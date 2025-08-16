ট্রিস্টান রজার্স, জেনারেল হাসপাতালের অভিনেতা, ক্যান্সার নির্ণয়ের পরে 79 এ মারা যান

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
দীর্ঘকাল ধরে চলমান সাবান অপেরা “জেনারেল হাসপাতালে” রবার্ট স্কর্পিওর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য সর্বাধিক পরিচিত ত্রিস্তান রজার্স মারা গেছেন। তিনি 79 বছর বয়সী।
“জেনারেল হাসপাতাল” এক্সিকিউটিভ প্রযোজক ফ্র্যাঙ্ক ভ্যালেন্টিনি শুক্রবার এবিসি টিভি সিরিজের অফিসিয়াল ইনস্টাগ্রাম পৃষ্ঠায় ভাগ করা একটি ব্যক্তিগত বিবৃতিতে রজার্সের মৃত্যুর ঘোষণা দিয়েছেন। গত মাসে, রজার্সের প্রতিনিধি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে নিশ্চিত করেছেন যে অভিনেতা ছিলেন ক্যান্সারে আক্রান্ত।
“পুরো জেনারেল হাসপাতালের পরিবার ত্রিস্তান রজার্সের উত্তীর্ণ হওয়ার কথা শুনে হৃদয়গ্রাহী,” ভ্যালেন্টিনি লিখেছেন রজার্সের একটি ছবির পাশাপাশি।
“ত্রিস্তান আমাদের ভক্তদের 50 বছরেরও বেশি সময় ধরে মুগ্ধ করেছে এবং পোর্ট চার্লস তাকে (বা রবার্ট বৃশ্চিক) ছাড়া এক হবে না,” তিনি আরও বলেছিলেন। “আমি এই কঠিন সময়ে তার পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি আমার গভীর সহানুভূতিগুলি প্রসারিত করতে চাই। ত্রিস্তান একজাতীয় প্রতিভা ছিল এবং তিনি খুব মিস করবেন। তিনি শান্তিতে থাকতে পারেন।”
চার দশকেরও বেশি সময় ধরে রজার্স “জেনারেল হাসপাতাল” এর 1,400 টিরও বেশি পর্বে উপস্থিত হয়েছিল।
দ্য অস্ট্রেলিয়ান অভিনেতা ১৯৮০ সালে প্রথম বৃশ্চিক চরিত্রে অভিনয় করা শুরু করেছিলেন। ১৯৯২ সালে তাঁর চরিত্রটি মারা যাওয়ার পরে তিনি সংক্ষেপে সিরিজটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, ১৯৯৫ সালে কেবল একটি স্পিরিট হিসাবে পুনরায় প্রদর্শিত হয়, ২০০ 2006 সালে শোতে ফিরে আসার আগে যখন তাঁর চরিত্রটি আবার জীবিত পাওয়া যায়।
তিনি “জেনারেল হাসপাতাল: নাইট শিফট” এর এক ডজন এপিসোডে হাজির হয়েছিলেন এবং “জেনারেল হাসপাতালে” তাঁর চরিত্রের শেষ উপস্থিতি ছিল 12 নভেম্বর, যখন বৃশ্চিক তার প্রাক্তন হলি সুতনের সাথে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল।
তিনি বলেন, “রবার্ট সবসময়ই সমস্ত কিছুর প্রতি এক ধরণের গ্লিব পদ্ধতির ছিল; তিনি কিছুটা স্মার্ট-মুখ,” তিনি বলেছিলেন সাবান অপেরা ডাইজেস্ট 2018 সালে। “আমি প্রচুর বিভিন্ন লোকের সাথে কাজ করছি।… এবং আমি মনে করি ভক্তরা এটি পছন্দ করতে চলেছে।”
“জেনারেল হাসপাতালে” তার ভূমিকা ছাড়াও রজার্স সিবিএস সাবান অপেরা “দ্য ইয়ং অ্যান্ড দ্য রেসলেস” তে কলিন অ্যাটকিনসন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত শোয়ের প্রায় ২০০ পর্বে হাজির হয়েছিলেন।
তিনি একটি উপার্জন দিনের সময় এমি 2020 সালে “স্টুডিও সিটি” -তে তাঁর কাজের জন্য ডিজিটাল নাটক সিরিজের একজন সহায়ক অভিনেতার অসামান্য পারফরম্যান্সের জন্য। এরপরে রজার্সকে পরের বছর “দ্য বে” এর জন্য মনোনীত করা হয়েছিল।
তার নামে 50 টিরও বেশি ক্রেডিট সহ, রজার্স ভয়েস ওয়ার্কে ছড়িয়ে পড়ে এবং জ্যাকের চরিত্রটি “দ্য রেজুয়ার্স ডাউন আন্ডার” তে কণ্ঠ দিয়েছিল।
ফক্স নিউজ ডিজিটালের ট্রেসি রাইট এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।