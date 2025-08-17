You are Here
ট্রেন লাইনের ক্ষতি হওয়ায় জিম্মিদের জন্য ধর্মঘটের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে যাত্রীরা মারাত্মক বিলম্বের মুখোমুখি হন
News

ট্রেন লাইনের ক্ষতি হওয়ায় জিম্মিদের জন্য ধর্মঘটের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে যাত্রীরা মারাত্মক বিলম্বের মুখোমুখি হন

রবিবার ইস্রায়েল রেলওয়ে গত সপ্তাহে কয়েকশ মিটার বৈদ্যুতিক কেবল অবকাঠামোতে ফ্রেইট ট্রেনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করার জন্য কাজ করেছে বলে রবিবার যাত্রীরা উল্লেখযোগ্য বাধার মুখোমুখি হয়েছিল, এবং দেশব্যাপী একটি ধর্মঘট সরকারকে গাজায় জিম্মিদের মুক্তির জন্য একটি বিস্তৃত চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছে।

ইস্রায়েল রেলওয়ে জানিয়েছে, পুরো সপ্তাহ জুড়ে যাত্রীরা তাদের ট্রেন পরিষেবাগুলিতে বিলম্ব এবং বাধা আশা করতে পারে। চ্যানেল 12 নিউজ জানিয়েছে, ইস্রায়েল রেলওয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোশে জনা আশা করছেন যে মেরামতগুলি দেড় সপ্তাহ সময় নিতে পারে।

ইস্রায়েলের একজন রেলওয়ের কর্মকর্তা গত সপ্তাহে মিডিয়া আউটলেটকে বলেছেন, “এটি একটি মেগা-ইভেন্ট যেমন আমরা অন্য কারও মতো অভিজ্ঞতা অর্জন করি নি।”

ইস্রায়েল রেলওয়ে যাত্রীদের বিকল্প পরিবহণের ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে এবং রবিবার সকালে তেল আভিভের সাভিডর স্টেশন এবং হাইফার ট্রেন স্টেশনগুলির মধ্যে বিকল্প বাসের প্রস্তাব দিয়েছে – প্রতিবাদকারীদের হাইওয়েদের ব্লক করার কারণে বিলম্বের মুখোমুখি হওয়া রুটগুলিও।

যারা ট্রেন গ্রহণ করছেন তাদের জন্য, জেরুজালেম এবং তেল আভিভের মধ্যে ভ্রমণকারী যাত্রীদের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে স্যুইচ করতে হবে, যেহেতু রুটে চলমান বৈদ্যুতিক চালিত ট্রেনগুলি ক্ষতির কারণে তেল আভিভে চালিয়ে যেতে পারে না। ডিজেল চালিত ট্রেনগুলি বিকল্প হিসাবে কাজ করবে।

আশ্কেলন-বিআইনামিনা এবং বিট শেমেশ-নেটওয়ার্ক লাইন ধরে চলমান ট্রেনগুলি এলওডি-তে শেষ হবে, অন্যদিকে জেনেই আভিভ এবং কেফার চাবাদের মধ্যে স্টেশনগুলি কাজ করবে না।

শ্রমিকরা ইস্রায়েল রেলওয়ে ট্র্যাকগুলি মেরামত করে, তেল আভিভে, আগস্ট 16, 2025। (অ্যাভশালম সাসনি/ফ্ল্যাশ 90)

অতিরিক্তভাবে, রবিবার, ইস্রায়েল রেলওয়ে ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান কার্যটি বিপুল সংখ্যক যাত্রী সাইটে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করার কারণে ক্র্যাশ হয়েছে।

তেল আভিভের দক্ষিণে গ্যানোট জংশনের নিকটে রাতারাতি বৃহস্পতিবার-শুক্রবার অবকাঠামোতে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার পরে পরিষেবাগুলি ব্যাহত হয়েছিল। ইস্রায়েল রেলওয়ে এই ঘটনার তদন্ত করছে, ইয়েট নিউজ সাইট জানিয়েছে।

হলনের বাসিন্দা রাহেল ইয়েটকে বলেছিলেন যে তার সকালের যাত্রা “সত্যিই ক্লান্তিকর”।

“আমি দুটি বাচ্চা সহ একক মা, যাদের মধ্যে একটি অক্ষম। ট্রেনে বেশ কয়েক মিনিটের বিলম্ব হয়েছিল, এমনকি যখন আমরা উঠলাম তখনও আমাদের লাগেজের জন্য বসে বসে সবে জায়গা করার জায়গা ছিল না,” তিনি বলেছিলেন।

“এটি এমন হতে পারে যে আমার বাচ্চারা একটি বাসে দুই ঘন্টা হবে। জিম্মিদের ফিরে আসতে কীভাবে এগিয়ে যায়? যদি তা হয় তবে আমি পক্ষে, তবে আমি তা মনে করি না,” তিনি বলেছিলেন।

টমর, একজন সৈনিক, যিনি সাধারণত তেল আভিভের ট্রেনে বিয়ারশেবার কাছে তাঁর ঘাঁটিতে ভ্রমণ করেন, ইয়েটকে বলেছিলেন যে বাসগুলি নিয়ে, তার দেড় ঘন্টার যাত্রা ট্র্যাফিকের কারণে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় নেবে।

“আমাদের ভারী ব্যাগ রয়েছে এবং এটি মারাত্মক ক্লান্তিকর,” তিনি বলেছিলেন।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts