ট্রাম্প স্কটল্যান্ডে স্টারমারের অভিবাসন অবস্থানকে ‘চমত্কার জিনিস’ হিসাবে প্রশংসা করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইংরেজি চ্যানেল পেরিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের নৌকা রোধ করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের প্রশংসা করেছেন, তিনি যুক্তরাজ্যের নেতাকে বলেছিলেন যে তিনি একটি “চমত্কার জিনিস” করছেন।

সোমবার স্কটল্যান্ডের ট্রাম্প টার্নবেরি গল্ফ ক্লাবে তাদের বৈঠকের আগে ট্রাম্প স্টারমার এবং তার স্ত্রী ভিক্টোরিয়া স্টারমারের সাথে প্রশ্নের জন্য থামিয়েছিলেন।

ট্রাম্প শুরু করেছিলেন, “ইমিগ্রেশন একটি বড়, একটি বড় কারণ And “গত মাসে, আমাদের শূন্যের লোকেরা দেশে এসেছিল, আইনী উপায়ে আসা ছাড়া শূন্য।”

“আপনি কোনও ভাল কাজ করছেন না, আপনি একটি দুর্দান্ত কাজ করছেন,” ট্রাম্প যোগ করেছেন। তাই আমি নৌকা সম্পর্কে কিছুই জানি না। তবে যদি নৌকাগুলি খারাপ লোকদের সাথে বোঝাই করা হয় এবং তারা সাধারণত হয়, কারণ আপনি জানেন, অন্যান্য দেশগুলি তাদের সেরাটি প্রেরণ করে না, তারা এমন লোকদের প্রেরণ করে যা তারা চায় না, তারা বোকা লোক নয়। এবং তারা এমন লোকদের প্রেরণ করে যা তারা চায় না। এবং আমি শুনেছি যে আপনি আরও দৃ stronger ় অবস্থান নিয়েছেন। “

ট্রাম্প যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের সাথে ইইউ বাণিজ্য চুক্তির হিল নিয়ে সাক্ষাত করেছেন

জুনে, ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি) এজেন্সিটির ইতিহাসে সর্বনিম্ন মাসিক অবৈধ সীমান্ত এনকাউন্টারগুলির প্রতিবেদন করেছে। বর্ডার টহল দক্ষিণ -পশ্চিম সীমান্তে ,, ০72২ টি আশঙ্কা তৈরি করেছে, যা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের প্রশাসনের অধীনে গত বছরের একই মাসে রেকর্ড করা অবৈধ এনকাউন্টারগুলিতে ৯৩% হ্রাস প্রতিফলিত করে। ট্রাম্প প্রশাসন মুক্তি পেয়েছে জিরো অবৈধ এলিয়েন মার্কিন অভ্যন্তরে প্যারোলে – বিডেনের অধীনে জুন 2024 সালে প্রকাশিত 27,766 এর তুলনায়।

স্টারমার সোমবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে ২০২৪ সালের জুলাইয়ে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে শ্রম সরকার যুক্তরাজ্য থেকে প্রায় ৩৫,০০০ লোককে অপসারণের সুবিধার্থে করেছে।

স্টারমার বলেছিলেন, “আমরা খুব সন্তুষ্ট যে আমরা এখানে ফিরে আসার কোনও অধিকার পাননি এমন ফিরে আসা লোকদের সাথে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।”

“এটি দুর্দান্ত। কেউ এই দেশকে ভালবাসে – আমি এই দেশকে ভালবাসি,” ট্রাম্প প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে তাঁর মা স্কটল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। “এবং এটি একটি অবিশ্বাস্য জায়গা, একটি সুন্দর জায়গা And এবং, যদি এটি হয় তবে আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই” “

ট্রাম্প বলেছিলেন যে গণ অভিবাসনের কারণে পাঁচ থেকে দশ বছর আগে ইউরোপের চেয়ে ইউরোপ একটি “অনেক আলাদা জায়গা”।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “এবং তারা তাদের অভিনয় একসাথে অর্জন করতে পেরেছে। যদি তারা তা না করে তবে আপনি এটি জানেন বলে আপনি আর ইউরোপ পাবেন না And এবং আপনি এটি করতে পারবেন না This এটি বিশ্বের একটি দুর্দান্ত অংশ And

ট্রাম্প আরও বলেছিলেন, “আপনি এখানে মানুষকে অবৈধভাবে আসতে দিতে পারবেন না।” “এবং যা ঘটেছিল তা হ’ল খুনি থাকবে, সেখানে মাদক ব্যবসায়ী থাকবে, সেখানে অন্য দেশগুলি চায় না এমন সব ধরণের জিনিস থাকবে And এবং তারা সেগুলি আপনার কাছে প্রেরণ করে এবং তারা তাদের আমাদের কাছে প্রেরণ করে, এবং আপনি তাদের থামাতে পেরেছেন।

ট্রাম্প ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ঘোষণা করেছেন

সোমবার তাদের বৈঠকটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে একটি বড় বাণিজ্য চুক্তির কাঠামোকে আঘাত করে ট্রাম্পের গোড়ায় আসে। এই চুক্তিটি অভিবাসনকে কেন্দ্র করে না তবে ব্লকের উপর মার্কিন অর্থনৈতিক চাপ সম্পর্কিত বিস্তৃত প্রভাব রয়েছে।

এই মাসের শুরুর দিকে লন্ডনে এক সংবাদ সম্মেলনে স্টারমার এবং ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন অভিবাসী চ্যানেল ক্রসিংগুলি রোধ করার উদ্দেশ্যে একটি “ওয়ান ইন, ওয়ান আউট” চুক্তি ঘোষণা করেছিলেন। “পাইলট” এই প্রকল্পটি যুক্তরাজ্যকে ফ্রান্সের ছোট নৌকায় উপকূলে আগত অভিবাসীদের আটক ও পাঠাতে অনুমতি দেবে। বিনিময়ে, স্টারমার ফ্রান্সের একই সংখ্যক অভিবাসী যারা অবৈধভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টা করেননি এবং যাদের বৈধ আশ্রয় দাবি বলে মনে করা হয় তাদের গ্রহণ করতে সম্মত হন।

ইংলিশ চ্যানেল জুড়ে কয়েক হাজার অভিবাসীদের আসতে বাধা দেওয়ার প্রচারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য স্টারমার আরও বর্ধিত রাজনৈতিক চাপের মুখোমুখি হচ্ছেন।

ব্রিটিশ হোম অফিসের তথ্য অনুসারে, গত বছরের একই সময়ের তুলনায় জানুয়ারির পর থেকে ছোট নৌকা ক্রসিংগুলি 50% এরও বেশি বেড়েছে।

গত সপ্তাহে, স্টারমারের সরকার “বিশ্বের প্রথম” নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থাটিকে অভিবাসী-ধূমপানকারী গ্যাং এবং ছোট নৌকা ক্রসিংয়ের সুবিধার্থে অন্যান্য সত্তাগুলিকে লক্ষ্য করে কী বলে মনে করেছিল তা উন্মোচন করেছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব ডেভিড ল্যামি বলেছেন, ছোট নৌকা এবং জাল পাসপোর্ট সরবরাহকারীদের অর্থ প্রবাহকে লক্ষ্য করে এই প্রকল্পটি কর্তৃপক্ষকে সম্পদ হিমশীতল করার জন্য একটি সরঞ্জামকিট সরবরাহ করে, যুক্তরাজ্যের আর্থিক ব্যবস্থা থেকে অপরাধীদের কেটে ফেলেছে এবং অপরাধীদের যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

গত বছর ভূমিধস শ্রম নির্বাচনের জয়ের পরে, স্টারমার পূর্ববর্তী রক্ষণশীল সরকারের অধীনে একটি বিতর্কিত নীতি শেষ করেছিলেন যা অবৈধ চ্যানেল ক্রসিং তৈরি করে এমন অভিবাসীদের জন্য রুয়ান্ডায় নির্বাসনকে অনুমতি দেয়। এটি প্রতিস্থাপনের জন্য, ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপার একটি নতুন যুক্তরাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষা কমান্ড চালু করেছেন। এটি সীমানাগুলি আরও ভালভাবে রক্ষা করতে, নতুন ছোট নৌকা রুটগুলি সনাক্ত করতে এবং অভিবাসী চোরাচালানের কার্যক্রমকে ব্যাহত করার জন্য একটি প্রয়োগকারী এবং গোয়েন্দা-ভিত্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে।