ট্রেজারি বিভাগ বাকী বায়ু এবং সৌর ট্যাক্স ক্রেডিটের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করে

ট্রেজারি বিভাগ শুক্রবার গাইডেন্স জারি করেছে যে কোন বায়ু এবং সৌর শক্তি প্রকল্পগুলি রিপাবলিকানদের “বড়, সুন্দর বিল” এর অধীনে মূলত নির্মূল করা বাকী ট্যাক্স ক্রেডিটগুলি গ্রহণ করতে পারে তা সংকুচিত করে।
রিপাবলিকানদের দ্বারা আইনটি গত মাসে পাস করা প্রকল্পগুলির ক্রেডিটগুলি অক্ষরে ফেলে যা ২০২৮ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উত্পাদন শুরু করে না।
তবে এটিতে এমন প্রকল্পগুলির জন্য ছাড় রয়েছে যা পরের বছর ধরে নির্মাণ শুরু করে। আইনের অধীনে, এই প্রকল্পগুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার অধীনে বিদ্যুৎ উত্পাদন না করলেও ভর্তুকির জন্য যোগ্য থাকবে।
ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন দিকনির্দেশনা অবশ্য আরও বিধিনিষেধ নির্ধারণ করে যার উপর প্রকল্পগুলি নির্মাণ শুরু হয়ে গণ্য করা হয়।
এটি বলছে যে এই প্রকল্পগুলির নির্মাণ অবশ্যই “অবিচ্ছিন্ন” হতে হবে। এটি “একটি উল্লেখযোগ্য প্রকৃতির শারীরিক কাজ” হিসাবে “নির্মাণ শুরু করা” সংজ্ঞা দেয়। এর মধ্যে এটিতে সরঞ্জাম স্থাপন শুরু করার জন্য উত্পাদন সরঞ্জাম এবং খনন জমিগুলির মতো ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে এটি ল্যান্ডস্কেপ পরিবর্তন করার উদ্দেশ্যে কেবল জরিপ, টেস্ট ড্রিলিং বা খননকরণের মতো ক্রিয়াকলাপগুলি বাদ দেয়।
গাইডেন্সটি আরও বলেছে যে প্রকল্পটি অন্যান্য অন্যান্য প্রয়োজনীয়তাগুলি পূরণ করেও, এটি নির্মাণ শুরু হওয়ার পরে চতুর্থ ক্যালেন্ডার বছরের শেষের দিকে এটি অবশ্যই বিদ্যুৎ উত্পাদন করতে হবে।
পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি শিল্প গাইডেন্সের সমালোচনা করে বলেছে যে এটি স্বল্প-কার্বন শক্তি উত্সগুলি বাড়িয়ে তুলবে।
“এটি ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে শক্তি বিয়োগের আরও একটি কাজ যা সাশ্রয়ী মূল্যের, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ তৈরিতে আরও বিলম্ব করবে। আমেরিকান পরিবার এবং ব্যবসায়ীরা এই পদক্ষেপের ফলে বিদ্যুতের জন্য আরও বেশি অর্থ প্রদান করবে এবং চীন আমাদের বিদ্যুতের জন্য বিদ্যুৎ এআই (কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা) এর প্রতিযোগিতায় অব্যাহত রাখবে,” সোলার এনার্জি এ অ্যাসোসিয়েশনের রাষ্ট্রপতি অ্যাবিগাইল রস হপ্পার বলেছেন, “
জলবায়ু উকিলরাও একই রকম সমালোচনা ছুঁড়েছিল।
“ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন ট্যাক্স credit ণের গাইডেন্সটি পরিষ্কার শক্তির উপর আরও একটি নির্বোধ আক্রমণকে উপস্থাপন করে যা বিদ্যুতের ব্যয় বাড়িয়ে তুলবে, আমাদের শক্তি গ্রিডকে কম নির্ভরযোগ্য করে তুলবে, আমাদের অর্থনীতিতে ক্ষতিগ্রস্থ করবে এবং ক্ষতিকারক বায়ু দূষণ থেকে আরও মৃত্যু এবং রোগের দিকে পরিচালিত করবে। গাইডেন্সটি সৌর ও বায়ু প্রকল্পগুলিতে উল্লেখযোগ্য নতুন প্রতিবন্ধকতা রাখে,” পরিবেশগত প্রতিরক্ষা তহবিলের জেনারেল কাউন্সেল, জেনারেল কাউন্সেলাল কাউন্সেল, একটি লিখিত বিবৃতিতে বলেছেন।
ক্রেডিটগুলি নির্মূল করতে কতটা দ্রুত গতিতে মধ্যপন্থী এবং রক্ষণশীল রিপাবলিকানদের মধ্যে মতবিরোধের পরে এই কৌশলগুলি আসে। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প স্পষ্টতই হাউস ফ্রিডম কক্কাস সদস্যদের বলেছিলেন তিনি আরও সীমাবদ্ধ করতে হবে ট্যাক্স ক্রেডিট যদি তারা তার বিলকে সমর্থন করে।
এটি পাস হওয়ার পরে, তিনি ট্রেজারি বিভাগকে করের প্রণোদনা সীমাবদ্ধ করার জন্য কঠোর পদ্ধতি গ্রহণের জন্য একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেছিলেন।
ট্রাম্প সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতেও অন্যান্য নীতিমালা ব্যবহার করেছেন পুনর্নবীকরণযোগ্যদের পরে, বাতাস এবং সৌর প্রকল্পগুলির ফেডারেল অনুমোদনের ধীরগতির প্রচেষ্টা সহ।
এটি বের হওয়ার আগেই সেন্স। চক গ্রাসলে (আর-আইওয়া) এবং জন কার্টিস (আর-উটাহ), যারা তাদের অনেক জিওপি সহকর্মীদের চেয়ে নবায়নযোগ্যদের পক্ষে বেশি সহায়ক, তারা ট্রেজারি বিভাগের নির্দেশিকা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।