ট্রাম্প সরকারী ওয়েবসাইটগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি ‘জাতীয় নকশা স্টুডিও’ গঠন করছেন

ট্রাম্প প্রশাসন সরকারী ওয়েবসাইটগুলি উন্নত করার লক্ষ্য এবং ফেডারেল এজেন্সিগুলিতে ডিজিটাল পরিষেবাদির দক্ষতার সাথে একটি “জাতীয় নকশা স্টুডিও” গঠন করছে। ট্রাম্প ইতিমধ্যে স্টুডিও তৈরির জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। অনুযায়ী রয়টার্সরাষ্ট্রপতি এয়ারবিএনবি সহ-প্রতিষ্ঠাতা জো গ্যাবিয়াকে নতুন সংস্থার প্রধান হিসাবে নিয়োগ করবেন, যা এর একটি সূত্র সরকারী দক্ষতা অধিদফতরের (DOGE) একটি স্ট্রিপড-ডাউন সংস্করণ হিসাবে বর্ণনা করেছে।
ডোগে, যা একসময় এলন কস্তুরী নেতৃত্বে ছিল, এর লক্ষ্য ছিল অপব্যয় সরকার ব্যয় হ্রাস এবং এর আইটি সিস্টেমগুলি আধুনিকীকরণ করা। এটি কয়েক হাজার ফেডারেল কর্মী এবং এমনকি পুরো এজেন্সিগুলি ভেঙে ফেলেছে এমন বিশাল ছাঁটাইয়ের সুবিধার্থে। যেমন রয়টার্স যদিও উল্লেখ করেছেন, কস্তুরী সংগঠনটি ছেড়ে যাওয়ার পরে এবং ট্রাম্পের উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর ভূমিকা পুরোপুরি ছেড়ে যাওয়ার পরে এর কার্যক্রমগুলি ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। হোয়াইট হাউস প্রতিক্রিয়া জানায় না রয়টার্স‘মন্তব্যের জন্য অনুরোধ, এবং এটি স্পষ্ট নয় যে স্টুডিওটি তৈরি হয়ে গেলে ডেজে কাজ চালিয়ে যাবে কিনা।
গ্যাবিয়াকে স্পষ্টতই স্টুডিওর দ্য চিফ ডিজাইন অফিসার হিসাবে নামকরণ করা হবে এবং ফেডারেল ডিজিটাল পরিষেবাদির “ব্যবহারযোগ্যতা এবং নান্দনিকতা” আপগ্রেড করার জন্য তার প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দেবেন। নিউজ অর্গানাইজেশন বলছে যে স্টুডিওটি ওয়েবসাইটগুলির জন্য নকশাকে মানিক করে তুলবে যা লোকেরা সরকারের সাথে যোগাযোগের অনুমতি দেয় এবং কীভাবে সদৃশ ডিজাইনের ব্যয় হ্রাস করতে পারে সে সম্পর্কে এজেন্সিগুলিকে পরামর্শ দেবে। ট্রাম্পের কার্যনির্বাহী আদেশের ভিত্তিতে স্টুডিওটি অফিস থেকে নামার আগে তিন বছরের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। যদিও গ্যাবিয়া চিফ ডিজাইন অফিসার হবেন, একজন প্রশাসক স্টুডিও পরিচালনা করবেন এবং হোয়াইট হাউসের চিফ অফ স্টাফ সুসি উইলসকে রিপোর্ট করার দায়িত্বে থাকবেন।