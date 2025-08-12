ট্রাম্প 90 দিনের জন্য চীন ট্যারিফ ট্রুস প্রসারিত করেছেন

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সোমবার একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন যা তার প্রশাসন এবং বেইজিংয়ের স্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা হিসাবে চীনের সাথে তার শুল্কের যুদ্ধকে আরও 90 দিনের জন্য প্রসারিত করে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনা কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনার সময় জুনে এই যুদ্ধবাজটি আমাদের বেশিরভাগ চীনা পণ্যকে 55 শতাংশে শুল্ক রাখে বেইজিংয়ের কাছ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিরল পৃথিবীর রফতানি বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিবদ্ধতার বিনিময়ে, এই যুদ্ধের শর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিজস্ব শুল্কের উপর তার নিজস্ব শুল্ক অর্জন করতে সম্মত হয়েছিল।
ট্রাম্পের যুদ্ধটি বাড়ানোর সিদ্ধান্তটি মঙ্গলবার শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে এসেছিল।
যুদ্ধবিমান ব্যতীত আমেরিকা চীনা পণ্যগুলিতে 145 শতাংশের বেশি শুল্ক আরোপ করবে। ট্রাম্প কয়েক সপ্তাহের খালি পশ্চিম উপকূল বন্দর এবং শেয়ার বাজারের অশান্তির পরে মন্দার ভয়কে উত্সাহিত করার পরে চীনে তার শুল্কগুলি ফিরিয়ে আনতে রাজি হয়েছিল।
বিকাশ