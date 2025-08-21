ট্রাম্প সুইজারল্যান্ডকে একটি অর্থনৈতিক পরিচয় সংকট দিয়েছেন

এটি স্বর্গে তৈরি একটি ম্যাচ হওয়া উচিত ছিল: সুইজারল্যান্ড বিশ্বের সোনার সরবরাহের এক তৃতীয়াংশকে সংশোধন করে; মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, অফিসে তাঁর প্রথম ছয় মাসে রয়েছেন ধাতুপট্টাবৃত গিল্ডেড মূর্তি, ফ্রেম, রোকোকো মিররগুলিতে ওয়েস্ট উইং এবং এমনকি একটি সোনার টিভি রিমোটও সজ্জিত।
ফেব্রুয়ারির হিসাবে সম্প্রতি, তদ্ব্যতীত, আপনি সুইজারল্যান্ডের ইউরোস্কেপটিক সরকারকে মিউনিখ সুরক্ষা সম্মেলনে ট্রাম্প প্রশাসনের জনগণের বক্তৃতাটির প্রশংসা করতে পারেন, যেখানে বর্তমান রাষ্ট্রপতি কারিন কেলার-সুটার, যেখানে বিবেচিত মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের জোট-বিভক্ত বক্তৃতা “খুব সুইস।”
দুর্ভাগ্যক্রমে সুইজারল্যান্ডের পক্ষে, রোম্যান্সটি অপ্রত্যাশিত বলে মনে হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন যখন 1 আগস্ট, পারস্পরিক প্রশংসার সুযোগ হঠাৎ শেষ হয়েছিল আদায় সুইস রফতানির বিরুদ্ধে 39 শতাংশ শুল্কের হার, এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের 15 শতাংশের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি, এবং ছাড়িয়ে গেছে কেবল লাওস, মায়ানমার এবং সিরিয়ার মতো দেশগুলিতে লক্ষ্যবস্তু 40 শতাংশ দ্বারা।
প্রহরী নির্মাতাদের মধ্যে মেজাজ, জুরিখ-ভিত্তিক সংবাদপত্রের প্রতিবেদন করেছে Nz“মোট বিপর্যয়” এর মধ্যে একটি ছিল। সুইস সরকার, যেখানে কেলার-সুটারের ডানদিকে ঝুঁকছে সুইস পিপলস পার্টি বর্তমানে একটি আইনসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ রয়েছে, এটি অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আলপাইন জাতি এটি একটি অনির্দেশ্য, ভূ -রাজনৈতিকভাবে ভয়াবহ মুহুর্তে একা যাওয়ার সমস্যাগুলির সর্বশেষতম অবজেক্ট পাঠে পরিণত হয়েছে।
সুইজারল্যান্ডের দুর্ভাগ্যে কর্মক্ষেত্রে একাধিক স্তরের বিড়ম্বনা রয়েছে। ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সোনার রফতানি আরও আছে বিনিয়োগকারীরা যখন আসন্ন বাণিজ্য যুদ্ধের বাজার বিশৃঙ্খলা থেকে নিজেকে অন্তরক করার চেষ্টা করেছিলেন। ট্রাম্পের নিজস্ব অনিয়মিততা দ্বারা পরিচালিত স্বর্ণের রাশ, প্রশাসনকে ৪০ বিলিয়ন ডলার উচ্চ বলে দাবি করা হয়েছে এমন একটি বাণিজ্যিক ঘাটতিকে কৃত্রিমভাবে স্ফীত করেছে – এমন একটি প্রশ্নবিদ্ধ সংখ্যা যা পরিষেবাগুলিতে বাণিজ্যকে বাদ দেয়। (ট্রাম্পের ঘাটতি গণনাগুলি সমস্ত দেশের জন্য পরিষেবাগুলিতে বাণিজ্যকে বাদ দেয়, তবে সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি এই ব্যবধান হ্রাস করবে $ 9 বিলিয়ন।) এই 40 বিলিয়ন ডলার 39 শতাংশ হার গণনা করতে ব্যবহৃত হয়েছিল, যদিও আর্থিক সোনার বাণিজ্য উভয় জাতির জিডিপিকে কেবল অবহেলা করে অবদান রাখে।
তবে সুইজারল্যান্ড নিজেকে শুল্কের জন্য এবং তাদের পিছনে থাকা বিচ্ছিন্নতাবাদী আবেগগুলির জন্য নিজেকে অনন্যভাবে দুর্বল বলে মনে করেছে এমন অন্যান্য কারণ রয়েছে।
সুইজারল্যান্ড ইউরোপের অন্যতম রফতানি-নির্ভর অর্থনীতি, বহির্গামী বাণিজ্য অ্যাকাউন্টিংয়ের সাথে 70 শতাংশ জিডিপির, বিশ্বব্যাপী গড়ের উপরে 30 শতাংশ। এর রফতানি নির্ভরতা তার ক্ষুদ্র দেশীয় জনসংখ্যার কারণে এবং ফলস্বরূপ, বাণিজ্য চুক্তির আক্রমণাত্মক সাধনা যা বিদেশী বাজারে অ্যাক্সেসের গ্যারান্টি দেয়। এর উচ্চ-শিক্ষিত এবং বৈশ্বিক জনগোষ্ঠী, তদুপরি, এটি উচ্চ-মূল্য অ্যাডের সাথে পণ্য উত্পাদন করার দিকে মনোনিবেশ করার অনুমতি দেয়, যেমন ফার্মাসিউটিক্যালস, শিল্প রাসায়নিকগুলি এবং অবশ্যই এটির বিখ্যাত ঘড়ি।
যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নটি এখন পর্যন্ত সুইজারল্যান্ডের বৃহত্তম ট্রেডিং পার্টনার ভলিউম, অর্ধেকেরও বেশি অ্যাকাউন্টিং রফতানিআমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, তার 18 শতাংশ ভাগ সহ, একটি নিকটতম দ্বিতীয় – এবং 2021 সালে সুইজারল্যান্ডের শীর্ষ রফতানি বাজারে পরিণত হয়েছিল পণ্য। সম্প্রতি অবধি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্ককে একটি ফ্যালব্যাক বিকল্প হিসাবে দেখা হয়েছিল, ইইউর উপর সুইজারল্যান্ডের নির্ভরতা বৈচিত্র্যময় করার এবং ইইউ-ভিত্তিক বাজার বিধি ও বিধিগুলির বাইরে রাখার দীর্ঘকালীন সিদ্ধান্তকে ন্যায়সঙ্গত করার একটি উপায়।
সেই গতিশীল হঠাৎ বিপরীত হয়েছে।
গত এক দশক ধরে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে নিবিড় একীকরণ সুইজারল্যান্ডে একটি অত্যন্ত পরিপূর্ণ বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে, দেশীয় রাজনীতিতে তৃতীয় রেল হিসাবে কাজ করছে। ছোট, ধনী দেশটি তার সার্বভৌমত্বকে পুরষ্কার দেয়, একটি ক্রাইপিং আমলাতন্ত্রের আশঙ্কা করে যা বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার নিজস্ব ক্ষমতা কমাতে পারে এবং মান ইউরোপীয় অর্থনৈতিক অঞ্চলে সদস্যতার সাথে বেমানান রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি। সবচেয়ে সাম্প্রতিক রাউন্ড দ্বিপক্ষীয় আলোচনাগত বছরের ডিসেম্বরে উপসংহারে, বিশেষত অভিবাসন নিয়ে বিতর্কিত ও কর আদায় করার দিকে পরিচালিত করে। 2024 সালের অক্টোবরে, ঠিক 37 শতাংশ জনগণের মধ্যে ইইউর সাথে সম্পর্কের কাছাকাছি হওয়া উচিত।
শুল্কের আঘাত হঠাৎ হঠাৎ করে ব্রাসেলসের সাথে একত্রিত হওয়ার সম্ভাবনাটি আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। একবার গর্বের বিষয় হয়ে গেলে, সুইজারল্যান্ডের ইউরোপীয় প্রকল্পের historic তিহাসিক একাকীত্ব হঠাৎ এটির সবচেয়ে বড় দায়বদ্ধতার মতো দেখায়।
যারা দীর্ঘদিন ধরে ইউরোপের সাথে একটি কোজিয়ার সম্পর্কের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে হলেন সেন্টার-বাম সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সহ-নেতা সিড্রিক ওয়ার্মুথ। দীর্ঘ সংখ্যালঘু অবস্থান, এটি হঠাৎ করেই “বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সুইজারল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার অর্থ ইউরোপীয় প্রকল্পে আরও সংহতকরণ হওয়া,” তিনি বলেছিলেন।
ইইউ ইন্টিগ্রেশন অগত্যা সদস্যপদ নয়, এমনকি এমনকি – চূড়ান্ত নিষিদ্ধ – বাণিজ্যিক বাজারগুলিকে একীভূত করে না। তবুও সুরক্ষা এবং শক্তির মতো কম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খাতে ঘনিষ্ঠ প্রান্তিককরণটি আরও সহজ করে তুলত যে শুল্কের ক্ষেত্রে সুইসদের ইউরোপীয় বাজার থেকে আলাদাভাবে কোনও আচরণ করা উচিত নয়।
অনিশ্চিত ভূ -রাজনৈতিক পরিবেশ, তদ্ব্যতীত, দীর্ঘ সময় ধরে কৌশলগত সামঞ্জস্যের দাবি জানিয়ে শুল্ক আলোচনার তাত্ক্ষণিক দিগন্তের চেয়ে অনেক বেশি প্রসারিত হবে। এমন এক পৃথিবীতে যেখানে উদার আইনী আদেশ ভেঙে গেছে, ছোট রাজ্যগুলি দাম দেয়। ওয়ার্মুথ বলেছিলেন, “আমাদের অবশ্যই এই কর্তৃত্ববাদী অপূর্ণতার বিরুদ্ধে একরকম নতুন জোট তৈরির চেষ্টা করার জন্য সমমনা রাজ্য এবং ব্লক সমন্বয় করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে যা আমরা কেবল দেখতে পাই না, অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি মস্কো, বেজিংয়েও রয়েছে, এটি দিল্লিতে রয়েছে,” ওয়ার্মুথ বলেছিলেন। “একমাত্র জিনিস যা বাকি আছে তা স্পষ্টতই ব্রাসেলস” “
সাইমন ইওলেটলাউসানের আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট ফর ম্যানেজমেন্ট ডেভলপমেন্টের ভূ -রাজনীতি ও কৌশল বিভাগের একজন অধ্যাপক একমত হয়েছেন যে সুইজারল্যান্ড শুল্কের পক্ষে অনন্যভাবে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তবে বিভিন্ন কারণে নির্দেশ করেছে। ইইউ বা একইভাবে আমলাতান্ত্রিক ব্লকগুলির সাথে সংহত করার চেষ্টা করার পরিবর্তে, দেশগুলিকে ওয়াশিংটন থেকে বেরিয়ে আসা সংকেতগুলি আরও ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে শিখতে হবে – এবং তাদের আলোচনার কৌশলগুলি সেই অনুযায়ী আপডেট করা উচিত।
উদাহরণস্বরূপ, শুল্কগুলি কখনও বাণিজ্য আলোচনার বিষয়ে ছিল না, তিনি বলেছিলেন, তবে ভূ -রাজনৈতিক অবস্থান আমেরিকান অগ্রাধিকার প্রচারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এই মতামত থেকে, চীনের সাথে সুইজারল্যান্ডের সাম্প্রতিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, উদাহরণস্বরূপ, এই বছর কার্যকর হওয়ার কারণে বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে এর নিম্ন স্তরের বিনিয়োগের দুর্বলতা। ইওনেট বলেছেন, “সুইস সম্ভবত আরও আইনী দিক দিয়ে ভেবেছিল যে এটি একটি বাণিজ্য চুক্তি যা একটি যুদ্ধের চেয়ে বরং লেগে থাকবে, যা মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাদের আবার পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত না দেওয়া পর্যন্ত কেবল শুল্ক স্থাপন করে।”
ইইউর সাথে সম্পর্কের দিকে ছুটে যাওয়ার জন্য, ব্রেক্সিট-পরবর্তী যুক্তরাজ্য 10 শতাংশ ইইউর 15 শতাংশে আলোচনা করেছে। “আমাদের এখানে ইইউ পুনর্লিখনের ইতিহাসের সাথে যোগদানের বাহিনীর উকিলদের দেওয়া উচিত নয়,” তিনি বলেছিলেন।
সুইস অর্থনীতির জন্য তাত্ক্ষণিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাথমিক মিডিয়া উন্মত্ততার চেয়ে কম ডুমসডে। এই বছরের শেষের দিকে বা পরের শুরুর দিকে আলোচনার আরও দফায় শুল্ক হ্রাস পাবে বলে আশা করার কারণ রয়েছে। ইতিমধ্যে সোনার ছাড় দেওয়া হয়েছে; ফার্মাসিউটিক্যালস ছিল কখনও অন্তর্ভুক্তযদিও শিল্পটি ড্রাগের দামের বিষয়ে পৃথক আলোচনার মুখোমুখি। (প্রত্যাশায়, সুইস-ভিত্তিক ফার্মা জায়ান্টস রোচে এবং নোভার্টিস সম্মিলিতভাবে মার্কিন-ভিত্তিক উত্পাদন সাইটগুলিতে বিনিয়োগের জন্য প্রায় 75 বিলিয়ন ডলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।)
রোলেক্স ঘড়ির মতো বিলাসবহুল পণ্যগুলির ক্ষেত্রে, অভিজাত গ্রাহকরা উচ্চতর দাম গ্রহণ করার সম্ভাবনা বেশি, যা তাদের প্রলোভনকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
বাকী খাতগুলি শুল্কের সংস্পর্শে এসেছিল – যেমন যন্ত্রপাতি, নেসপ্রেসো পোডস এবং মেডিকেল ডিভাইসগুলি – সুইস অর্থনীতিতে আরও সীমিত ক্ষতি করে। দ্য আনুমানিক সংকোচন জিডিপিতে বর্তমানে 0.3 শতাংশ থেকে 0.6 শতাংশে দাঁড়িয়েছে।
“আমি সন্দেহ করি বছরের শেষের দিকে আমরা এটি সুইস বাণিজ্যের জন্য একটি খারাপ বছর হিসাবে দেখব, তবে কোনও বিপর্যয়কর বছর নয়,”
তবুও, শুল্কের শক জাতীয় গর্ব এবং পরিচয়ের জন্য অনেক বেশি ধাক্কা খেয়েছে এবং সুইজারল্যান্ড কীভাবে ভূ-রাজনৈতিকভাবে ভাঙা বিশ্বে নিজেকে পরিচালনা করতে চায় সে সম্পর্কে দীর্ঘমেয়াদী আত্ম-অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে। সুইস পিপলস পার্টির মতো রক্ষণশীল দলগুলি দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি একটি সখ্যতা ধরে রেখেছে। তাদের জন্য, শুল্কগুলি একটি মৌলিক আদর্শিক আত্মীয়তায় আঘাত করে।
ওয়ার্মুথ ব্যাখ্যা করেছিলেন, “সুইজারল্যান্ডে historical তিহাসিক অনুভূতিটি একটি খুব বিশেষ আছে যা আমরা নিজেকে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এক বোন প্রজাতন্ত্র হিসাবে বিবেচনা করি,” ওয়ার্মুথ ব্যাখ্যা করেছিলেন। “কমপক্ষে রক্ষণশীল এবং ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের জন্য বোন প্রজাতন্ত্রের দ্বারা হতাশ হওয়া এটি একটি অত্যন্ত মৌলিক শক। তিনি আরও যোগ করেছেন: “আমরা কেন সর্বদা নিজেকে ইউরোপের আমেরিকান হিসাবে দেখেছি, ইউরোপীয় নয়।”
“আমেরিকা ফার্স্ট” যুগের ভূ -রাজনীতি প্রমাণ করে যে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মধ্যে এই জাতীয় আদর্শিক সম্পর্কগুলি খুব কমই প্রতিদানযুক্ত। প্রতিটি দেশ তার নিজস্ব পছন্দগুলি প্রথমে রাখতে চাই। তবে কোনও আপস ছাড়াই একটি পৃথিবীতে, এটি একা যাওয়া মানে শক্তিশালীদের পছন্দগুলি গ্রহণ করা।