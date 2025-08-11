ট্রাম্প শুল্কে ঝাঁকুনি দিচ্ছেন। তারা কীভাবে স্ট্যাক আপ করে: এনপিআর

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে সরকারের নগদ অর্থের উত্স হিসাবে তার শুল্ক পরিকল্পনা বিক্রি করেছেন। এবং তার সাম্প্রতিক পদক্ষেপের সাথে, শুল্কগুলি ফেডারেল উপার্জনে কয়েক বিলিয়ন নতুন ডলার যুক্ত করছে।
গত মাসে, ট্রেজারি বিভাগ “শুল্ক এবং আবগারি কর” – এ 29 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি এনেছে – এমন একটি বিভাগ যা অত্যধিক শুল্কের রাজস্ব।
এই গতির অর্থ হ’ল মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে, সরকার গত বছরের সমস্ত ক্ষেত্রে যা পেয়েছিল তাতে তা অর্জন করতে সক্ষম হবে। 2024 সালে, শুল্ক এবং আবগারি উপার্জন মোট 98 বিলিয়ন ডলার।
গুরুত্বপূর্ণভাবে, আমেরিকানদের কাছ থেকে সেই শুল্কের অর্থ আসছে। আমেরিকার ব্যবসায়গুলি সরাসরি সরকারকে শুল্ক প্রদান করছে। যখন তারা দাম বাড়ায়, এটি গ্রাহকদের পকেট থেকে পরোক্ষভাবে আসে।
যদিও পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় $ 29 বিলিয়ন ডলার একটি বিশাল স্পাইক, এটি সরকার যেভাবে অর্থ উপার্জন করে – আয়করের মূল উপায়ের তুলনায় এটি ছড়িয়ে পড়ে।
ট্রাম্প একাধিকবার বলেছেন যে শুল্ক আয়কর প্রতিস্থাপন করতে পারে। শুল্ক অবশ্যই তাদের পুরোপুরি প্রতিস্থাপন করতে পারেনি, এবং শুল্কের উপার্জনকে সেই আয়ের একটি বিশাল অংশকেও প্রতিস্থাপন করতে আরও অনেক বেশি বাড়তে হবে।
২০২৫ অর্থবছরে এখনও অবধি, শুল্কগুলি ফেডারেল আয়ের ২.7% হিসাবে গণ্য হয়েছে – বিগত বছরগুলিতে একটি লাফ যা শুল্কের স্থানে থাকলে প্রায় অবশ্যই উচ্চতর হয়ে উঠবে।
দ্বিপক্ষীয় নীতি কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতিমালার ভাইস প্রেসিডেন্ট শাই আকাবাস বলেছেন, “histor তিহাসিকভাবে, শুল্কের রাজস্ব আধুনিক যুগে মোট ফেডারেল সরকারের রাজস্বের প্রায় 2% এর বেশি হিসাবে গণ্য হয় নি।” “এবং আজ যে শুল্ক রয়েছে তা দিয়ে, এটি 5% বা সম্ভবত আরও বেশি হতে পারে” “
শুল্কের রাজস্ব অবশেষে সেই 5% স্তরে উঠতে পারে – এটি তাৎপর্যপূর্ণ, তবে ট্রাম্পের আরও কিছু বিদেশী প্রতিশ্রুতি পূরণ করার পক্ষে এটি যথেষ্ট বড় নয়। উদাহরণস্বরূপ, তিনি সম্প্রতি বলেছেন যে তিনি জাতীয় debt ণ হ্রাস করতে শুল্ক ব্যবহার করতে চান।
“আমাদের অনেক কিছুই আমরা করতে পারি। আজ সকালে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হ’ল: আপনি কি লোকদের কাছে লভ্যাংশ তৈরি করতে যাচ্ছেন?” ট্রাম্প গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের বলেছিলেন। “এবং আমি যা করছি তার উদ্দেশ্যটি মূলত debt ণ পরিশোধ করা, যা খুব বড় পরিমাণে ঘটবে” “
শুল্ক আয় জাতীয় debt ণের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ
এখনই শুল্কের আয় সেই debt ণের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ, যা $ 37 ট্রিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি। যদিও যে কোনও রাজস্ব সরকারকে ফিশালি সহায়তা করতে পারে, শুল্কের আয় সবেমাত্র এই মোটে একটি দমন করবে।
যদিও নতুন শুল্কের আয় যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে, তবে এটি একটি ভাল সুযোগ রয়েছে যে এটি নতুন debt ণকে কভার করবে না যা এই প্রশাসন সবেমাত্র রিপাবলিকানদের দ্বারা পাস করা মেগাবিলটিতে যুক্ত করেছে এবং গত মাসে আইনে স্বাক্ষর করেছে।
যে আইন ব্যয় হবে $ 3.4 ট্রিলিয়ন কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস অনুসারে পরবর্তী দশকে। ইতিমধ্যে শুল্কগুলি আগামী দশকে 2 ট্রিলিয়ন ডলার থেকে 3 ট্রিলিয়ন ডলার আনার অনুমান করা হয়, অনুযায়ী কয়েকজন ভিন্ন স্বতন্ত্র অনুমান।
আরও শুল্ক আসতে হবে – তবে শুল্কের আয় কত বাড়তে পারে তার সীমাবদ্ধতা
এটি অবশ্যই সত্য যে ট্রাম্প ক্রমাগত নতুন শুল্ক যুক্ত করছেন। বর্তমানে, তাঁর প্রশাসন অর্ধপরিবাহী, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং বাণিজ্যিক বিমান সহ বিভিন্ন পণ্য শুল্ক দেওয়ার সম্ভাবনা তদন্ত করছে। এর অর্থ শুল্কের রাজস্বের অনুমানগুলি এখনও অনেক পরিবর্তন করতে পারে।
তবে, এই রাজস্ব কতটা বাড়তে পারে তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে, ডানদিকে ঝুঁকানো ম্যানহাটান ইনস্টিটিউটে জেসিকা রিডল বলেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে শুল্কগুলি ইতিমধ্যে অর্থনীতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যা সরকারকে চালানো দরকার এমন রাজস্বের বড় পাত্রকে হ্রাস করে।
সুতরাং এখন আরও বেশি শুল্কের আয় রয়েছে, তিনি এনপিআরকে বলেছিলেন, “অর্থনীতিতে আমরা আয়, পে -রোল এবং কর্পোরেট ট্যাক্স নিয়ে আসছি তার তুলনায় এটি অবশ্যই অফসেট করা উচিত অর্থনীতির ফলে বছর শুরুর আগে পূর্বাভাসের অর্ধেক হারে মাত্র অর্ধেক হারে বাড়ছে।”
তদুপরি, ট্রাম্পের অন্যান্য শুল্কের লক্ষ্যগুলি তার রাজস্ব আশার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে, রিডল বলেছিলেন। ট্রাম্প বারবার বলেছেন যে তিনি চাইছেন যে শুল্কগুলি দেশীয়ভাবে নির্মাণের জন্য সংস্থাগুলি উত্সাহিত করে মার্কিন উত্পাদন বাড়িয়ে তুলতে পারে। তবে এখানে যত বেশি জিনিস তৈরি করা হয়, কম আমদানি – শুল্কের আয় হ্রাস করে।
অ্যাপল উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করুন, যা বলেছে যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর আরও বেশি পণ্য তৈরির পরিকল্পনা করেছে। যদি অ্যাপল তার সমস্ত আইফোনগুলি দেশীয়ভাবে উত্স এবং একত্রিত করার উপায়গুলি খুঁজে বের করে তবে সেই আইফোনগুলি শূন্য শুল্কের উপার্জন তৈরি করবে।
এবং শুল্কের রাজস্ব অনুমানগুলি আদালতের সিদ্ধান্তের উপর জড়িত।
একটি ফেডারেল আদালত মে মাসে বলেছিল যে ট্রাম্পের তার দেশ-দেশ-দেশীয় শুল্ক আরোপ করার ক্ষমতা নেই, যার মধ্যে ভারত এবং জাপানের মতো জায়গাগুলিতে গত সপ্তাহে কার্যকর হওয়া তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ট্রাম্প হোয়াইট হাউস আবেদন করেছিল এবং সেই শুল্কগুলি এখনও সিদ্ধান্তে মুলতুবি রয়েছে।
আদালত যদি শেষ পর্যন্ত ট্রাম্পের বিরুদ্ধে শাসন করে, তবে এটি তার অনেকগুলি শুল্কের অবসান ঘটাতে পারে এবং উপার্জনও ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে – এটি একটি বিশাল যৌক্তিক মাথাব্যথা যা ট্রাম্পের অর্থনৈতিক কৌশলকেও কমিয়ে দেবে।