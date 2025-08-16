ট্রাম্প সিনেট ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা চীনকে চিপ বিক্রয় পুনর্বিবেচনা করার জন্য সতর্ক করেছিলেন

এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং, ডানদিকে, 2025 সালের 30 এপ্রিল ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে আমেরিকাতে বিনিয়োগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে কথা বলেছেন।
শুক্রবার ছয় সিনেট ডেমোক্র্যাটস একটি খোলা চিঠি প্রকাশ রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে প্রযুক্তি জায়ান্টদের অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্তটি পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করছেন এনভিডিয়া এবং উন্নত মাইক্রো ডিভাইস বিক্রয় থেকে 15% উপার্জনের বিনিময়ে এআই সেমিকন্ডাক্টর চিপগুলি চীনকে বিক্রি করতে।
চিঠিটি – সিনেটর চক শুমার স্বাক্ষরিত, ডিএনওয়াই; মার্ক ওয়ার্নার, ডি-ভ্যা ;; জ্যাক রিড, ডাঃ আই; জ্যানি শাহীন, ডিএনএইচ; ক্রিস্টোফার কুনস, ডি-ডেল ;; এবং এলিজাবেথ ওয়ারেন, ডি-ম্যাস।-ট্রাম্পের ১১ ই আগস্টের ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ছিল যে এনভিডিয়া এবং এএমডি মার্কিন সরকারকে রফতানি লাইসেন্সের বিনিময়ে চিপ বিক্রয় থেকে চীনে ১৫% রাজস্বকে প্রদান করবে।
“আমাদের জাতীয় সুরক্ষা এবং সামরিক প্রস্তুতি আমেরিকান উদ্ভাবকদের উপর নির্ভর করে বিশ্বের সেরা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উত্পাদন করে এবং সংবেদনশীল ডোমেনগুলিতে সেই গুণগত সুবিধা বজায় রাখতে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র histor তিহাসিকভাবে সেই সুবিধাটি বজায় রাখতে এবং নির্মাণে সফল হয়েছে কারণ অংশে, আমাদের সেই প্রযুক্তিগুলিতে বিরোধীদের অ্যাক্সেস অস্বীকার করার ক্ষমতা,” চিঠিতে বলা হয়েছে।
“আমেরিকার প্রতিযোগিতামূলক প্রান্তকে ‘আলোচনা’ করার এই ব্যবস্থায় প্রদর্শিত ইচ্ছুকতা যা আমাদের মূল বৈশ্বিক প্রতিযোগীর কাছে এআই-সক্ষম প্রযুক্তি বিক্রয় সম্পর্কিত কমিশন যা রয়েছে তার বিনিময়ে আমাদের জাতীয় সুরক্ষার মূল চাবিকাঠি, এটি গুরুতর অ্যালার্মের কারণ,” চিঠিটি অব্যাহত রয়েছে।
সিনেটররা আরও সতর্ক করেছিলেন যে উন্নত এআই চিপস বিক্রি করা – বিশেষত এনভিডিয়ার এইচ 20 এবং এএমডি’র এমআই 308 চিপস – চীনকে তার সামরিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারে, এটি দাবি যে এনভিডিয়া অস্বীকার করেছে।
সিএনবিসিকে এক বিবৃতিতে এনভিআইডিআইএর এক মুখপাত্র বলেছেন: “এইচ 20 কারও সামরিক সক্ষমতা বাড়িয়ে তুলবে না, তবে আমেরিকা বিশ্বব্যাপী বিকাশকারীদের সমর্থন আকর্ষণ করতে এবং এআই রেস জিততে সহায়তা করবে। এইচ 20 ব্যতীত আমেরিকান করদাতাদের বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যতীত কোনও সুবিধা ছাড়াই।”
এএমডি থেকে চিঠির বিষয়ে মন্তব্য করার জন্য একটি অনুরোধ তাত্ক্ষণিকভাবে ফিরে আসেনি।
সিনেট ডেমোক্র্যাটরা এনভিডিয়া এবং এএমডি জড়িত বর্তমান চুক্তি, পাশাপাশি অন্যান্য সংস্থাগুলির সাথে অনুরূপ যে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে শুক্রবার, 22 আগস্টের মধ্যে প্রশাসনের কাছ থেকে বিশদ প্রতিক্রিয়া অনুরোধ করেছিলেন।
চিঠিতে বলা হয়েছে, “আমরা আবার আপনার প্রশাসনকে দ্রুতগতির বিপরীতে বিপরীত করার এবং মার্কিন প্রযুক্তি নেতৃত্বকে বাণিজ্য করার জন্য এই বেপরোয়া পরিকল্পনাটি ত্যাগ করার আহ্বান জানাই,” চিঠিতে বলা হয়েছে।
প্রতিক্রিয়া হিসাবে, ট্রাম্প প্রশাসন বিধায়কদের জাতীয় সুরক্ষা উদ্বেগগুলি বাদ দিয়ে হাজির হয়েছিল।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কুশ দেশাইকে সিএনবিসিকে বলেছেন, “ডেমোক্র্যাটস এবং অপ্রাসঙ্গিক ‘বিশেষজ্ঞদের’ দেখে এটি বেশ ধনী, যারা জো বিডেনের অটোপেন প্রশাসন এইচ 20 চিপস এবং অন্যান্য উন্নত প্রযুক্তিগুলি অবাধে চীনে প্রবাহিত করার সময় পুরোপুরি এমআইএ ছিল, এখন আমাদের জাতীয় এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা সম্পর্কে যত্ন নেওয়ার ভান করে।”
ট্রাম্প চিপ বিক্রয় পুনরায় শুরু করার অনুমতি সত্ত্বেও, এটি ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে চীন এনভিডিয়াকে খোলা অস্ত্র দিয়ে ফিরে স্বাগত জানায় না, পরিবর্তে প্রযুক্তি সংস্থাগুলিকে মার্কিন সংস্থাগুলির চিপগুলি কেনা এড়াতে অনুরোধ করেছে, ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
“আমরা শুনছি যে এটি একটি কঠিন আদেশ, এবং (কর্তৃপক্ষগুলি আসলে) কিছু সংস্থার জন্য এইচ 20 এর অতিরিক্ত আদেশ বন্ধ করে দিচ্ছে,” বার্নস্টেইনের চীন সেমিকন্ডাক্টরকে আচ্ছাদিত একজন প্রবীণ বিশ্লেষক কিংয়ুয়ান লিন সিএনবিসিকে বলেছেন।
একটি পৃথক প্রতিবেদনতথ্য জানিয়েছে যে চীনের নিয়ামকরা প্রধান প্রযুক্তি সংস্থাগুলি সহ প্রধান প্রযুক্তি সংস্থাগুলি অর্ডার করেছেন, আলিবাবাএবং টেনসেন্ট, জাতীয় সুরক্ষা পর্যালোচনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এনভিডিয়া চিপ ক্রয় স্থগিত করতে।
