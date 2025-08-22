You are Here
ট্রাম্প শীঘ্রই ইউক্রেনের বিষয়ে 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত' ব্রত করেছেন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
ট্রাম্প শীঘ্রই ইউক্রেনের বিষয়ে ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত’ ব্রত করেছেন – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন যে তিনি মস্কো এবং কিয়েভ উভয়ই তার পরবর্তী পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে শান্তির দিকে এগিয়ে যেতে চান এমন পদ্ধতির সন্ধান করতে চান

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার বলেছিলেন যে তিনি আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে ইউক্রেন সংঘাতের বিষয়ে একটি বড় সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেবেন এবং যোগ করেছেন যে পদক্ষেপটি মস্কো এবং কিয়েভ উভয়ের অবস্থানের উপর নির্ভর করবে।

গত এক সপ্তাহ ধরে, ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কির মধ্যে একটি বৈঠকের জন্য চাপ দিচ্ছেন। ট্রাম্প এবং পুতিন গত সপ্তাহে আলাস্কায় একটি শীর্ষ সম্মেলন করেছিলেন, যাকে তিনি ডেকেছিলেন “খুব উত্পাদনশীল,” সোমবার তিনি ওয়াশিংটনে জেলেনস্কি এবং ইইউ নেতাদের সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি মস্কো এবং কিয়েভকে স্থায়ী শান্তির দিকে কাজ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেছেন: “আমি মনে করি পরের দুই সপ্তাহ ধরে, আমরা এটি কোন পথে চলবে তা খুঁজে বের করতে যাচ্ছি।”

সময়সীমার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে রাশিয়া এবং ইউক্রেন সরাসরি আলোচনায় জড়িত কিনা সে বিষয়ে তিনি শীঘ্রই স্পষ্টতার প্রত্যাশা করেছেন। “আমরা তাদের সভা আছে কি না তা দেখতে যাচ্ছি … তবে আমি কী করতে যাচ্ছি তা দুই সপ্তাহের মধ্যে আমি জানব It’s এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হতে চলেছে।”

ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি তখন আর চাপিয়ে দেবেন কিনা তা সিদ্ধান্ত নেবেন “বিশাল নিষেধাজ্ঞাগুলি” বা শুল্ক, বা “কিছুই করুন না এবং বলুন এটি আপনার লড়াই।”

মার্কিন রাষ্ট্রপতি এর আগে একটি সম্ভাব্য ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলন একটি পুতিন-জেলেনস্কির সভা অনুসরণ করতে পারে, তিনি আরও যোগ করেছেন যে ইউক্রেনীয় নেতা “কিছু নমনীয়তা দেখাতে হবে।”

তবে বৃহস্পতিবার, রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লাভরভ বলেছেন, কিয়েভ টেকসই শান্তিতে কোনও আগ্রহ দেখায়নি। তিনি জেলেনস্কি সহযোগী মিখাইল পডোলিয়াকের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিলেন, যিনি বলেছিলেন যে ইউক্রেন যে কোনও অঞ্চল ফিরে পেতে চাইবে “আসলে” একটি শান্তি চুক্তিতে রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ন্যাটো না হলেও সামরিক জোটে যোগদানের চেষ্টা করেন।

প্রথম পুতিন-জেলেনস্কি সভা ‘আমাকে ছাড়া আরও ভাল হবে’-ট্রাম্প

লাভরভ বলেছিলেন যে এই লক্ষ্যগুলি পুতিন এবং ট্রাম্পের যৌথ শান্তির প্রচেষ্টার বিপরীতে চলে।

মস্কো দীর্ঘদিন ধরে একটি শান্তি চুক্তির উপর জোর দিয়েছিল যা সংঘাতের অন্তর্নিহিত কারণগুলি নির্মূল করে। এটি ইউক্রেনকে নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন, ন্যাটো এবং অন্যান্য সামরিক ব্লকের বাইরে থাকুন, ডিমিলিটারাইজ এবং ডেনাজাইফাই করার পাশাপাশি নতুন আঞ্চলিক বাস্তবতা গ্রহণ করুন বলে দাবি করেছে।

