ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে তার শুল্ক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রায় দেওয়া হতাশাকে ট্রিগার করতে পারে

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শুক্রবার হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে তার ঝুলন্ত শুল্ক নীতিমালার বিরুদ্ধে একটি রায় 1920 এর দশকের মহা হতাশার অনুরূপ একটি হতাশা সৃষ্টি করবে, সতর্ক করে দিয়েছিল যে দেশটি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে না।
“যদি এই দেরী তারিখে কোনও মৌলিক বাম আদালত আমাদের বিরুদ্ধে রায় দেয়, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি অর্থ, সম্পদ সৃষ্টি এবং প্রভাবকে নামিয়ে আনার বা বিঘ্নিত করার প্রয়াসে, এই বিশাল পরিমাণ অর্থ ও সম্মানকে পুনরুদ্ধার করা বা ফিরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে। তিনি ড সত্য সামাজিক উপর।
রাষ্ট্রপতি আরও যোগ করেছেন যে যদি কোনও আদালত তার শুল্ক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে রায় দেয়, “তাদের এত দিন আগে করা উচিত ছিল,” তবে তিনি আশাবাদও প্রকাশ করেছিলেন যে আদালত তার পক্ষে রায় দেবে।
“আমেরিকা এই জাতীয় বিচারিক ট্র্যাজেডি থেকে পুনরুদ্ধার করার কোনও উপায় নেই, তবে আমি আমাদের আদালতের ব্যবস্থাটি কারও চেয়ে ভাল জানি, ইতিহাসে এমন কেউ নেই যা আমি এবং একেবারে ভয়াবহ, তবে আশ্চর্যজনকভাবে সুন্দর, তবে আশ্চর্যজনকভাবে সুন্দর, বিষয়গুলি ঘটতে পারে। আমাদের দেশ সাফল্য এবং মহিমান্বিত,” ট্রাম্প বলেছিলেন।
বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতির শুল্কগুলি আঘাত হানে, যা তিনি উদযাপন করেছেন এবং জনসাধারণকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন যখন অর্থনীতি বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থার উত্থানকে প্রতিক্রিয়া জানায়।
শুক্রবার সকালে ট্রাম্প শেয়ার বাজারের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, যা বৃহস্পতিবার শক্তিশালী বন্ধ হয়নি।
ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ 0.5 শতাংশ হ্রাস পেয়ে বন্ধ হয়ে গেছে, 224 পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে, কারণ ট্রাম্পের শুল্কগুলি স্থানে চলে গেছে, যখন এসএন্ডপি 500 সূচক প্রায় 0.1 শতাংশ কমেছে। নাসডাক কমপোজিটটি সকালে 1 শতাংশের বেশি হওয়ার পরে 0.4 শতাংশ বন্ধ হয়ে গেছে।
শেয়ার শুক্রবার উঠেছে; ডাও জোন্স শিল্প গড় 0.6 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন এস অ্যান্ড পি 500 সূচক 0.8 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
ফেডারেল সার্কিটের জন্য মার্কিন আদালত আপিল ট্রাম্পের এই দাবিটি পর্যালোচনা করছে যে জরুরী ক্ষমতাগুলি তার শুল্ককে ন্যায়সঙ্গত করে তোলে এবং এক সপ্তাহ আগে সুস্পষ্ট শুল্ক নীতি আরোপের আগে আদালত উচ্চ-স্টেক মৌখিক যুক্তিগুলিতে এটি তদন্ত করে।
ট্রাম্প আন্তর্জাতিক জরুরী অর্থনৈতিক শক্তি আইন (আইইপিএ) কে উদ্ধৃত করেছেন, ১৯ 1977 সালের আইন রাষ্ট্রপতিকে একটি “অস্বাভাবিক ও অসাধারণ হুমকি” মোকাবেলায় জরুরি অবস্থার জন্য কিছু অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করার অনুমোদন দেয়।
প্রাক্তন হাউস স্পিকার পল রায়ান (আর-উইস।) এই সপ্তাহের শুরুর দিকে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ট্রাম্পের জরুরি শুল্ক কর্তৃপক্ষ সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিচে নামবে।
“সুপ্রিম কোর্ট এই শুল্কগুলির জন্য যে আইনটি ব্যবহার করা হচ্ছে তা আইইপা ছুঁড়ে ফেলেছে, যার মধ্যে ‘শুল্ক’ শব্দ নেই। তারপরে রাষ্ট্রপতিকে শুল্ককে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য অন্যান্য আইনে যেতে হবে – 232, 201, 301 রয়েছে। এখানে আইন রয়েছে, এবং সেগুলি পরিচালনা করার জন্য কঠোর আইন রয়েছে,” রিয়ান সিএনবি সিএনবিএসকে বলেছে।