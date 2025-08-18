You are Here
ট্রাম্প শুল্ক: মুদি ক্রেতার গাইড
ট্রাম্প শুল্ক: মুদি ক্রেতার গাইড

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শুল্ক আমেরিকান মুদি আইলগুলিতে কফি এবং জলপাই তেল থেকে শুরু করে ওয়াইন, ম্যাচা এবং মশলা পর্যন্ত সর্বাধিক জনপ্রিয় আমদানির ব্যয় বাড়িয়ে তুলতে পারে।

আগস্টের গোড়ার দিকে বিশ্বব্যাপী “লিবারেশন ডে” শুল্কের পরে, ব্যবসায় এবং গ্রাহকরা একইভাবে কখন – এবং কত – দামগুলি টিকিয়ে রাখে তার জন্য নিবিড়ভাবে নজর রাখছেন।

মঙ্গলবার প্রকাশিত মূল্যস্ফীতির তথ্যগুলি খাদ্যমূল্যের সামগ্রিক বৃদ্ধি দেখায়নি, তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে ব্যবসায়গুলি গ্রাহকদের কাছে আরও বেশি ব্যয় পাস করায় এটি পরিবর্তিত হতে পারে। গত মাসে পাইকারি দামগুলি 0.9 শতাংশ বেড়েছে, এটি 2022 সালের জুনের পর থেকে সবচেয়ে বড় মাসিক লাফ এবং একটি চিহ্ন যে মুদ্রাস্ফীতি এখনও শীতল হতে পারে না।

ইয়েলের বাজেট ল্যাবের নির্বাহী পরিচালক মার্থা গিম্বেল বলেছেন, “আমরা অনেকেই সময়ের আগে প্রত্যাশা করেছিলাম যে আপনি মুদিগুলিতে কিছুটা দ্রুত চলাচল দেখতে পাবেন, আংশিক কারণ আপনি ঠিক একইভাবে জিনিস মজুদ করতে পারবেন না,” ইয়েলের বাজেট ল্যাবের নির্বাহী পরিচালক মার্থা গিম্বেল বলেছিলেন।

“আপনি এক বছরের মূল্যবান অ্যাভোকাডো মজুত করতে পারবেন না। এটি বলা হচ্ছে, আমরা এখন পর্যন্ত খাবারে যে দাম বৃদ্ধি পেয়েছি তা বেশ নিঃশব্দ, তাই আমাদের কী ঘটেছিল তা আমাদের দেখতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।

এখানে ছয়টি আইকনিক আমদানি করা মুদি পণ্য রয়েছে যা ট্রাম্পের শুল্ক দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

কফি

গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শীর্ষ কফি আমদানিকারক ব্রাজিলের 50 শতাংশ শুল্কের আগে কফির দাম ইতিমধ্যে শেষ ছিল।

কফির দামগুলি গত তিন মাসে তীব্রভাবে 25 শতাংশ বেড়েছে, মুদ্রাস্ফীতি তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার মুক্তি পেয়েছে। রয়টার্স মঙ্গলবার রিপোর্ট ব্রাজিলিয়ান কফি রফতানি তাদের মার্কিন চালানের স্থগিতাদেশ দেখতে শুরু করেছে।

আপনার সকালের অভ্যাসটি কতটা শক্ত হয়ে যায় তা ব্র্যান্ড, দোকান এবং শিমের পছন্দের মধ্যে পরিবর্তিত হয়।

নেসপ্রেসো পোডস, উদাহরণস্বরূপপুরোপুরি সুইজারল্যান্ডে উত্পাদিত হয়, যা 40 শতাংশ শুল্কের সাপেক্ষে। কলম্বিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম কফির আমদানিকারক, কেবল ট্রাম্পের 10 শতাংশ বেসলাইন শুল্ক প্রদান করে।

“কিছু আমদানিকারকরা ছাড়ের সাথে দেশগুলির দিকে সোর্সিং স্থানান্তরিত করতে পারে, তবে অনেক ক্ষেত্রে বর্ধিত ব্যয়গুলি আপনার কাছে কফি প্রেমিকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে,” লা কলম্বের সহ-প্রতিষ্ঠাতা টড কারমাইকেল, ওয়াশিংটন পোস্টে লিখেছেন এই সপ্তাহের শুরুতে।

“অবশ্যই, একটি ভূ -রাজনৈতিক দাবা ম্যাচের কেন্দ্রে রাখার জন্য কফি খুব প্রয়োজনীয় এবং খুব বিশ্বব্যাপী।”

বুধবার রেপ।

জলপাই তেল

ট্রাম্পের শুল্কগুলি জলপাই তেল উত্পাদকদের মুখোমুখি অনিশ্চয়তার সাথে যুক্ত হয়েছে, যারা জলবায়ু ধাক্কায় জড়িয়ে পড়েছে। ২০২২ সালে স্পেনে বর্ধিত খরা উত্পাদন স্ল্যাশড উত্পাদন এবং সিসিলি এবং গ্রিসের মতো অন্যান্য শীর্ষ উত্পাদন অঞ্চলও রেকর্ড-উচ্চ তাপমাত্রার মুখোমুখি হয়েছে।

অলিভ অয়েল ব্র্যান্ড গ্রাজার সহ-প্রতিষ্ঠাতা অ্যালেন দুশি বলেছেন, সংস্থাটি দাম বাড়িয়ে তুলেছে এবং আরও যোগ করেছে যে আমদানি ব্যয়ের যে কোনও উত্সাহ মুদি তাককে প্রতিফলিত করতে কমপক্ষে তিন থেকে চার মাস সময় নিতে পারে। তিনি বলেন, অনেক খুচরা বিক্রেতা বা বিতরণকারীদের পরিবর্তনের জন্য 60 থেকে 90 দিনের নোটিশ প্রয়োজন।

সংস্থাটি স্প্যানিশ জলপাই ব্যবহার করে এবং উত্পাদন এবং বোতলজাতকরণ সবই স্পেনে ভিত্তিক। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্টকগুলি যে পরিমাণে রাখতে পারে তার সীমাবদ্ধ করে, যা বোতলগুলি সমাপ্ত করতে হবে।

দুশি বলেছিলেন, “আমরা ইনভেন্টরি মজুত করার চেষ্টা করছি না, কারণ আমাদের অগ্রাধিকারের এক নম্বর সর্বদা বোতলটির অভ্যন্তরে যা রয়েছে তার গুণমান।” “এটি এমন কিছু নয় যা আমরা সত্যিই আপস করি।”

আমেরিকান উত্পাদনে স্যুইচ করা সাহায্য করবে না, দুশি যোগ করেছেন; আমেরিকান জলপাই উত্পাদন একই মান পূরণ করে না বলে সংস্থাকে এখনও স্প্যানিশ জলপাইগুলিতে শুল্ক দিতে হবে।

“সুতরাং যতক্ষণ আপনি তেল কিনছেন এবং তেল আমদানি করছেন ততক্ষণ আপনি এতে শুল্ক পরিশোধ করতে যাচ্ছেন,” তিনি বলেছিলেন।

স্পেন এবং ইতালি ২০২৪ সালে মার্কিন জলপাই তেল আমদানির দুই-তৃতীয়াংশ ছিল। উভয়ই জুলাইয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির অধীনে ১৫ শতাংশ শুল্ক সাপেক্ষে। অন্যান্য শীর্ষ নির্মাতারা এখনও তিউনিসিয়া (25 শতাংশ), তুরস্ক (15 শতাংশ) এবং আর্জেন্টিনা (10 শতাংশ) এর মতো শুল্কের সাপেক্ষে।

ওয়াইন

জুলাই ইউএস-ইইউ বাণিজ্য চুক্তি একটি সূচনা পয়েন্ট হিসাবে দেখা হয়েছিল। আলোচনা অব্যাহত থাকায় পানীয় শিল্প এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তারা ধাক্কা দিয়েছেন একটি ছাড়ের জন্য ওয়াইন এবং প্রফুল্লতার জন্য, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে।

ওয়াইন, বিয়ার এবং মদের আগ্রহের প্রতিনিধিত্ব করে প্রায় 60 টি সমিতির একটি দল গত সপ্তাহে সতর্ক এই শিল্পটি প্রায় 2 বিলিয়ন ডলারের ক্ষতিগ্রস্থ বিক্রয় হতে পারে এবং শুল্কের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 25,000 এরও বেশি চাকরি কাটাতে হবে। কোয়ালিশন, টোস্টগুলি শুল্ক নয়, কগনাকের মতো পণ্যগুলিকে নির্দেশ করে যা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে উত্পাদিত হতে হয় এবং শুল্কমুক্ত বিকল্পে স্যুইচ করা যায় না।

এরিক ফোরেট লে ফ্রেঞ্চ ওয়াইন ক্লাবের একজন ওয়াইন ক্রেতা, যা একটি অনলাইন শপের পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক সিটি এবং ওয়াশিংটন, ডিসি -র বেশ কয়েকটি অবস্থান পরিচালনা করে। তিনি বলেছিলেন যে তাদের দাম বাড়াতে হবে, যদিও তারা মোটামুটি ধীরে ধীরে ছিল।

“এটি এখানে একটি ডলার, সেখানে একটি ডলার, এখানে একটি ডলার, সেখানে একটি ডলার এবং তারপরে শেষে, আপনি ওয়াইন বোতলটিতে 10 ডলার বেশি ব্যয় করেছেন, আপনি এটি লক্ষ্যও করেন না,” তিনি বলেছিলেন।

ফ্রান্স ছাড়াও, যা গত বছর মার্কিন ওয়াইন আমদানির এক তৃতীয়াংশেরও বেশি ছিল, ইইউ শুল্ক ইতালি থেকে শিপমেন্টকে প্রভাবিত করে (আমদানির 33 শতাংশ) এবং স্পেন (percent শতাংশ)।

ম্যাচা

জাপানের একটি 15 শতাংশ শুল্ক একটি ম্যাচা ল্যাটের দামকে প্রভাবিত করতে পারে – ইতিমধ্যে কর, টিপ এবং ওট দুধের আগে একটি মূল্যবান পণ্য।

যদিও ইউএস ট্রেডের ডেটা বিশেষভাবে ম্যাচাকে ট্র্যাক করে না, জাপান সাধারণত প্রতি বছর আমেরিকান গ্রিন টি আমদানির প্রায় অর্ধেক হিসাবে অ্যাকাউন্ট করে এবং জাপানি উত্স অনেকগুলি বিশেষ ম্যাচা শপের বিক্রয়কেন্দ্র।

শিল্পটি গত গ্রীষ্মে জাপানে রেকর্ড তাপের তরঙ্গগুলির প্রভাবগুলি নিয়েও ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফসল কাটা টেনচা, চা শুকিয়ে যায় এবং ম্যাচে মাটিতে ফেলে দেয়। প্রাণবন্ত সবুজ পানীয়ের চাহিদাও রয়েছে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আরও বেড়েছেতরুণ উত্সাহী এবং সোশ্যাল মিডিয়া দ্বারা চালিত।

ডেভিড কুপার ম্যাচা এবং অন্যান্য চা পানীয় বিক্রি করে তিনটি অবস্থান সহ ডিসি ভিত্তিক দোকান অফ চায়ের স্পট চালান। তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করেন যে শুল্ক এবং ঘাটতি হিট হওয়ার আগে তার 2025 স্টকপাইলটি কিনেছেন।

তবে, এখন, “আমরা আমাদের গুদামে আমাদের কতটা স্টক রয়েছে এবং তারপরে আমরা প্রতি মাসে কতটা যাচ্ছি এবং গণিতটি করছি এবং সরবরাহকারীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অর্ডার চূড়ান্ত করার জন্য চাপ দেওয়ার চেষ্টা করছি,” তিনি বলেছিলেন। “এটি অবশ্যই কিছুটা উদ্বেগ-প্ররোচিত” “

পানীয় শিল্পের অনিশ্চয়তা এমনকি কাপের মতো জিনিসগুলিতেও প্রসারিত, কুপার বলেছিলেন, যা দক্ষিণ কোরিয়া থেকে তাঁর দোকান উত্স।

“আমি মনে করি যেদিন আমি আমানতটি নামিয়ে আনতে চলেছি, ট্রাম্প কোরিয়ার জন্য 25 শতাংশ শুল্ক ঘোষণা করেছিলেন। এবং তাই আমাদের সরবরাহকারী মূলত যেমন ছিল, আমরা এই সমস্ত ব্যয় শোষণ করতে পারি না,” তিনি বলেছিলেন।

“এই মুহুর্তে এটি বলা খুব কঠিন যে শতাংশ শুল্ক আসলে প্রয়োগ হতে চলেছে।”

চকোলেট

অনেক বিখ্যাত চকোলেট ব্র্যান্ডের হোম সুইজারল্যান্ড একটি 39 শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি, যা বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ।

দেশের কিছু বৃহত্তর নির্মাতারা কিছু শুল্কের প্রভাব থেকে বাঁচতে সক্ষম হবেন কারণ তাদের ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উত্পাদন সাইট রয়েছে

উদাহরণস্বরূপ, লিন্ড্ট অ্যান্ড স্প্রেংলি নিউ হ্যাম্পশায়ারের আমেরিকান বাজারের জন্য তার পণ্যগুলির “বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ” উত্পাদন করে, এক সংস্থার মুখপাত্র জানিয়েছেন। এই উদ্ভিদটি এখনও আইভরি কোস্ট, ইকুয়েডর, ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়ার মতো দেশ থেকে আমদানি করা কোকো -র মতো কাঁচামালগুলিতে শুল্কের প্রভাবগুলির কারণ হতে পারে।

অন্যান্য সংস্থাগুলি অবশ্য সুইজারল্যান্ডে উত্পাদনতে তাদের ব্র্যান্ড তৈরি করেছে। লেডেরাচের ক্ষেত্রে এটিই, যা এখন কীভাবে “প্রচুর অতিরিক্ত ব্যয়” পরিচালনা করতে হবে তা নির্ধারণ করছে, এর সিইও এই সপ্তাহে বলেছিলেন।

“আমি শুল্ক পরিবর্তন করতে পারি না। তাদের সম্পর্কে রাগ করা কেবল মানুষ, তারা কারা অপরাধী বা নিরুৎসাহিত হন তা অনুসন্ধান করুন,” জোহানেস লেদারচ একটি লিঙ্কডইন পোস্টে লিখেছেন। “তবে এই বিকল্পগুলির কোনওটিই কোনও পরিবর্তন করে না, তাই আমি নির্মাতাকে এটি গ্রহণ করার জন্য আরও ভাল প্রার্থনা করি।”

সুইস নেতারা ওয়াশিংটনের সাথে শুল্ক নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছেন, যা পনির এবং অন্যান্য রফতানিতেও প্রভাব ফেলে। সুইস কর্মকর্তারা এখন আছেন খবরে ওজন হচ্ছে আমেরিকান এফ -35 ফাইটার জেটগুলির জন্য কোনও অর্ডার বাতিল করবেন কিনা।

মশলা

ট্রাম্প গত সপ্তাহে ভারতে শুল্ক বাড়িয়ে ৫০ শতাংশে রাশিয়ান তেল কেনার কথা উল্লেখ করে অনেক পর্যবেক্ষককে হতবাক করেছিলেন।

জায়ফল, এলাচ, এলাচ, অ্যানিস, মৌরি, ধনিয়া এবং জিরা জাতীয় মশালার জন্য ভারত শীর্ষ মার্কিন আমদানিকারক। অন্য মূল প্রযোজক ইন্দোনেশিয়া হোয়াইট হাউসের সাথে আলোচনার পরে 19 শতাংশ শুল্কের সাপেক্ষে।

আমেরিকান স্পাইস ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন মঙ্গলবার একটি চিঠিতে বলেছেন বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক এবং বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রেয়ারকে যে এর অনেকগুলি পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাষ করা যায় না

“মশলা আমদানি সরাসরি প্রক্রিয়াজাতকরণ, গুণমানের নিশ্চয়তা, বিতরণ এবং পণ্য বিকাশের জন্য প্রায় 50,000 মার্কিন চাকরি সমর্থন করে,” সমিতি বলেছে।

স্পাইস প্রযোজক ম্যাককর্মিক জুনের শেষের দিকে বলেছেন এই শুল্কগুলি বছরে 90 মিলিয়ন ডলার হিসাবে ব্যয় করতে পারে এবং এটি বছরের শেষের দিকে কিছু দাম বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছিল।

