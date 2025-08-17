ট্রেন লাইনের ক্ষতি হওয়ায় জিম্মিদের জন্য ধর্মঘটের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে যাত্রীরা মারাত্মক বিলম্বের মুখোমুখি হন

রবিবার ইস্রায়েল রেলওয়ে গত সপ্তাহে কয়েকশ মিটার বৈদ্যুতিক কেবল অবকাঠামোতে ফ্রেইট ট্রেনের ফলে ক্ষয়ক্ষতি মেরামত করার জন্য কাজ করেছে বলে রবিবার যাত্রীরা উল্লেখযোগ্য বাধার মুখোমুখি হয়েছিল, এবং দেশব্যাপী একটি ধর্মঘট সরকারকে গাজায় জিম্মিদের মুক্তির জন্য একটি বিস্তৃত চুক্তিতে পৌঁছানোর আহ্বান জানিয়েছে।
ইস্রায়েল রেলওয়ে জানিয়েছে, পুরো সপ্তাহ জুড়ে যাত্রীরা তাদের ট্রেন পরিষেবাগুলিতে বিলম্ব এবং বাধা আশা করতে পারে। চ্যানেল 12 নিউজ জানিয়েছে, ইস্রায়েল রেলওয়ের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোশে জনা আশা করছেন যে মেরামতগুলি দেড় সপ্তাহ সময় নিতে পারে।
ইস্রায়েলের একজন রেলওয়ের কর্মকর্তা গত সপ্তাহে মিডিয়া আউটলেটকে বলেছেন, “এটি একটি মেগা-ইভেন্ট যেমন আমরা অন্য কারও মতো অভিজ্ঞতা অর্জন করি নি।”
ইস্রায়েল রেলওয়ে যাত্রীদের বিকল্প পরিবহণের ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছে এবং রবিবার সকালে তেল আভিভের সাভিডর স্টেশন এবং হাইফার ট্রেন স্টেশনগুলির মধ্যে বিকল্প বাসের প্রস্তাব দিয়েছে – প্রতিবাদকারীদের হাইওয়েদের ব্লক করার কারণে বিলম্বের মুখোমুখি হওয়া রুটগুলিও।
যারা ট্রেন গ্রহণ করছেন তাদের জন্য, জেরুজালেম এবং তেল আভিভের মধ্যে ভ্রমণকারী যাত্রীদের বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে স্যুইচ করতে হবে, যেহেতু রুটে চলমান বৈদ্যুতিক চালিত ট্রেনগুলি ক্ষতির কারণে তেল আভিভে চালিয়ে যেতে পারে না। ডিজেল চালিত ট্রেনগুলি বিকল্প হিসাবে কাজ করবে।
আশ্কেলন-বিআইনামিনা এবং বিট শেমেশ-নেটওয়ার্ক লাইন ধরে চলমান ট্রেনগুলি এলওডি-তে শেষ হবে, অন্যদিকে জেনেই আভিভ এবং কেফার চাবাদের মধ্যে স্টেশনগুলি কাজ করবে না।
অতিরিক্তভাবে, রবিবার, ইস্রায়েল রেলওয়ে ওয়েবসাইটে অনুসন্ধান কার্যটি বিপুল সংখ্যক যাত্রী সাইটে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করার কারণে ক্র্যাশ হয়েছে।
তেল আভিভের দক্ষিণে গ্যানোট জংশনের নিকটে রাতারাতি বৃহস্পতিবার-শুক্রবার অবকাঠামোতে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার পরে পরিষেবাগুলি ব্যাহত হয়েছিল। ইস্রায়েল রেলওয়ে এই ঘটনার তদন্ত করছে, ইয়েট নিউজ সাইট জানিয়েছে।
হলনের বাসিন্দা রাহেল ইয়েটকে বলেছিলেন যে তার সকালের যাত্রা “সত্যিই ক্লান্তিকর”।
“আমি দুটি বাচ্চা সহ একক মা, যাদের মধ্যে একটি অক্ষম। ট্রেনে বেশ কয়েক মিনিটের বিলম্ব হয়েছিল, এমনকি যখন আমরা উঠলাম তখনও আমাদের লাগেজের জন্য বসে বসে সবে জায়গা করার জায়গা ছিল না,” তিনি বলেছিলেন।
“এটি এমন হতে পারে যে আমার বাচ্চারা একটি বাসে দুই ঘন্টা হবে। জিম্মিদের ফিরে আসতে কীভাবে এগিয়ে যায়? যদি তা হয় তবে আমি পক্ষে, তবে আমি তা মনে করি না,” তিনি বলেছিলেন।
টমর, একজন সৈনিক, যিনি সাধারণত তেল আভিভের ট্রেনে বিয়ারশেবার কাছে তাঁর ঘাঁটিতে ভ্রমণ করেন, ইয়েটকে বলেছিলেন যে বাসগুলি নিয়ে, তার দেড় ঘন্টার যাত্রা ট্র্যাফিকের কারণে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা সময় নেবে।
“আমাদের ভারী ব্যাগ রয়েছে এবং এটি মারাত্মক ক্লান্তিকর,” তিনি বলেছিলেন।