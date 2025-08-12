আমেরিকান ও চীনা আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনার সময় জুনে একটি যুদ্ধের সমাপ্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরল -পূর্বের উপাদানগুলির রফতানি বাড়ানোর বেইজিংয়ের বাধ্যবাধকতার বিনিময়ে বেশিরভাগ চীনা পণ্যগুলিতে মার্কিন শুল্ক ধরে রেখেছে। মঙ্গলবার তার বৈধতার মেয়াদ শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে ট্রাম্পের যুদ্ধের সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, রিপোর্ট অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস রিপোর্ট করেছে। কোনও যুদ্ধবিহীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 145 শতাংশ পর্যন্ত চীনা পণ্যগুলির জন্য শুল্ক প্রবর্তন করবে। বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে শেয়ারবাজারে বেশ কয়েক সপ্তাহ উত্থানের পরে ট্রাম্প চীনা পণ্যগুলির জন্য তার শুল্ক হ্রাস করতে রাজি হন।
এদিকে, মঙ্গলবার, চীন কাস্টমস ট্যারিফ কমিশন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে অতিরিক্ত 90 দিনের জন্য অতিরিক্ত শুল্কের 24 শতাংশ পণ্য স্থগিত করার ঘোষণা দিয়েছে, চীনা সংবাদ সংস্থা সিংহুয়া জানিয়েছে। বিরতি দুটি দেশকে তার কিছু মতবিরোধ সমাধানের জন্য সময় দেয়, সম্ভবত এই বছরের শেষের দিকে ট্রাম্প এবং চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলনের পথটি পরিষ্কার করে এবং আমেরিকান সংস্থাগুলি চীনের সাথে ব্যবসায়িক নেতৃত্বে এটি স্বাগত জানিয়েছিল। ইউএস-চীনা বিজনেস কাউন্সিলের সভাপতি শান স্টেইন এআর-এর সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে দুটি সরকারকে বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে আলোচনার জন্য দুটি সরকারকে সময় দেওয়ার জন্য এই সম্প্রসারণটি “গুরুত্বপূর্ণ”, যা আমেরিকান সংস্থাগুলি যেমন চীনের বাজারে তাদের অ্যাক্সেসকে উন্নত করবে এবং সংস্থাগুলির জন্য মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস নিশ্চিত করবে।
ট্রাম্পের বাণিজ্য নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের অন্যতম উন্মুক্ত অর্থনীতি থেকে “সুরক্ষাবাদী দুর্গে” পরিণত করেছিল। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় অনুসারে, বছরের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গড় শুল্ক প্রায় আড়াই শতাংশ থেকে ১৮..6 শতাংশে বেড়েছে, যা ১৯৩৩ সালে সর্বোচ্চ, মহা হতাশা, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় অনুসারে। তবে, চীন, বিশ্লেষকরা নোট করেছেন, ট্রেডিং পার্টনারদের কাছ থেকে ছাড় ছুঁড়ে মারার জন্য ব্যাটন হিসাবে শুল্কের ব্যবহারে নির্মিত মার্কিন ট্রেডিং নীতির শক্তির সীমাটি পরীক্ষা করেছেন। বেইজিংয়ের নিজস্ব উত্তর ছিল: আমাদের চীনা বিরল পৃথিবী খনিজ এবং চিপগুলিতে অ্যাক্সেস ব্লক বা ধীর করার জন্য, যা বৈদ্যুতিক যানবাহন থেকে জেট ইঞ্জিন পর্যন্ত সমস্ত কিছুতে ব্যবহৃত হয়। জুনে, দুটি দেশ উত্তেজনা হ্রাস নিয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেছে যে তারা কম্পিউটার চিপস এবং ইথেন রফতানি, পেট্রোকেমিক্যাল উত্পাদনের জন্য কাঁচামাল রফতানির উপর বিধিনিষেধগুলি সরিয়ে ফেলবে। এছাড়াও, চীন আমেরিকান সংস্থাগুলিতে বিরল পৃথিবী উপাদানগুলিতে অ্যাক্সেসের সুবিধার্থে সম্মত হয়েছিল। “ওয়াশিংটনে তারা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের কোনও সুবিধা নেই,” চীনের জন্য মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির প্রাক্তন সহকারী ক্লেয়ার রিড উপসংহারে বলেছিলেন।
মে মাসে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করে, তারা একে অপরের পণ্যগুলির সাথে যে বিশাল শুল্ক প্রবর্তন করেছিল তা হ্রাস করে, যা চীনের বিরুদ্ধে ১৪৫ শতাংশ এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে ১২৫ শতাংশে পৌঁছেছে। এই তিনটি ডিগিট শুল্ক হুমকি দিয়েছে যে প্রকৃতপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্য বন্ধ করে দিয়েছে এবং আর্থিক বাজারে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। জেনেভাতে মে সভায় দলগুলি পিছু হটতে এবং আলোচনা চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছিল: আমেরিকার শুল্ক কমেছে এখনও উচ্চ 30 শতাংশ এবং চীন – 10 শতাংশ পর্যন্ত। এটি এখনও অস্পষ্ট যে ওয়াশিংটন এবং বেইজিং আমেরিকার মূল দাবিতে একটি বৃহত লেনদেনে পৌঁছাতে সক্ষম হবে কিনা। এর মধ্যে চীন দ্বারা বৌদ্ধিক সম্পত্তির অধিকারের দুর্বল সুরক্ষা, বেইজিংয়ের ভর্তুকি এবং অন্যান্য শিল্প নীতি, যা আমেরিকানদের মতে, চীনা সংস্থাগুলিকে বিশ্ববাজারে একটি অন্যায় সুবিধা দেয় এবং গত বছর চীনের সাথে মার্কিন বাণিজ্য ভারসাম্যের এক বিশাল ঘাটতিতে অবদান রাখে $ 262 বিলিয়ন পরিমাণে।