ট্রাম্প হিলারি ক্লিনটনের আশ্চর্যজনক পরামর্শে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য রাষ্ট্রপতিকে মনোনীত করবেন

ডোনাল্ড ট্রাম্প হিলারি ক্লিনটনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের অবসান করলে তিনি তাকে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য মনোনীত করবেন।
প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট আলাস্কায় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠকের আগে অবাক করা বিবৃতি দিয়েছিলেন।
শুক্রবার এয়ার ফোর্স ওয়ান -এর বিশেষ প্রতিবেদনে ফক্স নিউজ অ্যাঙ্কর ব্রেট বায়ারের মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ট্রাম্প বলেছিলেন: ‘এটি খুব সুন্দর। আমাকে আবার তাকে পছন্দ করা শুরু করতে হবে। ‘
জেসিকা তারলভের ‘র্যাগিং মডারেটস’ পডকাস্টে উপস্থিত হওয়ার সময় ক্লিনটন তার পরামর্শটি সামনে রেখেছিলেন
তিনি বলেন, ‘যদি তিনি ইউক্রেনকে এমন কোনও অবস্থানে না রেখে এটি শেষ করতে পারেন যেখানে এটির অঞ্চলটি আক্রমণকারীকে স্বীকার করতে হয়েছিল, তবে সত্যই পুতিনের কাছে দাঁড়াতে পারে, যা আমরা দেখিনি, তবে সম্ভবত এটিই সুযোগ,’ তিনি বলেছিলেন।
‘যদি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এর স্থপতি হন তবে আমি তাকে নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য মনোনীত করতাম।
‘কারণ এখানে আমার লক্ষ্যটি পুতিনকে ক্যাপিটুলেশন না দেওয়া’, শুক্রবার দুজনের মধ্যে বৈঠকটি যুদ্ধ শেষ করার জন্য কোনও চুক্তিতে না পৌঁছানোর পরে মূলত ফলহীন হয়ে পড়েছিল।
রাষ্ট্রপতি এই পুরষ্কারের জন্য তার আকাঙ্ক্ষার কোনও গোপন রহস্য করেননি। বারাক ওবামা সম্মানের দেওয়া সর্বশেষ রাষ্ট্রপতি ছিলেন।
আলাস্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দেখা করার জন্য যাত্রা শুরু করার আগে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে এয়ার ফোর্স ওয়ান এর বাইরে এখানে দেখা গেছে
প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠকের আগে আশ্চর্য বিবৃতি দিয়েছিলেন
ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক অনুষ্ঠানে এ সম্পর্কে পোস্ট করেছেন, তবে তিনি দাবি করেছেন যে তিনি পুরষ্কারটি সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করছেন না।
‘অনেক লোক বলে কারণ আমি একটি নির্দিষ্ট প্ররোচনা করছি, আমি যা করি না কেন তারা তা দেবে না (আমাকে।),’ তিনি গত সপ্তাহে আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের মধ্যে শান্তি চুক্তি করার পরে বলেছিলেন।
উভয় নেতা ট্রাম্পকে শান্তি আলোচনায় ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তারা নোবেল শান্তি পুরষ্কারের জন্য তাকে সুপারিশ করবেন।
আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পশিনিয়ান বলেছেন, ‘আমি মনে করি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প নোবেল শান্তি পুরষ্কার পাওয়ার যোগ্য এবং আমরা এটিকে রক্ষা করব এবং এটি সুস্পষ্টভাবে প্রচার করব।’
ট্রাম্প দায়িত্ব গ্রহণের 24 ঘন্টার মধ্যে গাজা এবং ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার প্রচার চালিয়েছিলেন, যা অধরা প্রমাণিত হয়েছে।
রুয়ান্ডা এবং কঙ্গো, ইস্রায়েল ও ইরান, এবং ভারত ও পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে শান্ত উত্তেজনা সহায়তা করার জন্য ট্রাম্পকেও কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে।
রাষ্ট্রপতি আরও দাবি করেছিলেন যে জুনে তিনি কসোভো এবং সার্বিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছিলেন যে তারা এটি বন্ধ না করা পর্যন্ত যুদ্ধের পথে ছিল।
শুক্রবার তাদের বৈঠকের পরে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি এবং পুতিন যুদ্ধ শেষ করার জন্য কোনও চুক্তিতে পৌঁছাতে পারেননি, যদিও পুতিন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা ‘বোঝাপড়া’ হামলা চালিয়েছেন।
শুক্রবার আলাস্কায় তাদের বৈঠকের পর এক সংবাদ সম্মেলনের সময় ট্রাম্প এবং পুতিন হাত কাঁপিয়েছেন
ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।’ তিনি বলেছিলেন যে অনেক পয়েন্ট ছিল যেখানে চুক্তিতে পৌঁছেছিল, তারা অন্যদের কাছে সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি খুব শীঘ্রই ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে আলোচনার বিষয়ে তাদের সংক্ষিপ্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা হয়েছিল এবং অনেক পয়েন্টে সম্মত হয়েছিল।
‘এবং এখানে খুব কমই রয়েছে যা বাকি রয়েছে। কিছু তা তাত্পর্যপূর্ণ নয়। একটি সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে। ‘
হাই -প্রোফাইল শীর্ষ সম্মেলনটি কোনও চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়েছিল, বা এমনকি বিরতি, নির্মম সংঘাত – ১৯৪45 সালের পর থেকে ইউরোপের বৃহত্তম ভূমি যুদ্ধ – যা তিন বছর ধরে ছড়িয়ে পড়েছে।