ট্রাম্প 2028 এর জন্য জৈবিক লাইন চাপিয়ে দিয়েছেন

লেখা
ডোনাল্ড ট্রাম্প লস অ্যাঞ্জেলেস 2028 অলিম্পিকে প্রতিযোগিতা করা সমস্ত মহিলা অ্যাথলিটদের জন্য কঠোর লিঙ্গ পরীক্ষার বাস্তবায়নের প্রস্তাব করেছেন। এই উদ্যোগটি প্যারিস ২০২৪ গেমসে উত্পন্ন বিতর্কের উত্তর হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেখানে দু’জন বক্সার এর আগে লিঙ্গ যোগ্যতার ইস্যু দ্বারা অযোগ্য ঘোষণা করার পরে পদক জিতেছিল।
প্রস্তাবটিতে হোয়াইট হাউসের মধ্যে একটি বিশেষ শক্তি তৈরি করা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, অলিম্পিক প্রস্তুতি তদারকি করার এবং মহিলা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য জৈবিক মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সহ। এই নতুন পদক্ষেপে অ্যাথলিটদের জন্ম লিঙ্গ নির্ধারণের জন্য জেনেটিক পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমনটি ইতিমধ্যে কিছু উচ্চ -স্তরের ক্রীড়াগুলিতে ঘটে।
ট্রাম্প মহিলা প্রতিযোগিতায় ইক্যুইটি সংরক্ষণের যুক্তিতে এই নীতিটি রক্ষা করেছেন। তাঁর প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে যারা আইনী নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রয়োগ করার সম্ভাবনা বিবেচনা করেছেন, যারা তাঁর কথায়, তাদের লিঙ্গ পরিচয়ের অভিযোগের মাধ্যমে ক্রীড়া উদ্দেশ্যে মিথ্যাচারের মাধ্যমে সুবিধা অর্জন করতে চান।
এই পদ্ধতির রাজনৈতিক এবং ক্রীড়া উভয় চেনাশোনাগুলিতে একটি তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। হিজড়া অ্যাথলিটদের ভূমিকা এবং লিঙ্গ যাচাইয়ের ফর্মগুলি সম্পর্কে আলোচনাগুলি দৃ strongly ়ভাবে পুনরায় সক্রিয় হয়েছে, এমন একটি প্রসঙ্গে যেখানে বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশন অন্তর্ভুক্তি এবং যোগ্যতা সম্পর্কিত বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছে।
ইমান খেলিফ এবং লিন ইউ-টিংয়ের ঘটনা এই নতুন অবস্থানের অন্যতম ট্রিগার। উভয় বক্সারকে 2023 সালে আন্তর্জাতিক বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছিল, যা জৈবিক সুবিধাগুলি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল। তবে, আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি তাদের পাসপোর্টের মতো আইনী ডকুমেন্টেশনের ভিত্তিতে প্যারিসে প্রতিযোগিতা করার অনুমতি দিয়েছে।
সমান্তরালভাবে, ওয়ার্ল্ড অ্যাথলেটিক্সের মতো সংস্থাগুলি ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট মহিলা শাখায় বাধ্যতামূলক জেনেটিক পরীক্ষা বাস্তবায়ন শুরু করেছে। গেমগুলির ভবিষ্যতের সংস্করণগুলিতে যদি একই রকম নীতিগুলি একীভূত করা হয় তবে এই প্রবণতাটি আরও অলিম্পিক ক্রীড়াগুলিতে প্রসারিত হতে পারে।
ট্রাম্পের অবস্থান মহিলাদের খেলাধুলায় আরও সীমাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, যা কেবল হিজড়া অ্যাথলিটদেরই নয়, অ্যাটিপিকাল জৈবিক অবস্থার সাথেও প্রভাব ফেলতে পারে। আগামী বছরগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি 2028 অলিম্পিক গেমসের প্রতিযোগিতামূলক কাঠামোকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে পারে।