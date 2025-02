ট্রাম্প শুল্ক রক্ষা করেছেন, কানাডাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘অত্যন্ত আপত্তিজনক’ বলে অভিযোগ করেছেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার রাতে যৌথ বেস অ্যান্ড্রুজে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় কানাডা, মেক্সিকো এবং চীনের বিরুদ্ধে তার সাম্প্রতিক শুল্ককে রক্ষা করেছিলেন – এবং ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন একইরকম পরিণতি ভোগ করতে পারে।

শনিবার একটি নির্বাহী আদেশে অনুমোদিত শুল্কগুলি মঙ্গলবার কার্যকর হবে। আন্তর্জাতিক জরুরী অর্থনৈতিক শক্তি আইন (আইইপিএ) এর অধীনে, ক 25% অতিরিক্ত শুল্ক কানাডা এবং মেক্সিকো থেকে আমদানি এবং চীন থেকে আমদানিতে 10% শুল্ক আদায় করা হবে।

কার্যনির্বাহী আদেশে ট্রাম্প বলেছিলেন যে শুল্কগুলি “মারাত্মক ফেন্টানেল সহ অবৈধ এলিয়েন এবং মাদক দ্বারা উত্থিত অসাধারণ হুমকির ফলে (এটি) একটি জাতীয় জরুরি অবস্থা গঠন করে।”

শুল্কগুলি কানাডা এবং মেক্সিকোতে একইভাবে নেতৃবৃন্দ এবং নাগরিকদের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক সমালোচনার আমন্ত্রণ জানিয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় সাংবাদিকদের সাথে তার বিনিময় চলাকালীন ট্রাম্প কানাডাকে ব্যবসায়ের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে “আপত্তিজনক” বলে অভিযোগ করেছিলেন।

ট্রাম্প দাবি করেছিলেন, “কানাডা বহু বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অত্যন্ত আপত্তিজনক ছিল। তারা আমাদের ব্যাংকগুলিকে অনুমতি দেয় না।” “এবং আপনি জানেন যে কানাডা ব্যাংকগুলিকে প্রবেশ করতে দেয় না, যদি আপনি এটি সম্পর্কে চিন্তা করেন। এটি বেশ আশ্চর্যজনক। আমাদের যদি মার্কিন ব্যাংক থাকে তবে তারা তাদের ভিতরে যেতে দেয় না।”

“কানাডা শক্তিতে তেলের জন্য খুব শক্ত ছিল They তারা আমাদের খামার পণ্যগুলিকে মূলত অনুমতি দেয় না They তারা প্রচুর জিনিস অনুমতি দেয় না And

ট্রাম্প আরও দাবি করেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কানাডাকে ভর্তুকি দেয় “বছরে প্রায় 200 বিলিয়ন ডলার।”

“এবং কিসের জন্য? আমরা এ থেকে কী বেরিয়ে আসব? আমরা এ থেকে কিছু পাই না,” তিনি যোগ করেছেন। “আমি কানাডার জনগণকে ভালবাসি। আমি কানাডার নেতৃত্বের সাথে একমত নই এবং সেখানে কিছু ঘটতে চলেছে।”

রিপাবলিকান নেতা আরও বলেছিলেন যে তিনি ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরুদ্ধে “অবশ্যই” শুল্ক আরোপ করবেন, যা তিনি বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $ 300 বিলিয়ন বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “তারা আমাদের গাড়ি নেয় না, তারা আমাদের খামার পণ্য নেয় না, তারা প্রায় কিছুই নেয় না,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “এবং আমরা তাদের কাছ থেকে সমস্ত কিছু নিয়ে যাই। কয়েক মিলিয়ন গাড়ি, প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও খামার পণ্য।

শনিবার এক বিবৃতিতে মেক্সিকান রাষ্ট্রপতি ক্লোদিয়া শেইনবাউম বলেছিলেন যে তার দেশটি “অপরাধমূলক সংগঠনের সাথে জোটবদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি মেক্সিকান সরকারের বিরুদ্ধে হোয়াইট হাউসের অপবাদকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে, পাশাপাশি আমাদের ভূখণ্ডে হস্তক্ষেপের যে কোনও অভিপ্রায় রয়েছে।”

বিবৃতিতে লেখা আছে, “মেক্সিকো কেবল ফেন্টানেলকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছাতে চায় না, তবে কোথাও চায় না।” “অতএব, যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ট্র্যাফিক ট্র্যাফিক এবং সহিংসতা তৈরি করে এমন অপরাধমূলক গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে লড়াই করতে চায়, তবে আমাদের অবশ্যই একীভূত পদ্ধতিতে একসাথে কাজ করতে হবে, তবে সর্বদা অংশীদারিত্বের দায়িত্ব, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহযোগিতা এবং সর্বোপরি সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, যা আলোচনা সাপেক্ষে নয়। “

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো শুল্কের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কানাডিয়ানদের “কানাডা কিনতে” উত্সাহিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাক্ষর করেছিলেন।

ট্রুডো এক্সে লিখেছেন, “এখনই কানাডায় তৈরি পণ্যগুলি বেছে নেওয়ার সময় এসেছে।” লেবেলগুলি পরীক্ষা করুন। আসুন আমাদের অংশটি করা যাক। আমরা যেখানেই পারি, কানাডা বেছে নিন। “

রবিবারের সাংবাদিকদের সাথে বিনিময়কালে ট্রাম্প দক্ষিণ আফ্রিকাতে সহায়তা কেটে দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেছিলেন যখন তার রাষ্ট্রপতি বিতর্কিত ভূমি দখলের ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করার পরে।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে।” “নেতৃত্ব কিছু ভয়াবহ কাজ করছে, ভয়ঙ্কর কাজ করছে So সুতরাং এখনই তদন্তাধীন।”

রবিবার সত্যিকারের সামাজিক পোস্টে দক্ষিণ আফ্রিকাকে “নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকদের খুব খারাপভাবে চিকিত্সা করার” অভিযোগ করার পরে তাঁর এই মন্তব্য এসেছে।

ট্রাম্পের বিবৃতিতে লেখা আছে, “এটি একটি খারাপ পরিস্থিতি যে র‌্যাডিকাল বাম মিডিয়াগুলি এতটা উল্লেখ করতে চায় না।” “সর্বনিম্ন মানবাধিকার লঙ্ঘন, সর্বনিম্ন সবার জন্য ঘটছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এটির পক্ষে দাঁড়াবে না, আমরা অভিনয় করব। এছাড়াও, আমি ভবিষ্যতের সমস্ত তহবিল দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সম্পূর্ণ তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত কেটে দেব এই পরিস্থিতি শেষ হয়েছে! “