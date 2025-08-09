You are Here
ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ডিসিতে সহিংস অপরাধে কথা বলতে পারেন
ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ডিসিতে সহিংস অপরাধে কথা বলতে পারেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসিতে 1 আগস্ট, 2025 -এ হোয়াইট হাউস ছেড়ে যাওয়ার সময় গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন।

জয় ম্যাকনামি | গেটি ইমেজ

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার বলেছিলেন যে হোয়াইট হাউসটি শহরজুড়ে ফেডারেল আইন প্রয়োগের বিষয়টি বাড়িয়ে দিচ্ছে বলে ঘোষণা করার কয়েকদিন পরে ওয়াশিংটন ডিসিতে সহিংস অপরাধের সমাধানের জন্য তিনি আগামী সপ্তাহে হোয়াইট হাউসে একটি প্রেসের প্রাপ্যতা রাখবেন।

“সোমবার হোয়াইট হাউসে একটি সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে যা মূলত ওয়াশিংটন, ডিসিতে সহিংস অপরাধ বন্ধ করবে,” তিনি লিখেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

ট্রাম্প, যিনি ঘন ঘন গণতান্ত্রিক নেতৃত্বাধীন শহরটির সমালোচনা করেছেন, তিনি দাবি করেছিলেন যে ডিসি “শীঘ্রই সবচেয়ে নিরাপদ শহরগুলির মধ্যে একটি হবে” এমনকি ডেটা শো দেশের রাজধানীতে এই সহিংস অপরাধ হ্রাস পাচ্ছে।

ট্রাম্প এই সপ্তাহে জেলায় অপরাধ সম্পর্কে তার বক্তৃতা ছড়িয়ে দিয়েছেন, সরকারী দক্ষতার বিভাগের প্রাক্তন সদস্যকে একটি কারজ্যাকিংয়ের চেষ্টা করার সময় আক্রমণ করা হয়েছিল।

ট্রাম্প বুধবার বলেছিলেন, “তিনি এটিকে হালকাভাবে রাখার জন্য একটি খারাপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন এবং এর অনেক কিছুই রয়েছে। আমরা এ সম্পর্কে কিছু করতে যাচ্ছি,” ট্রাম্প বুধবার বলেছিলেন।

ট্রাম্পও হুমকি ওয়াশিংটন, ডিসি ফেডারেলাইজ করার জন্য, যদি স্থানীয় আধিকারিকরা “তাদের (তাদের) একসাথে কাজ না করে এবং দ্রুত না হন।”

বৃহস্পতিবার, হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে তারা শহরে অপরাধ বন্ধ করার জন্য সাত দিনের প্রচেষ্টা শুরু করছে।

“ওয়াশিংটন, ডিসি একটি আশ্চর্যজনক শহর, তবে এটি অনেক দিন ধরে সহিংস অপরাধে জর্জরিত ছিল,” হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলাইন লেভিট এক বিবৃতিতে বলেছেন, জানিয়েছে, এনবিসি ওয়াশিংটন

“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প নিরীহ নাগরিকদের রক্ষার জন্য ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের বর্ধিত উপস্থিতি নির্দেশ করেছেন। আজ রাতে শুরু করে, ডিসি -তে সহিংস অপরাধীদের জন্য কোনও নিরাপদ বন্দর থাকবে না” “

স্থানীয় কর্মকর্তারা ট্রাম্পের আদেশের নিন্দা করেছেন এবং হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে তিনি “হোম রুল”, কয়েক দশক পুরানো আইন যা ডিসি বাসিন্দাদের তাদের নিজস্ব মেয়র এবং কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচন করতে দেয়।

“এমনকি ডিসি -র অপরাধ যদি কোনও historic তিহাসিক নিম্ন পয়েন্টে না থাকে তবে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের মন্তব্যগুলি দেশের রাজধানীতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী, 000০০,০০০ এরও বেশি লোকের পক্ষে বিপথগামী ও আক্রমণাত্মক হবে,” ডিসি -র ননভোটিং প্রতিনিধি প্রতিনিধি রেপ। বিবৃতি

তিনি বলেন, “যদিও আমি তাদের সফল হতে দেব না, রিপাবলিকানরা হোম রুল আইন বাতিল করার জন্য চাপ দিচ্ছেন তারা যদি মেয়রের কার্যালয় এবং ডিসি কাউন্সিল বাতিল করে দেন তবে তারা জেলা পরিচালনার কোনও পরিকল্পনা নেই।”

