ট্রাম্প শুল্ক উদযাপন, অর্থনীতির উপর আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করছেন

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তার নতুন শুল্ক সরকার উদযাপন করার চেষ্টা করেছিলেন এবং বৃহস্পতিবার জিওপি -র একটি বাণিজ্য এজেন্ডা হিসাবে জনসাধারণকে তার অর্থনৈতিক নেতৃত্ব সম্পর্কে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা কার্যকর হয়েছিল।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে শুল্কগুলি মার্কিন ট্রেজারির জন্য কয়েক বিলিয়ন জোগাড় করবে, অন্যদিকে ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিদেশী প্রযোজক এবং বড় খুচরা বিক্রেতারা শুল্কের ব্যয় শোষণ করবেন।
“ট্রাম্প এমনকি সম্ভব বলে মনে করেন না এমন স্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্ক প্রবাহিত হচ্ছে,”ড বৃহস্পতিবার সকালে।
শেয়ার বাজারগুলি কম মুগ্ধ ছিল।
ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ 0.5 শতাংশ হ্রাস পেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে, 224 পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে, কারণ ট্রাম্পের শুল্কগুলি স্থানে চলে গেছে, যখন এসএন্ডপি 500 সূচক প্রায় 0.1 শতাংশ কমেছে।
প্রযুক্তি-ভারী নাসডাক কমপোজিট সকালে 1 শতাংশের বেশি হওয়ার পরে 0.4 শতাংশ বেড়েছে।
ট্রাম্প রক্ষণশীল অর্থনীতিবিদ স্টিফেন মুরের সাথে হোয়াইট হাউসের কাছ থেকে এক অনড় অর্থনৈতিক ঘোষণার সাথে এই দিনটি বন্ধ করে দিয়েছেন যা গত সপ্তাহে ব্যুরো অফ শ্রম পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে পিছনে চাপ দেওয়ার লক্ষ্যে ছিল যে গত বেশ কয়েক মাস ধরে পূর্বে চিন্তাভাবনার চেয়ে অর্থনীতি প্রায় 250,000 কম চাকরি অর্জন করেছে।
মুর এবং ট্রাম্প চার্ট দেখিয়েছিলেন যে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি বিডেনের চেয়ে ট্রাম্পের অধীনে চাকরির লাভ অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল, অন্যদিকে ট্রাম্প আবার পরামর্শ দিয়েছিলেন যে আগের সপ্তাহের সংখ্যা তাদের বিরুদ্ধে কারচুপি করা হয়েছিল। এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা বিএলএস কমিশনারকে ট্রাম্পের গুলি চালানো সমালোচনা রূপ উদারপন্থী ও রক্ষণশীলদের অধীনে এসেছিল, যারা সতর্ক করে দিয়েছিল যে তথ্যটি কাত করা কঠিন হবে।
গুলি চালানোর আক্রমণাত্মক প্রতিরক্ষা এবং নিজেই গুলি চালানো ট্রাম্পের অংশ নিয়ে কিছুটা উদ্বেগের পরামর্শ দেয় যে অর্থনীতি যতটা মনে হয় ততটা শক্তিশালী নাও হতে পারে। গত সপ্তাহে ডেটা পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে শুল্কগুলির অনিশ্চয়তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নিয়োগকর্তারা তাদের নিয়োগের বিষয়টি বন্ধ করে দিতে পারেন।
এই সপ্তাহে একটি বিশ্লেষণে অক্সফোর্ড ইকোনমিক্সের প্রধান মার্কিন অর্থনীতিবিদ রায়ান সুইট লিখেছেন, “অর্থনীতিটি তার স্বল্পমেয়াদী সম্ভাবনার নিচে ধীর হয়ে যাচ্ছে এবং বাড়ছে।”
“যেহেতু বড় ব্যবসায়গুলি শুল্কের আরও ভাল আবহাওয়ার আবহাওয়া করতে পারে, তারা সাম্প্রতিক শ্রমবাজারের দুর্বলতা আরও শক্তিশালী করে ছোট ছোটদেরকে ছাড়িয়ে যায়। শ্রমবাজারের মেরুদণ্ডের মেরুদণ্ডের মধ্যে কর্মসংস্থান সবেমাত্র কুঁচকে গেছে এবং মৌলিক বিষয়গুলি প্রতিকূল থেকে যায়।”
তবে ট্রাম্প বৃহস্পতিবার বলেছিলেন যে সংখ্যাটি ভুল, ইচ্ছাকৃতভাবে বা না ছিল এবং তিনি এবং তাঁর সমর্থকরা বলেছিলেন যে শুল্কগুলি সম্পর্কে সন্দেহজনকও তা বন্ধ ছিল।
বৃহস্পতিবার এমএসএনবিসির “মর্নিং জো” -তে বেসেন্ট বলেছিলেন, “আমরা যা দেখছি তা হ’ল বিদেশী নির্মাতারা এর কিছুটা শোষণ করছে। খুচরা বিক্রেতারা এর কিছুটা শোষণ করছে।
এতে কোনও সন্দেহ নেই যে ট্রাম্প খাড়া শুল্ক আরোপ করার এবং আমেরিকার নীতি পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত, গড়ে শুল্কের হার প্রায় 15 শতাংশ হবে, 2024 সালে প্রায় 2 শতাংশ হারের তুলনায়।
ট্রাম্পের শুল্ক আদেশ এবং বাণিজ্য চুক্তিগুলির প্যাচওয়ার্ক রাষ্ট্রপতির পক্ষে একটি দ্ব্যর্থহীন রাজনৈতিক বিজয় চিহ্নিত করে। তিনি রিপাবলিকান পার্টিকে-কয়েক দশক ধরে মুক্ত-ব্যবসায়ীদের একটি ঘাঁটি-বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিচালিত সুরক্ষাবাদের জন্য একটি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করেছিলেন।
এই বিজয়টি কত দিন স্থায়ী হতে পারে তা একটি উন্মুক্ত প্রশ্ন, কারণ মার্কিন ট্রেডিং অংশীদার এবং ব্যবসায়ীরা ট্রাম্পের চির-পরিবর্তিত শুল্কের হার এবং বিদেশী বিনিয়োগের জন্য তার প্রত্যাশা মেনে চলার জন্য তাদের কী করতে হবে তা বোঝার জন্য ঝাঁকুনি দেয়।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে ট্রাম্পের শুল্ক এবং ট্যাক্স হ্রাসের নিট প্রভাব দরিদ্রতম আমেরিকানদের জন্য কম আয় এবং বেশিরভাগ ব্যবসায়ের জন্য উচ্চতর ব্যয় হবে।
“ছোট ব্যবসাগুলি বিক্রয়, উন্নত ইনপুট ব্যয় এবং উচ্চ সুদের হার দুর্বল হওয়া থেকে চাপের মধ্যে রয়েছে,” মিষ্টি তার বিশ্লেষণে বলেছিলেন।
মিষ্টি লিখেছেন, “শুল্কগুলি ছোট এবং বৃহত ব্যবসায়ের মধ্যে ব্যবধান আরও প্রশস্ত করছে, কারণ বৃহত্তর সংস্থাগুলির আর্থিক রয়েছে যার সাথে ফ্রন্ট-লোড আমদানি রয়েছে এবং আরও মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা রয়েছে। বিদেশী নির্মাতাদের সাথে চুক্তি পুনর্নির্মাণের জন্য ছোট ব্যবসায়গুলিতে কম পেশী রয়েছে এবং ভোক্তাদের কাছে শুল্ক পাস করা আরও কঠিন,” মিষ্টি লিখেছেন।
ট্রাম্প ২ এপ্রিল প্রথম শুল্কের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন তবে ওয়াল স্ট্রিট এবং সহকর্মী রিপাবলিকানদের অসুস্থ বাজারগুলিকে শান্ত করার জন্য চাপের মধ্যে এক সপ্তাহ পরে 90 দিনের সম্প্রসারণ চাপিয়ে দিয়েছিলেন। জুলাইয়ের প্রথম দিকে 90 দিনের এক্সটেনশনের মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য শুল্কের সময়সীমাটি তখন আগস্ট 1 এ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল এবং বৃহস্পতিবার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল।
ট্রাম্পের শুল্ক আদেশে বলা হয়েছে যে সমস্ত আমদানি 10 শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হয়। কিছু ট্রেডিং পার্টনাররা সিরিয়ায় ৪১ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডে ১৯ শতাংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে ১৫ শতাংশ সহ উচ্চ হারের মুখোমুখি হন।
লাওস এবং সুইজারল্যান্ডের মতো কয়েকটি দেশ যথাক্রমে ৪০ এবং ৩৯ শতাংশে আরও বেশি শুল্কের মুখোমুখি হয় এবং নিকারাগুয়ার মতো কিছু 18 শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হয়।
রেস্তোঁরা শিল্পে দক্ষতার সাথে একজন লবিস্ট বলেছেন যে অনেক নিয়োগকর্তা বিশ্বাস করেন যে আরও লক্ষণ থাকলে এটি অর্থনীতিকে দুর্বল করে দিচ্ছে তবে এই সরকার আবার বদলে যাবে।
“বেশিরভাগ ব্যবসায়ী নেতারা একই সাথে দুটি বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছেন,” লবিস্ট বলেছেন। “একদিকে, তাদের শুল্ক এবং উচ্চ সুদের হার থেকে শুরু করে নির্মাণ, সরঞ্জাম এবং এর মতো পণ্যগুলির ব্যয় থেকে শুরু করে বর্ধিত ব্যয়গুলির জন্য পরিকল্পনা করা দরকার – যদিও প্রশাসন এই বিষয়গুলিকে রাজনৈতিকভাবে জয় হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তারা সম্ভবত এই পর্যায়ে ক্যালকুলাসে বেকড হয়েছে।”
খুচরা খাতে অভিজ্ঞতার সাথে একজন লবিস্ট বলেছেন যে ব্যবসায়ীরা মূলত মেনে নিয়েছে যে ট্রাম্পের দ্বিতীয় প্রশাসন তাদের জন্য অনিশ্চয়তা বোঝায় এবং কীভাবে এটি নেভিগেট করতে হয় তা শিখেছে।
দ্বিতীয় লবিস্ট বলেছেন, “আমি মনে করি অশান্তি স্থির হয়েছে, এবং লোকেরা চারটি আর্থিক বছরের সাথে শুল্ক বিশ্বের মোড় এবং মোড়ের পূর্বাভাস দিতে সক্ষম না হওয়ার সাথে সম্মতি জানায়,” দ্বিতীয় লবিস্ট বলেছেন। “এটি কীভাবে দাম এবং অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব রয়েছে, তবে আরও বেশি সংখ্যক লোক যথাসম্ভব যথাসম্ভব নেভিগেট করতে এবং সর্বোত্তম প্রত্যাশার জন্য স্থির হয়ে উঠছে।”
ট্রাম্পের দ্বারা উদ্ধৃত একটি নির্দিষ্ট সমস্যার কারণে কিছু ট্রেডিং অংশীদার উচ্চ শুল্কের মুখোমুখি হবে। তিনি ব্রাজিলকে ৫০ শতাংশ শুল্ক দিয়ে আঘাত করবেন, কিছু অংশে নির্বাচনের হারানোর পরে ক্ষমতায় থাকার প্রচেষ্টা নিয়ে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বোলসনারোর বিরুদ্ধে দেশটির মামলা -মোকদ্দমার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি মার্কিন সীমান্ত পেরিয়ে ফেন্টানিলের প্রবাহের হতাশার কথা উল্লেখ করে ৩৫ শতাংশ শুল্ক দিয়ে কানাডাকে আঘাত করবেন।
কিছু ছাড়ের উপস্থিতি রয়েছে, যেমন যদি কোনও ভাল ইতিমধ্যে কোনও কার্গো জাহাজে থাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায় তবে এটি শুল্কের সাপেক্ষে নয়। ২০২০ সালে স্বাক্ষরিত মার্কিন-মেক্সিকো-কানাডা চুক্তির আওতাভুক্ত পণ্যগুলি কানাডা এবং মেক্সিকোতে শুল্ক থেকেও অব্যাহতি পাবে।
শুক্রবার রাশিয়ার পক্ষে ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধবিরতি বা “গুরুতর” শুল্কের মুখোমুখি হওয়ার বিষয়ে একমত হওয়ার জন্য ট্রাম্পের সময়সীমা চিহ্নিত করেছে এবং তিনি হুমকি দিয়েছিলেন যে ক্রেমলিনের সাথে ব্যবসা করে এমন দেশগুলিতে যেমন রাশিয়ান তেল ও গ্যাস যেমন ভারত কেনা তাদের মধ্যে 100 শতাংশ “মাধ্যমিক” শুল্ককে চড় মারবে।
অধিকন্তু, চীনের সাথে বাণিজ্য আলোচনা চলছে, এবং ট্রাম্পের কর্মকর্তারা চীনা পণ্যগুলিতে 30 শতাংশ শুল্কের জন্য 12 আগস্ট সময়সীমা বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। ট্রাম্পের এখনও কোনও এক্সটেনশনে সম্মত হওয়া দরকার, এবং এটি কত দিন স্থায়ী হবে তা স্পষ্ট নয়।
ট্রাম্প ফার্মাসিউটিক্যাল আমদানিতে 250 শতাংশ পর্যন্ত অটোমোবাইল, তামা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং শুল্কের মতো শিল্প-নির্দিষ্ট শুল্ককেও হুমকি দিয়েছেন। তিনি সম্প্রতি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে তিনি সমস্ত অর্ধপরিবাহী আমদানিতে 100 শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পরিকল্পনা করছেন।
ট্রাম্পের অর্ধপরিবাহী পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইলেকট্রনিক্স সরবরাহের চেইন আনার লক্ষ্যের একটি অংশ এবং বিভিন্ন বড় সংস্থাগুলি দেশীয় উত্পাদন বিনিয়োগে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই জাতীয় পদক্ষেপের জাতীয় সুরক্ষার প্রভাব থাকতে পারে, যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তাইওয়ান-তৈরি চিপগুলিতে কম নির্ভর করে তোলে।
ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিস্তৃতভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে একটি বড় বাণিজ্য পুনরায় সেট করা প্রয়োজনীয় ছিল এবং শুল্কের জন্য ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি এবং প্রবৃদ্ধি নিয়ে আসবে এবং বিদেশী তৈরি পণ্যগুলির উপর নির্ভরতা দূর করবে।
“আমরা আমেরিকার পক্ষে বাণিজ্য পুনরায় ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছি। আপনি জানেন, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছেন, এবং আমি বলেছি যে আমরা উচ্চ-নির্ভুলতা উত্পাদন কাজগুলি ফিরিয়ে আনতে চাই,” বেসেন্ট এমএসএনবিসির “মর্নিং জোকে” বলেছেন, আমরা এই বড় ঘাটতিগুলি থেকে মুক্তি পেতে চাই যেগুলি আমাদের এই দেশগুলির সাথে রয়েছে যা এই দেশগুলি তৈরি করেছে এবং আমেরিকান শ্রমিকদের জন্য গড়ে উঠেছে এবং আমেরিকান শ্রমিকদের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। “