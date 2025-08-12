You are Here
ট্রাম্প শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর জন্য নতুন মাথা বেছে নিয়েছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি রক্ষণশীল থিঙ্ক ট্যাঙ্ক অর্থনীতিবিদকে ব্যুরো অফ লেবার স্ট্যাটিস্টিকস (বিএলএস) এর নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বেছে নিয়েছেন, তার আগের মাথাটি দুর্বল-প্রত্যাশিত চাকরির তথ্যের পরে গুলি চালানোর পরে।

রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি মূল অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কমিশনার হওয়ার জন্য হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ফেডারেল বাজেট বিশ্লেষক ইজে আন্তোনিকে মনোনীত করছেন।

“আমাদের অর্থনীতি গম্ভীর হয়ে উঠছে, এবং ইজে নিশ্চিত করবে যে প্রকাশিত সংখ্যাগুলি সৎ এবং নির্ভুল,” তিনি সত্য সামাজিক পোস্ট করেছেন।

এর আগে আগস্টে ট্রাম্প বিএলএস কমিশনার এরিকা ম্যাকেন্টারফারকে বরখাস্ত করেছিলেন, দাবি করেছেন যে তিনি তাকে খারাপ দেখানোর জন্য “কড়া” চাকরির পরিসংখ্যান করেছেন, এমন একটি অভিযোগ যা রাজনৈতিক বর্ণালী জুড়ে অর্থনীতিবিদদের তীব্র সমালোচনা করেছিল।

ট্রাম্পের সহকর্মী রিপাবলিকানদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মার্কিন সিনেটকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিষয়টি নিশ্চিত করা দরকার।

আন্তোনি এর আগে বিএলএসকে সমালোচনা করেছেন, এর পদ্ধতিটি নিয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং এর পরিসংখ্যানকে “ফোনি বালুনি” বলে অভিহিত করেছেন।

গত নভেম্বরে তিনি এক্স -এর একটি পোস্টে বলেছিলেন যে সরকারী দক্ষতা অধিদফতর (ডোগে) “বিএলএসে একটি চেইনসো নেওয়া দরকার”।

ব্যুরোর নেতৃত্বে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত কমিশনার কমিশনার উইলিয়াম ওয়াট্রোস্কি, যিনি কয়েক দশক ধরে সেখানে কাজ করেছেন।

ট্রাম্পের শুল্ক নীতি সম্পর্কে অ্যালার্ম স্টোক করে জুলাই মাসে বিএলএসের পরিসংখ্যানগুলি প্রত্যাশা মিস করার পরে ম্যাকেন্টারফারকে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

সংস্থাটি 1979 সাল থেকে কোভিড -যুগের বাদে – বৃহত্তম এ জাতীয় নিম্নমুখী পুনর্বিবেচনায় আগের দুই মাসের জন্য কর্মসংস্থানের ডেটাও কমিয়ে দিয়েছে।

যদিও সংশোধনগুলি স্বাভাবিকের চেয়ে বড় ছিল, আরও ডেটা আলোকিত হওয়ার সাথে সাথে প্রাথমিক মাসিক সংখ্যাটি পরিবর্তন করা স্বাভাবিক।

অভূতপূর্ব পদক্ষেপটি এই অভিযোগের সূত্রপাত করেছিল যে ট্রাম্প অর্থনৈতিক তথ্য রাজনীতি করছেন।

2023 সালে বিআইডিএসের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বিডেন মনোনীত হওয়ার আগে ম্যাকেন্টারফার 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে সরকারের পক্ষে কাজ করেছিলেন।

