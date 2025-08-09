ট্রাম্প সোমবার হোয়াইট হাউসে ‘সংবাদ সম্মেলন’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ‘ওয়াশিংটন, ডিসি -তে মূলত সহিংস অপরাধ বন্ধ করবেন’

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার সকালে সত্যিকারের সোশ্যালকে একটি সংবাদ সম্মেলন ঘোষণা করতে শুরু করেছিলেন সোমবার যে তিনি দাবি করেছেন যে দেশের রাজধানীতে সহিংস অপরাধের অবসান ঘটবে।
“সোমবার হোয়াইট হাউসে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে যা মূলত ওয়াশিংটন, ডিসিতে সহিংস অপরাধ বন্ধ করবে” ট্রাম্প বলেছেন। “এটি সর্বাধিক অন্যতম হয়ে উঠেছে বিশ্বের যে কোনও জায়গায় বিপজ্জনক শহর। এটি শীঘ্রই সবচেয়ে নিরাপদ একটি হবে !!! “
এটি হোয়াইট হাউস থেকে বৃহস্পতিবার ঘোষণার পরে আসে যে এটি হবে ওয়াশিংটনের রাস্তায় ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী ব্যবহার করুন। ট্রাম্প বলেছিলেন যে সুরক্ষার র্যাম্প আপটি সাত দিন চলবে, “প্রয়োজন হিসাবে প্রসারিত করার বিকল্প সহ।” বুধবার, ট্রাম্প হাইজ্যাকিংয়ের চেষ্টা করার পরে প্রশাসনের কর্মচারী আহত হয়েছেন এমন একটি চেষ্টা করার পরে ট্রাম্প নগরীর পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব নেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন।
গত সপ্তাহান্তে, সরকারী দক্ষতা অধিদফতরের সদস্য, এডওয়ার্ড কোরিস্টিন, “বিগ বলস” ডাকনাম, একদল কিশোর -কিশোরীদের দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল। পুলিশ দু’জন 15 বছর বয়সী আটক করেছে এবং বলেছে যে তারা এখনও এই দলের অন্যান্য সদস্যদের সন্ধান করছে।
“যদি ডিসি একসাথে কাজ না পায় এবং দ্রুত, ট্রাম্প এই সপ্তাহের শুরুতে সত্য সামাজিক নিয়ে লিখেছিলেন, “এই শহরটির ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং এই শহরটি কীভাবে চালানো উচিত তা চালানো ছাড়া আমাদের আর কোনও উপায় থাকবে না এবং এই শহরটি কীভাবে চালানো উচিত তা চালাচ্ছে এবং অপরাধীদের লক্ষ্য করা যায় যে তারা আর এ থেকে দূরে সরে যাবে না।”
ট্রাম্প বিশেষভাবে বলেননি যে সংবাদ সম্মেলনে কী অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তিনি সাম্প্রতিক মাসগুলিতে দাবি করেছেন যে সহিংস অপরাধ ওয়াশিংটনকে দখল করছে এবং তিনি ন্যাশনাল গার্ডকে পাঠানোর হুমকি দিয়েছেন।
এই সপ্তাহে, তিনি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে তিনি ওয়াশিংটনের সীমিত “হোম রুল” বাতিল করার চেষ্টা করতে পারেন এবং তিনি “জাতীয় গার্ডকে আনার বিষয়টি বিবেচনা করছেন, সম্ভবত খুব দ্রুত”।
২০২৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে ওয়াশিংটনে সহিংস অপরাধের হার ৩৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, যা বিচার বিভাগের মতে, তিন দশকেরও বেশি সময়ে সর্বনিম্ন হার। মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ কর্তৃক ৮ ই আগস্ট প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, এই বছর সহিংস অপরাধ হ্রাস অব্যাহত রয়েছে, বছরের পর বছর ২ 26 শতাংশ কমেছে।
উইলিয়াম ম্যাকগিনলি ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে হোয়াইট হাউস মন্ত্রিপরিষদের সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি নিয়েছি শনিবার এক্সকে রাষ্ট্রপতির ব্যাক আপ করে বলেছিলেন যে ট্রাম্প “দেশের রাজধানীকে সুরক্ষিত, সুন্দর এবং এই মহান জাতির যোগ্য একটি মূলধন তৈরি করার জন্য দৃ concrete ় পদক্ষেপ নিচ্ছেন।”
তিনি আরও যোগ করেন, “ডেমোক্র্যাটরা এই পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে উদ্বেগজনক অপমান করবে তবে ডিসির ব্যর্থতার জন্য দোষটি ডেমোক্র্যাটদের হাতে রয়েছে।” “তারা এটি জানে। বিভ্রান্ত হবেন না। লাইনটি ধরে রাখুন এবং এই পদক্ষেপটি সমর্থন করার জন্য পদক্ষেপ নিন।”
জুয়ান কার্লোস গ্রিন, ডিসি পাবলিক চার্টার স্কুল বোর্ডের একটি কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ম্যানেজার, লিখেছেন এই “ডিসি বাসিন্দারা আমাদের শহরকে পরিচালনা করার জন্য নেতৃবৃন্দ নির্বাচন করেন, হোয়াইট হাউস নয়। আমরা প্রতিটি রাজ্যের মতো স্ব-শাসন করার একই অধিকারের প্রাপ্য।”
হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন যে শুক্রবার রাতে ওয়াশিংটনে বেশ কয়েকটি ফেডারেল সংস্থার ১২০ টিরও বেশি সদস্য ডিউটিতে থাকবেন।
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলাইন লেভিট এক বিবৃতিতে বলেছেন, “ওয়াশিংটন ডিসির রাস্তায় জর্জরিত হিংসাত্মক অপরাধ বন্ধ করার এটিই প্রথম পদক্ষেপ।”