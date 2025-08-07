ট্রাম্প 401 (কে) এর ক্রিপ্টো মেশিনে পরিণত হয়েছে

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, যিনি নিজেকে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ক্রিপ্টো অ্যাডভোকেট হিসাবে পুনরায় ব্র্যান্ড করেছেন, তিনি সবেমাত্র একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন যা আমেরিকানদের অবসর গ্রহণের বিনিয়োগকে পুনরায় আকার দিতে পারে। প্রথমবারের জন্য, ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি 401 (কে) পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে, প্রায় 100 মিলিয়ন আমেরিকান দ্বারা ব্যবহৃত কর্মক্ষেত্রের অবসর অ্যাকাউন্টগুলি।
ক হোয়াইট হাউস ফ্যাক্ট শিটট্রাম্পের লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদী অবসর গ্রহণের সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য “আমেরিকান শ্রমিকদের আরও বিনিয়োগের বিকল্প দেওয়া”। আদেশটি শ্রম সচিবকে পর্যালোচনা করার নির্দেশ দেয় যে কীভাবে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলিকে শ্রেণিবদ্ধ করা উচিত, নিয়ন্ত্রিত করা উচিত এবং অবসর গ্রহণ তহবিল পরিচালকদের জন্য উপলব্ধ করা উচিত।
এর অর্থ কি
একটি 401 (কে) হ’ল নিয়োগকর্তাদের দ্বারা প্রদত্ত একটি কর-সুবিধাযুক্ত অবসরকালীন সঞ্চয় পরিকল্পনা। শ্রমিকরা প্রতিটি বেতন -চেকের একটি অংশ অবদান রাখে – প্রায়শই তাদের নিয়োগকর্তার সাথে মিলে যায় – যা সাধারণত স্টক, বন্ড এবং মিউচুয়াল ফান্ডের মিশ্রণে বিনিয়োগ করা হয়। এখন অবধি, ফেডারেল গাইডেন্স কার্যকরভাবে অবসর গ্রহণের পরিকল্পনা প্রশাসকদের উচ্চ অস্থিরতা, জালিয়াতির ঝুঁকি এবং নিয়ন্ত্রণের অভাবের কথা উল্লেখ করে ক্রিপ্টো থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করেছিল। এই সতর্কতাটি ২০২২ সালের মার্চ অবধি, যখন শ্রম বিভাগ 401 (কে) মেনুতে ক্রিপ্টো দেওয়ার আগে সম্পদ পরিচালকদের “চরম যত্ন নেওয়ার” বলার জন্য গাইডেন্স জারি করেছিল। ট্রাম্প প্রশাসন মে মাসে এই নির্দেশিকা প্রত্যাহার করে নিয়েছিল, তবে বৃহস্পতিবারের কার্যনির্বাহী আদেশ আরও একধাপ এগিয়ে গেছে। এটি ক্রিপ্টোকে দেশের 12 ট্রিলিয়ন ডলার অবসর সঞ্চয় বাজারে সক্রিয়ভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে।
“প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমেরিকান কর্মীদের আরও শক্তিশালী এবং আরও আর্থিকভাবে সুরক্ষিত অবসর গ্রহণের ফলাফল অর্জনের জন্য আরও বিনিয়োগের বিকল্প দিতে চান,” ফ্যাক্ট শিটটিতে লেখা আছে।
কেন এটি একটি বড় ব্যাপার
এই পদক্ষেপটি ক্রিপ্টোকে traditional তিহ্যবাহী আর্থিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে সংহত করে এবং ডিজিটাল সম্পদে বিনিয়োগের একটি বিশাল, স্বয়ংক্রিয় প্রবাহ প্রকাশ করতে পারে। ভ্যারিস ক্যাপিটালের ভেনচারের প্রধান টম ডানলেভি এক্স (পূর্বে টুইটার) এর স্টেকস ব্যাখ্যা করেছিলেন: “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় 100 মিলিয়ন আমেরিকান একটি অবসর গ্রহণের গাড়ি রয়েছে যা 401 (কে) নামে পরিচিত। প্রতি 2 সপ্তাহে, তাদের বেতন -পেচেকগুলির একটি অংশ সরাসরি স্টক এবং বন্ডগুলির মিশ্রণে ক্রয় করা হয়।”
তিনি চালিয়ে যান: “সামগ্রিকভাবে, প্রতি 2 সপ্তাহে নতুন মূলধন প্রবাহিত হওয়ার জন্য এটি সম্পদগুলিতে 12 ডলার। 12t। ক্রিপ্টোতে 1% পোর্টফোলিও বরাদ্দে নতুন প্রবাহে $ 120 বি নিয়ে আসে। ক্রিপ্টোতে 3% পোর্টফোলিও বরাদ্দে নতুন প্রবাহে $ 360B নিয়ে আসে। ক্রিপ্টোতে 5% পোর্টফোলিও বরাদ্দে নতুন প্রবাহে $ 600b ডলার নিয়ে আসে ””
401ks এ ক্রিপ্টো ইটিএফএসের চেয়েও বড় খবর
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, প্রায় 100 মিলিয়ন আমেরিকানদের একটি অবসর বিনিয়োগের যানবাহন রয়েছে যা 401 (কে) নামে পরিচিত। প্রতি 2 সপ্তাহে, তাদের বেতন -চেকগুলির একটি অংশ সরাসরি স্টক এবং বন্ডগুলির মিশ্রণ কেনার জন্য চালিত হয়। অটোপাইলট এ। না…
যদিও কিছু তহবিল পরিচালকরা সতর্ক থাকবে, বেশিরভাগই সরাসরি কয়েন কেনার পরিবর্তে বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ড (ইটিএফ) এর দিকে ক্রিপ্টো বরাদ্দের নির্দেশ দেবেন বলে আশা করা হচ্ছে। ইটিএফগুলি বিনিয়োগকারীদের সরাসরি অন্তর্নিহিত টোকেনগুলি ধরে না রেখে ক্রিপ্টো এক্সপোজার অর্জনের অনুমতি দেয়, কাস্টোডিয়াল এবং সুরক্ষা ঝুঁকি হ্রাস করে।
তবুও, মনস্তাত্ত্বিক এবং নিয়ন্ত্রক শিফট বিশাল। এই সিদ্ধান্তের রিপোর্টের ৪৮ ঘন্টা পরে, বিটকয়েন 2% এরও বেশি বেড়ে 117,513 ডলারে দাঁড়িয়েছে, অনুসারে কো রিঙ্গেকোযদিও ইথার প্রায় 6% লাফিয়ে 3,894 ডলারে দাঁড়িয়েছে।
ট্রাম্প ফ্যাক্টর
এক বছরেরও কম সময়ে, ট্রাম্প প্রশাসন ক্রিপ্টোর পক্ষে বড় বড় জয়ের একটি স্ট্রিং সরবরাহ করেছে। “জিনিয়াস অ্যাক্ট” স্ট্যাবলকয়েনের জন্য একটি জাতীয় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করেছিল। একটি মার্কিন “ক্রিপ্টো রিজার্ভ” তৈরির ফলে ওয়াশিংটনের ডিজিটাল সম্পদকে কৌশলগত আর্থিক সরঞ্জাম হিসাবে আলিঙ্গনের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। এখন, 401 (কে) সরানো মূলধারার গ্রহণের ক্ষেত্রে মূল বাধা ভেঙে দেয়।
সমালোচকরা অবশ্য সতর্ক করেছেন যে রাষ্ট্রপতির ক্রিপ্টোপন্থী এজেন্ডা আগ্রহের দ্বন্দ্বকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে, বিশেষত শিল্পের ধনী ক্রিপ্টো দাতাদের এবং রাজনৈতিক মিত্রদের সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ককে দেওয়া।
ক্রিপ্টো সমর্থকদের জন্য, যদিও এটি নিরলস বিজয়ী ধারাবাহিকতায় এটি আরও একটি মাইলফলক। ডানলেভি যেমন লিখেছেন, এই পরিবর্তনটি “ইটিএফএসের চেয়েও বড় খবর।”
আমাদের গ্রহণ
আপাতত, যদিও, ক্রিপ্টো শিল্প উদযাপন করছে। একটি স্বাক্ষরের সাথে, রাষ্ট্রপতি সম্ভাব্যভাবে দেশের বিনিয়োগের মূলধনের বৃহত্তম পুলটি উন্মুক্ত করেছেন, ডিজিটাল সম্পদগুলিকে এমনভাবে মূলধারার করে যা মাত্র এক বছর আগে কল্পনাতীত ছিল। প্রতিদিনের আমেরিকানদের জন্য, এর অর্থ তাদের অবসর গ্রহণের সঞ্চয়গুলি আরও অনেক আকর্ষণীয় এবং আরও অনেক অস্থির হতে চলেছে।