ট্রাম্প 29 তম সপ্তাহে 200 দিন আগে অফিসে চিহ্নিত করেছেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ওভাল অফিসে তার ২৯ তম সপ্তাহ আগে কাটিয়েছেন, যার মধ্যে তাঁর 200 তম দিনটি 47 তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে উদযাপন করা অন্তর্ভুক্ত ছিল, হোয়াইট হাউসের রোজ গার্ডেনে পুনর্নির্মাণ এবং মার্কিন অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির উপর সামগ্রিকভাবে ফোকাস যা এই সপ্তাহে একটি বিরতি-ঘাড়ের গতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র টেলর রজার্স ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের 200 তম দিনে প্রতিফলিত করে, “মাত্র 200 দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আমেরিকাটিকে বিশ্বের উষ্ণতম দেশে পরিণত করেছেন।” “জো বিডেনের ব্যর্থ নেতৃত্বের অধীনে, পরিবার ও ব্যবসায়িকরা লড়াই করছিল, এবং আমেরিকা মারা গিয়েছিল – তবে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আমেরিকান মহানতা দ্রুত পুনরুদ্ধার করেছেন। আমেরিকান জনগণের পক্ষে তিনি যে historic তিহাসিক বাণিজ্য চুক্তি এবং শান্তি চুক্তিগুলি সুরক্ষিত করেছিলেন তা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের দ্বিতীয় 100 দিন প্রথম হিসাবে সফল হয়েছিল।”
একটি নতুন প্রশাসনের প্রথম 100 দিন সাধারণত রাষ্ট্রপতির প্রাথমিক সাফল্যগুলি পরিমাপ করার জন্য প্রতীকী মানদণ্ড হিসাবে দেখা হয়। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা ফক্স ডিজিটালকে বলেছিলেন যে ট্রাম্পের সাফল্যের পরিমাপটি কেবল প্রথম ১০০ দিনেই নয়, 100 তম দিন থেকে 7 আগস্ট – 200 তম দিনের মধ্যে সময়সীমার মধ্যেও দেখা যায়।
অর্থনীতি এবং শুল্ক
অফিসে ট্রাম্পের ২৯ তম সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ব্যবসায়িক বিনিয়োগ এবং বিদেশী দেশগুলিতে নতুন শুল্কের সামগ্রিক এবং চলমান ফোকাস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কারণ প্রশাসন অন্যান্য জাতির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের historic তিহাসিক বাণিজ্য ঘাটতিতে সমতা আনতে পারে বলে মনে হচ্ছে। হোয়াইট হাউস টিজ করেছে যে ট্রাম্প বুধবার একটি বড় ঘোষণা দেবেন, যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে যে অ্যাপল তার মার্কিন বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি $ 100 বিলিয়ন ডলার বাড়িয়ে 600 বিলিয়ন ডলারে বাড়িয়েছে।
“আজ অ্যাপল ঘোষণা করছে যে এটি $ 600 বিলিয়ন বিনিয়োগ করবে – এটি একটি বি সহ – মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগামী চার বছরে। এটি মূলত বিনিয়োগের চেয়ে 100 বিলিয়ন ডলারের বেশি। এবং এটি আমেরিকা এবং অন্য কোথাও যে কোনও জায়গায় অ্যাপল করেছে এটি সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ,” ওভাল অফিস থেকে ট্রাম্প বলেছেন, যেখানে তিনি অ্যাপল সিইও টিম কুকের সাথে যোগ দিয়েছিলেন।
এই চুক্তির বিষয়ে ট্রাম্পের ঘোষণা মার্কিন অর্থনীতিতে এই সপ্তাহের ফোকাসের একটি দিক ছিল। রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার আমেরিকানদের ক্রিপ্টোকারেন্সি, প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং রিয়েল এস্টেটে তাদের 401 (কে) অবসর গ্রহণের পরিকল্পনা, পাশাপাশি আরও একটি ইও যা ইও -র অনুযায়ী রাজনৈতিক বিশ্বাস, আইনী বিশ্বাস, বা আইনী ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপের ভিত্তিতে পরিষেবাগুলি অস্বীকার বা সীমাবদ্ধ না করে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে, তাদের অন্য একটি ইওকে বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার এক জোড়া কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন।
ট্রাম্প এই ঘোষণা দিয়ে সপ্তাহটি শুরু করেছিলেন যে তিনি দেশটির অব্যাহত রাশিয়ান তেল কেনার বিষয়ে ভারতের উপর শুল্ক বাড়িয়ে তুলবেন, ভারতের কাছ থেকে পণ্য এখন ৫০% শুল্কের মুখোমুখি। শুল্কের ভাড়াগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতের কয়েক মাস পরে বাণিজ্য আলোচনার পরে জুলাই মাসে সমস্ত দৃ ified ় বলে মনে হয়েছিল, তবে আগস্টের মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।
“মনে রাখবেন, ভারত যখন আমাদের বন্ধু, তখনও আমরা কয়েক বছর ধরে তাদের সাথে তুলনামূলকভাবে খুব কম ব্যবসা করেছি কারণ তাদের শুল্ক অনেক বেশি, ট্রাম্প বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, বিশ্বের সর্বোচ্চের মধ্যে এবং তাদের যে কোনও দেশের সবচেয়ে কঠোর এবং অযৌক্তিক অ-আর্থিক বাণিজ্য বাধা রয়েছে।
“এছাড়াও, তারা সর্বদা রাশিয়ার কাছ থেকে তাদের সামরিক সরঞ্জামগুলির বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ কিনেছে এবং চীন সহ রাশিয়ার বৃহত্তম শক্তি ক্রেতা, এমন এক সময়ে যখন প্রত্যেকে রাশিয়া ইউক্রেনের হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে চায় – সমস্ত কিছু ভাল নয়! তাই ভারত এই বিষয়টির জন্য শুরু করে উপরের দিকে 25%শুল্ক প্রদান করবে। আপনার মনোযোগের জন্য ধন্যবাদ।” তিনি অবিরত।
ট্রাম্পের শুল্কের পরিকল্পনাগুলি আমেরিকান নির্মিত পণ্য এবং মার্কিন-ভিত্তিক সংস্থাগুলির পরিমাণ বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়েছে এবং রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি অর্ধপরিবাহী এবং চিপগুলির আমদানিতে 100% শুল্কও চাপিয়ে দেবেন। তিনি বলেন, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিল্ডিং” সংস্থাগুলি শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হবে বলে তিনি জানান।
বুধবার তিনি বলেন, “যুক্তরাষ্ট্রে আসা সমস্ত চিপস এবং সেমিকন্ডাক্টরগুলিতে 100 শতাংশ শুল্ক, তবে আপনি যদি নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেন, বা আপনি যদি বিল্ডিংয়ের প্রক্রিয়াতে থাকেন তবে অনেকেই রয়েছেন, কোনও শুল্ক নেই,” তিনি বুধবার বলেছিলেন।
আন্তর্জাতিক কূটনীতি
ট্রাম্প আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজানের নেতাদের সাথে একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করে একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠক করে ওয়ার্কিং সপ্তাহটি গুটিয়ে রেখেছিলেন, ১৯৮০ এর দশক থেকে আঞ্চলিক সংঘাতের কারণে একে অপরের সাথে লড়াই করার পরে একটি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার জন্য।
হোয়াইট হাউস শুক্রবার বলেছে যে দুটি দেশ আজারবাইজানকে সংযুক্ত একটি রাস্তা তৈরি করতে সম্মত হয়েছে এবং বর্তমানে আর্মেনিয়ান অঞ্চল দ্বারা পৃথক করা একটি স্বায়ত্তশাসিত ছিটমহল। হোয়াইট হাউস অনুসারে এই রাস্তাটিকে “আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য ট্রাম্প রুট” বলা হবে।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আন্না কেলি শান্তি চুক্তির শুক্রবার বলেছেন, “তারা যে রোডম্যাপটি সম্মত হচ্ছে তারা একটি সমবায় ভবিষ্যত তৈরি করবে যা উভয় দেশকে, দক্ষিণ ককেশাসের অঞ্চল এবং তার বাইরেও তাদের উপকার করে।”
২০২২ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাথে সাথে ট্রাম্প রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে পৌঁছানোর কাজ চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শান্তি চুক্তিটি আসে। আর্মেনিয়া এবং আজারবাইজান উভয়ই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রাক্তন উপাদান প্রজাতন্ত্র।
ট্রাম্প এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠকের জন্য উন্মুক্ত, যা এই বছর ট্রাম্পের পদে শপথ নেওয়ার পর থেকে এই জুটির প্রথম বৈঠককে চিহ্নিত করবে।
“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প গতকাল যেমন বলেছিলেন, রাশিয়ানরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, এবং রাষ্ট্রপতি এই বৈঠকের জন্য উন্মুক্ত। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বৃহস্পতিবারের সাথে দেখা করতে চান, কারণ তিনি এই নৃশংস যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চান। হোয়াইট হাউস এই সম্ভাব্য বৈঠকের বিশদগুলির মাধ্যমে কাজ করছে,” হোয়াইট হাউসের সেক্রেটারি কেরোলাইন লিভে বিবরণ দেওয়া হবে। ”
ট্রাম্প শুক্রবার নিশ্চিত করেছেন যে তিনি ১৫ ই আগস্ট আলাস্কায় পুতিনের সাথে দেখা করবেন।
“আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হিসাবে আমার মধ্যে অত্যন্ত প্রত্যাশিত বৈঠক এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন, আগামী শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025, আলাস্কার দুর্দান্ত অবস্থায় অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিশদ অনুসরণ করতে হবে। এই বিষয়ে আপনার মনোযোগের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ!” তিনি শুক্রবার সত্য সামাজিক পোস্ট করেছেন।
রোজ গার্ডেন আপডেট এবং ট্রাম্পের আশ্চর্য ছাদের উপস্থিতি
ট্রাম্প মার্চ মাসে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি প্যাভারদের সাথে historic তিহাসিক উদ্যানটি সংস্কার করার পরিকল্পনা করেছিলেন, ব্যাখ্যা করেছিলেন যে ঘাস “কাজ করে না” এবং কিছু দর্শকদের পক্ষে নেভিগেট করা কীভাবে নরম অঞ্চলটি কঠিন ছিল তা উল্লেখ করে।
“আমরা রোজ গার্ডেনের দুর্দান্ত পর্যালোচনা পাচ্ছি, এবং আমাদের এটি করতে হয়েছিল,” ট্রাম্প আপডেটের রবিবার সাংবাদিকদের বলেন।
অঞ্চলটি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি উজ্জ্বল সাদা প্যাটিও দিয়ে হোয়াইট হাউসের প্রতীকটিকে তার ঘেরে গর্বিত করে প্রশস্ত করা হয়েছিল।
“যখন আমাদের একটি সংবাদ সম্মেলন হয়েছিল, আপনি কাদায় ডুবে যাবেন It এটি ঘাস ছিল, এবং এটি খুব ভেজা, সর্বদা ভেজা এবং স্যাঁতসেঁতে এবং ভেজা ছিল এবং যদি বৃষ্টি হয়, তবে এটি শুকিয়ে যেতে তিন, চার, পাঁচ দিন সময় লাগবে এবং আমরা এটি সত্যই উদ্দেশ্যটির জন্য ব্যবহার করতে পারি না,” তিনি যোগ করেছিলেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “এটি একটি সুন্দর সাদা পাথর, এবং এটি একটি পাথর যা হোয়াইট হাউসের মতো একই রঙ,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “এবং এটি খুব সাদা হওয়ায় এটি উত্তাপটি প্রতিফলিত করবে, এবং এটি খুব গরম হবে না Y হ্যাঁ, আমরা রোজ গার্ডেনের দুর্দান্ত পর্যালোচনা পেয়েছি।”
মঙ্গলবার, রাষ্ট্রপতি ওয়েস্ট উইংয়ের ছাদ এবং প্রেস ব্রিফিং রুম থেকে অঞ্চলটি জরিপ করে হোয়াইট হাউসের ছাদে একটি চমকপ্রদ উপস্থিতি করেছিলেন। মাটিতে সাংবাদিকরা রাষ্ট্রপতির কাছে জড়ো হয়ে তাঁর দিকে প্রশ্ন চেঁচিয়ে উঠল।
ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি এবং বেসরকারী দাতারা হোয়াইট হাউসে একটি নতুন বলরুমের আনুমানিক $ 200 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবেন।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের ডায়ানা স্ট্যান্সি, ক্যাটলিন ম্যাকফল এবং অ্যান্ডার্স হাগস্ট্রোম এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।