ট্রাম্প ২০২৮ সালে তৃতীয় মেয়াদ না চাইলে মার্ক কিউবান রাষ্ট্রপতির হয়ে প্রার্থী হবেন না

প্রাক্তন “শার্ক ট্যাঙ্ক” বিনিয়োগকারী মার্ক কিউবান শুক্রবার ঘোষণা করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প অভূতপূর্ব তৃতীয় মেয়াদে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টা না করলে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবেন না।
২০২৪ সালের নির্বাচনে তাদের বিপর্যয়কর পরাজয়ের পর থেকে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি আশেপাশে সমাবেশ করার জন্য একটি নতুন নেতা বা আদর্শিক দলীয় লাইন খুঁজে পেতে লড়াই করে চলেছে। কিউবান, পূর্বে হ্যারিস ক্যাম্পেইন সারোগেট, এমন অনেক রাজনৈতিক বহিরাগতদের মধ্যে একজন যাদের সম্ভাব্য ২০২৮ প্রার্থী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
কিন্তু যখন বেন স্মিথ কিউবারকে সেমফোরে রান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন পডকাস্টবিলিয়নেয়ার এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
“আমি এটি করতে যাচ্ছি না,” কিউবান জবাব দিল। “আমি বলেছি যে আমি এটি করব একমাত্র উপায় যদি ট্রাম্প তৃতীয় মেয়াদে দৌড়ানোর চেষ্টা করেন। কারণ তখন এটি কেবল সবকিছু পরিবর্তন করে, তাই না? এবং এটি একটি সত্য হুমকি।”
যদিও ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস সম্ভবত তাঁর উত্তরসূরি হওয়ার জন্য “পছন্দ করেছেন”, তিনি তৃতীয় মেয়াদে ধারণা থেকে নিজেকে উভয়ই উত্যক্ত করেছেন এবং দূরে রেখেছেন।
“আমি টেক্সাসের ইতিহাসে সর্বাধিক ভোট পেয়েছি, এমন একটি রেকর্ড যা তারা বলেছে যে আমি আবার দৌড়াতে না পারলে পরাজিত হবে না,” ট্রাম্প সিএনবিসির “স্কোয়াউক বক্সে আগস্টের প্রথম দিকে সাক্ষাত্কারের সময় বলেছিলেন।
তিনি আবার দৌড়াতে যাচ্ছেন কিনা জানতে চাইলে ট্রাম্প প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “না, সম্ভবত না। সম্ভবত না।”
“তবে তা ছাড়া আমি আমার পরিবারকে এর মধ্য দিয়ে রাখব না, আপনি কি জানেন?” কিউবান বলেছিলেন, আরও উল্লেখ করে যে তাঁর তিনটি বাচ্চা 15 থেকে 21 বছর বয়সের মধ্যে রয়েছে এবং তিনি রাষ্ট্রপতির হয়ে দৌড়ানোর সাথে যে পরিমাণ “শোক ও অপব্যবহার” এর পরিমাণ এড়াতে পছন্দ করবেন।
“আমি যখন 95 এবং যখন নিচ্ছি – বা 105 এবং আমার শেষ শ্বাস নিচ্ছি, তাই না? আমি বলতে চাই না, ‘ভাল, জি, আমি রাষ্ট্রপতির হয়ে দৌড়েছি। সম্ভবত জিতেছে, সম্ভবত তা করেনি,” “তিনি বলেছিলেন।
২০২৮ সালে তিনি আসলে কাকে প্রার্থী করার পক্ষে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কিউবান স্কট গ্যাল্লোয়ে, জোন স্টুয়ার্ট এবং টেক্সাস স্টেট রেপ। জেমস তালারিকোর মতো নামের পরামর্শ দিয়েছিলেন।
“তবে traditional তিহ্যবাহী রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে যা আমরা দেখেছি? মেহ,” তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন।
ফক্স নিউজ ‘ড্যানিয়েল ওয়ালেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।