলাফলের দ্বারা সন্তুষ্ট হওয়া উচিত”। তিনি বলবেন না যে পুতিনের এখন জেলেনস্কির সাথে দেখা করা উচিত।

এদিকে, “উইল অফ দ্য উইলিং” – এমন একদল দেশ যা ইউক্রেনের সমর্থন জোরদার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং জার্মানি অন্তর্ভুক্ত – সোমবার জেলেনস্কির হোয়াইট হাউসে সফরের আগে রবিবার বিকেলে একটি কল করবে।

গেটি ইমেজ কেয়ার স্টারমার 10 ডাউনিং স্ট্রিটের ধাপে তাকে শুভেচ্ছা জানাতে ভলোডিমির জেলেনস্কির সাথে হাত কাঁপছেগেটি ইমেজ

স্টারমার আলাস্কার ইউএস-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের আগে ডাউনিং স্ট্রিটে জেলেনস্কির হোস্ট করেছিলেন, এই জুটিটি একমত হয়ে সেখানে “ইউক্রেনের একটি ন্যায়বিচারের একটি শক্তিশালী অনুভূতি এবং ইউক্রেনের একটি ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তি অর্জনের একটি দৃ for ় সংকল্প ছিল”

ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মেরজ এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেয়েন সহ একদল ইউরোপীয় নেতাদের একটি দল বলেছেন, “পরবর্তী পদক্ষেপটি এখন রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি সহ আরও আলোচনা হতে হবে”।

নেতারা বলেছিলেন যে তারা ইউরোপীয় সমর্থন সহ একটি ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের দিকে “কাজ করতে প্রস্তুত” ছিল।

তারা আরও বলেন, “আমরা রাশিয়ার উপর চাপ ধরে রাখতে প্রস্তুত,” তারা আরও যোগ করে: “ইউক্রেনের এই অঞ্চল নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আন্তর্জাতিক সীমানা জোর করে পরিবর্তন করা উচিত নয়।”

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ট্রাম্পের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে বলেছিলেন যে তারা “আমাদের আগের চেয়ে আরও কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল”।

“যদিও অগ্রগতি হয়েছে, পরবর্তী পদক্ষেপটি অবশ্যই রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কিয়কে জড়িত আরও আলোচনা হতে হবে। ইউক্রেনের শান্তির পথ তাকে ছাড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না,” তিনি বলেছিলেন।

এবং কিয়েভে, ইউক্রেনীয়রা আলাস্কার দৃশ্যের দ্বারা “চূর্ণবিচূর্ণ” অনুভূতি বর্ণনা করেছেন।

“আমি বুঝতে পারি যে আলোচনার জন্য আপনি হাত কাঁপানোর জন্য, আপনি যখন এসে পৌঁছেছেন তখন আপনি কেবল পুতিনকে মুখে চড় মারতে পারবেন না But

