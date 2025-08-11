রেজিওজেটের মাধ্যমে কেনা টিকিটের প্রশ্ন উঠেছে
বিদেশী অ্যাপ্লিকেশনগুলির মাধ্যমে ইউক্রজালিজনিটিসিয়ায় ট্রেনের টিকিট কেনার সময়, ইউক্রেনীয়রা প্রায়শই একটি সমস্যার মুখোমুখি হন। যথা, টিকিটগুলি কেবল এক সপ্তাহের মধ্যে বা প্রেরণের আগেও কম বাতিল করা হয়।
নেটওয়ার্কের ব্যবহারকারীর মতে, তিনি দ্বিতীয়বারের মতো টিকিট ফিরিয়ে দেওয়ার সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন, যা তিনি রেজিওজেটের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন। কেন এটি ঘটছে এবং এই ক্ষেত্রে কী করা উচিত তা জানতে মহিলা ইউজেডের দিকে ফিরে গেলেন।
ব্যবহারকারী লিখেছেন যে এক মাসে দ্বিতীয়বার তাকে কিভ-পেরেমিসল রুটের জন্য টিকিট বাতিল করা হয়েছিল। রেজিওজেট পোর্টাল এটি ঘোষণা করেছে। কোনও বিদেশী সাইটের মাধ্যমে প্রেরণের 5 সপ্তাহ আগে টিকিট কেনা হয়েছিল, যদিও তারা 20 দিনের মধ্যে ইউজেডে বিক্রি হয়। টিকিট সম্পর্কে তথ্য প্রেরণের এক সপ্তাহ আগে ফিরে এসেছিল এবং দ্বিতীয়বারের মতো পরেও।
“আপনি কেন রেজিওজেট এবং যাত্রীদের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েছিলেন এবং তারপরে শেষ মুহুর্তে টিকিটটি নিশ্চিত করবেন না, যা খুব আগে থেকেই কেনা হয়েছিল?” মহিলা জিজ্ঞাসা।
ইউজেডে, তারা ইতিমধ্যে ব্যবহারকারীকে উত্তর দিয়েছিল, অনুরূপ ঘটনা এড়ানোর জন্য ইউক্রজালিজনিটিসিয়া ওয়েবসাইটের মাধ্যমে টিকিট কেনার পরামর্শ দিয়েছিল। সংস্থাটি আশ্বাস দিয়েছিল যে তিনি এই বিদেশী পোর্টালগুলির জন্য দায়বদ্ধ নন।
“আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না, কারণ ক্যারিয়ার কেন আপনাকে টিকিট সরবরাহ করতে পারে না তা আমরা বুঝতে পারি না, ইউজেডের পাশে কোনও বিধিনিষেধ নেই, ট্রেন ছাড়ার তারিখের 20 দিন আগে টিকিট খোলা ছিল,” ইউজেডে যোগ করা হয়েছে।
নোট করুন যে মহিলার আবেদন প্রথম নয়, কারণ মন্তব্যে তারা অনুরূপ ক্ষেত্রেও বর্ণনা করেছে। যাইহোক, ইউজেডে প্রতিক্রিয়া পরিবর্তন করা হয়নি, জোর দিয়ে যে তারা বিদেশী পোর্টালগুলির ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়বদ্ধ হতে পারে না, ক্যারিয়ারের উপর কোনও বিধিনিষেধ নেই।
এর আগে, টেলিগ্রাফ বলেছিলেন যে ইউক্রজালিজনিটিসিয়া “ডি” ছাড়াই টিকিট কেনার সুযোগটি প্রবর্তন করবে।