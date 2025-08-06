ট্রাম্প হোয়াইট হাউস অনুষ্ঠানে অলিম্পিক পদক দিয়েছেন

এটি নোবেল পুরষ্কার নয়, তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প তখনও বেশ উচ্ছ্বসিত ছিলেন যখন ২০২৮ সালের এলএ অলিম্পিকের আয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান ক্যাসি ওয়াসারম্যান তাকে আজ হোয়াইট হাউসের একটি অনুষ্ঠানে অলিম্পিক পদক দিয়েছিলেন।
ইভেন্ট চলাকালীন, তিনি রাষ্ট্রপতি লস অ্যাঞ্জেলেসে ২০২৮ গেমসে একটি টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন, এমন একটি দল যা রাষ্ট্রপতিকে তার চেয়ারম্যান হিসাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
পদক উপস্থাপনে, ওয়াসারম্যানের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও রোনাল্ড রেগানকে অনুরোধ করেছিলেন, যিনি তিনি লস অ্যাঞ্জেলেসে ১৯৮৪ সালের গেমসের সভাপতিত্ব করেছিলেন।
“আপনি আমাদের গেমসের সভাপতিত্ব করবেন,” তিনি ট্রাম্প এবং ইভেন্টটিকে বলেছিলেন। “এবং তাই, আমরা আপনার জন্য ’84 মূল পদকগুলির একটি সম্পূর্ণ সেট রয়েছে” ”
প্রশংসা করার পরে, ট্রাম্প জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “আমি কি বলতে পারি যে আমি তাদের অ্যাথলেটিকভাবে জিতেছি?”
ট্রাম্প পরে এই ইভেন্টটি সম্পর্কে সত্যিকারের সামাজিক বিষয়ে পাঁচবার কম পোস্ট করেছিলেন, যার মধ্যে পদক উপস্থাপনার একটি ভিডিও ক্যাপশন সহ, “2028 লা অলিম্পিকের চেয়ারম্যান ক্যাসি ওয়াসারম্যানকে ধন্যবাদ …”
ইংলিশ সকার ক্লাব চেলসি তাদের পদক সংগ্রহ করে এবং ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে জিতে উদযাপিত হওয়ার কারণে গত মাসে ট্রাম্পের সমালোচনা করা হয়েছিল যখন তিনি বিজয়ীদের ডেইস -এ ছিলেন। চেলসি ক্যাপ্টেন রিস জেমস জিজ্ঞাসা করতে উপস্থিত ট্রাম্প, “আপনি কি চলে যাবেন?” যার কাছে রাষ্ট্রপতি হেসে হাত হাততালি দিলেন।
ট্রাম্পকে কেবল চেলসি খেলোয়াড়দের যে কোনও মেডেলিয়ান পকেট করতে দেখা যায়নি, তবে রাষ্ট্রপতিও বলেছিলেন ফিফা তাকে উপহার দিয়েছে মূল ক্লাব বিশ্বকাপ ট্রফি এবং চেলসির দ্বারা নির্মিত হার্ডওয়্যারটি একটি অনুলিপি ছিল।
কেউ কেউ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে ট্রাম্প, যিনি আছেন বারবার দাবি ক্রেডিট এলএ গেমস অবতরণ করার জন্য, তাদের সাথে একইভাবে নিজেকে সংযুক্ত করবে। অনেকে তাকে এটি করতে উত্সাহিত করেছেন।
এই বছরের শুরুর দিকে মরগান স্ট্যানলি মিডিয়া সম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার সময়, এন্ডেভর এবং টি কেও এক্সিকিউটিভ মার্ক শাপিরো বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এলএ অলিম্পিক ট্রফির সাথে অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, যে ‘আমি এটি করেছি, আমি এটি ফিরিয়ে এনেছি, আমি এর পিছনে ছিলাম, আমি সংস্থান রেখেছি,” “তিনি সামনে এবং কেন্দ্রে বসে থাকবেন। আমি সত্য বিশ্বাসী যে এটি হবে তার অলিম্পিক অন্য যে কোনও কিছুর মতোই। ”
ট্রাম্প বছরের পর বছর ধরে সমস্ত ধরণের পদক, বিশেষত নোবেল শান্তি পুরষ্কারে আচ্ছন্ন ছিলেন, যা আরও চার রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে।
2018 সালে তিনি পুরষ্কারের প্রাপ্য কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প উত্তর দিয়েছিলেন, “প্রত্যেকেই তাই মনে করে, তবে আমি কখনই তা বলব না।”
এই বছরের শুরুর দিকে আবার পুরষ্কার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এই জাতীয় স্ব-দাবিদার সম্পর্কে তার মন পরিবর্তন করেছেন বলে মনে হয়েছিল।
“তারা আমাকে কখনই নোবেল শান্তি পুরষ্কার দেবে না,” “ট্রাম্প একজন প্রতিবেদকের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন।” এটি খুব খারাপ। আমি এটি প্রাপ্য, তবে তারা আমাকে কখনই দেবে না। ”