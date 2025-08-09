You are Here
‘ট্রিপ’ এর আলেকজান্দ্র্রে সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করতে এবং নতুন প্রতিশোধের পরে এত দ্রুত আচরণ করার কী হবে?

‘দ্য ভায়াজেম’ -এ, আলেকজান্দ্রে (গিলহার্মে ফন্টেস) কোনও অপ্রত্যাশিত ব্যক্তির কাছ থেকে সাহায্য চেয়েছিলেন বলে নতুন পুনরায় সংক্রমণ ও বিস্ময় ভোগ করেছেন; কে খুঁজে বের করুন!




আলেকজান্দ্রে (গিলহার্মে ফন্টেস) আলবার্তোকে (ক্লোদিও ক্যাভালকান্তি) আত্মঘাতী উপত্যকা ছেড়ে যেতে বলে।

ছবি: প্রজনন / টিভি গ্লোব / খাঁটি জনগণ

Em ‘ভ্রমণ‘, আলেকজান্দ্রে (গিলহার্মে ফন্টেস) এটি আত্মঘাতী উপত্যকায় ঘোরাঘুরির ওজন অনুভব করেছে। যদিও এটি প্রতিশোধের পরিকল্পনার সাথে সফল হয়, নির্যাতন, করুণা ছাড়াই, টিও (মাওরসিও মত্তার), গিওমার (লরা কার্ডোসো), রাউল (মিগুয়েল ফালাবেলা) এবং ওটিভিও (অ্যান্টনিও ফাগুন্দেস), দুষ্ট আত্মা অন্য গন্তব্য পছন্দ করে।

কে তাকে একটু সহায়তা দিতে পারে আলবার্তো (ক্লোদিও ক্যাভালকান্তি), যিনি তার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ঝামেলায় ছেলের নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

মাধ্যমটি একটি স্পিটিস্ট সেশনে অংশ নেবে, এবং অবসেসর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হবে, তার অনুভূতিগুলি প্রকাশ করে। “আমি সেখানে ফিরে যেতে চাই না [ao Vale dos Suicidas]। আর কখনও না! আমি আমাকে ভরাট করেছি। আমি এ থেকে বেরিয়ে আসতে চাই আমি কিছু করি: আমাকে সাহায্য করুন“আলেকজান্দ্রে জিজ্ঞাসা করবেন।

সরানো হয়েছে, আলবার্তো দাবি করবে যে লোকেরা তাকে সমর্থন করে, তবে ভূত চ্যাটটি বিবেচনায় নেবে না। “প্রেম? পাপো ড্রিল। কেউ কাউকে ভালবাসে না। আমি যখন মনে করি আমি পালাতে যাচ্ছি, তারা আমাকে বেঁধে রাখবে। তাদের সমস্ত দোষ। তবে তারা আমাকে অর্থ প্রদান করে,” তিনি উত্তর দেবেন।

“যতক্ষণ আপনি এই বিদ্বেষটি বেঁচে আছেন ততক্ষণ অন্ধকারে আটকে থাকবে। আলেকজান্দ্রে, আলো আপনার হৃদয়ে প্রবেশ করুক। ক্ষমা করুন,” তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তবে আত্মা শীতলভাবে উত্তর দেবে। না! না! “মাধ্যমগুলির সাথে যোগাযোগ কাটা।

‘দ্য ট্র্যাভেল’ এর শেষে আলেকজান্দ্রে কী হবে?

নম্বর সাবান অপেরার শেষ অধ্যায়গুলি আবার দেখার জন্য দমন করেছেআলেকজান্দ্রে ডিনের মৃত্যুর পরে আত্মঘাতী উপত্যকা ছেড়ে চলে যাবেন (খ্রিস্টান টর্লোনি)। ব্যবসায়ী মহিলার চেতনা তার ভাইকে উদ্ধার করবে এবং তাকে বিকশিত হতে রাজি করবে। শেষ পর্যন্ত, তিনি পুনর্জন্ম এবং পৃথিবীতে ফিরে আসবেন …

