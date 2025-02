“ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি, কাবাব আরও খারাপ” – একটি “অধ্যয়ন”

2025-02-14

এই লেখার আপটি মূলত পোস্ট করা হয়েছিল রেডডিট এযদিও আমি এই পোস্টের জন্য বিশেষভাবে জিনিসগুলি পরিষ্কার করেছি। এই পোস্টের শেষের দিকে আলোচিত কারণগুলির কারণে, আমি ফলাফলগুলি নিয়ে পুরোপুরি খুশি নই এবং অদূর ভবিষ্যতে এটিতে আরও একটি শট নেওয়ার ইচ্ছা করছি।

আমি পেরিয়ে এসেছি এই পোস্ট একটি ফরাসি সাব্রেডডিট থেকে একটি হাইপোথিসিস ভাগ করে নেওয়া;

ট্রেন স্টেশনের কাছাকাছি, কাবাব আরও খারাপ।

মূল ফরাসি পোস্টটি সাব্রেডডিটের তুলনামূলকভাবে ছোট আকারের তুলনায় একটি শালীন পরিমাণ ট্র্যাকশন অর্জন করেছে, যা এর সদস্যদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চুক্তি নির্দেশ করে। মন্তব্যগুলিতে কিছু প্রতিরোধকারী ছিল, তবে, অভিজ্ঞতাগুলি ভাগ করে নেওয়া যা বর্ণিত অনুমানের বিপরীতে ছিল।

সুতরাং, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে নতুনভাবে আবদ্ধ অটিজম ডায়াগনোসিসের সাথে জ্বলন্ত, বেকার ড্রপ-আউট হওয়ায় আমার আরও ভাল কিছু করার নেই, তাই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে আমি একটি উপযুক্ত কারণের জন্য আমার সময়কে ত্যাগ করব এবং এই অনানুষ্ঠানিক সম্পাদন করব “অধ্যয়ন”। আমি পোস্টবক্সে আমার নোবেল শান্তি পুরষ্কার এবং পরবর্তী 3 কার্যদিবসের মধ্যে আমার ডিএমএসে বেশ কয়েকটি কাজের অফার আশা করব।

আমি ফ্রান্সের পর থেকে সেরা অধ্যয়নের ক্ষেত্রটি ধরে নিয়েছি;

মূল পোস্টটি ছিল ফরাসি

আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের দেশে এই হাইপোথিসিসের কথা শুনিনি (সুইডেন, এছাড়াও অনেকগুলি কাবাব-পরিবেশনকারী রেস্তোঁরাটির বাড়িতে) তাই আমি অনুভব করেছি যে আমি এই অনানুষ্ঠানিক “অধ্যয়ন” এর উদ্দেশ্যে এটি একটি ফরাসি ঘটনা হিসাবে ধরে নিয়েছি।

ঘনত্ব

অভ্যন্তরীণ শহর হয় ঘন কয়েক ডজন ট্রেন/মেট্রো স্টেশন সহ এবং God শ্বর জানেন কত কাবাবের দোকান। আমি তাড়াতাড়ি জানতাম যে এটি আমার জীবনকে বেশ কৃপণ করে তুলবে, তবে কমপক্ষে এটি প্রচুর নমুনা ডেটা সরবরাহ করবে।

আমি একটি নেভিগেশন নেটওয়ার্ক ডাউনলোড এবং সংরক্ষণ করতে ওএসএমএনএক্স ব্যবহার করেছি। ফরাসি সাব্রেডডিটের পাবলিক ট্রানজিট-কেন্দ্রিক প্রকৃতি দেওয়া, যদিও আমি হাঁটার দূরত্বে লেগে থাকার অর্থবোধ করব (যেমন: ফুটপাথস, সাইড-ওয়ালস) এইভাবে আমি ওএসএমএনএক্স সেট করেছি network_type থেকে "walk" । অবস্থানটি দেওয়া (এবং যে ওএসএমএনএক্স এই সিআরএসটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যবহার করেছিল যখন কোনও সরবরাহ করা হয়নি), সমস্ত ডেটা ইপিএসজি: 32631 (ইউটিএম জোন 31 এন) এ প্রজেক্ট করা হয়েছিল।

import osmnx as ox from geopandas import GeoDataFrame #EPSG PROJECTION = 32631 graph = ox. graph_from_place ( 'Paris, FR' , network_type = "walk" ) graph = ox. project_graph (graph, to_crs = PROJECTION ) ox. save_graphml (graph, filepath = "network.graphml" )

চিত্র 1: অধ্যয়নের ক্ষেত্র এবং নেটওয়ার্ক

এরপরে বিভিন্ন ট্রেন/মেট্রো স্টেশন রয়েছে। মূল ফরাসি সাব এর প্রকৃতি দেওয়া, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে অগণিত মেট্রো স্টেশনগুলির সাথে উভয়ই দূর-দূরান্তের কেন্দ্রীয় স্টেশনগুলি অন্তর্ভুক্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ করবে। এটি ওএসএমএনএক্সের সাথে ফিল্টারিং দিয়ে বরং তুচ্ছ ছিল railway=subway_entrance বা railway=train_station_entrance.

stations: GeoDataFrame = ox. features_from_place ( 'Paris, FR' , tags = { "railway" : ( "subway_entrance" , "train_station_entrance" ) }) # Filter results to points station_nodes: GeoDataFrame = stations.loc(stations.geom_type == "Point" ) station_nodes = station_nodes. to_crs ( epsg = PROJECTION ) station_nodes. to_file ( "train_station_entrances.gpkg" )

আমি ধর্মীয়ভাবে আউটপুটগুলি সংরক্ষণ করেছি যাতে আমি সহজেই তাদের কিউজিআইএসে পরিদর্শন করতে পারি। আমি আমার নিউওভিম সেটআপের সাথে কাজ করে পাইথন নোটবুকগুলি পাওয়ার চেষ্টা করেছি, তবে এটি কিছুই ছিল না।

চিত্র 2: রেল/মেট্রো প্রবেশদ্বার … দয়া করে বিমানবন্দর আইকনোগ্রাফিটি উপেক্ষা করুন।

… এবং সেখানে আমাদের কাছে এখন রেস্তোঁরাগুলির জন্য ডেটা প্রথমার্ধ রয়েছে।

গুগল স্থান এপিআই (এবং তাদের নিজ নিজ পর্যালোচনা) একটি যুক্তিসঙ্গত পছন্দ বলে মনে হয়েছিল। গুগল রিভিউগুলি স্বাভাবিকভাবেই নিখুঁত এবং তাদের বটিংয়ের ন্যায্য অংশ এবং এর মতো সাপেক্ষে দূরে, তবে এটি আমি সেই সময়ে সেরা ভাবতে পারি। ইয়েল্পের মতো বিকল্প রয়েছে তবে তাদের এপিআই দরিদ্র পুরানো আমার পক্ষে ভয়াবহভাবে ব্যয়বহুল, এবং আমি কোনও ওয়েব স্ক্র্যাপার তৈরির মুডে ছিলাম না (এটি এলএলএমকে অনুরোধ করার মতো আমার উপর একই আত্মার চুষে প্রভাব ফেলেছে)। ফ্রি ক্রেডিটের 200 ডলারও প্ররোচিত হয়েছিল।

যাইহোক, আমি এপিআই অন্বেষণ শুরু করার সাথে সাথে … আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে স্থানগুলি কেবল একটি বহুভুজের মধ্যে অনুসন্ধান করার কোনও উপায় নেই বলে মনে হয়, কেবল একটি পয়েন্ট ব্যাসার্ধের মধ্যেই। আপনাকে ধন্যবাদ, মিঃ প্রকাশ্যে মেগা-কর্পোরেশন মালিকানাধীন। কত মজা।

এটিও এর জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহায়তা করেনি googlemaps গ্রন্থাগার কাজ করছিল না। পাইথন একটি সূক্ষ্ম ভাষা, তবে এর সরঞ্জামাদি আমার ধৈর্যকে প্রায়শই পরীক্ষা করতে পছন্দ করে। এবং যদিও আমি এখনও অভিযোগ করছি … গুগল ক্লাউড ড্যাশবোর্ড সম্ভবত সবচেয়ে ধীর “ওয়েবসাইট” যা আমার সাথে কথোপকথনের অসন্তুষ্টি ছিল।

সুতরাং … এর অর্থ হ’ল আমাকে পুরো প্যারিসের এক ধরণের গ্রিড অনুসন্ধান করতে হবে, আমার আঙ্গুলগুলি অতিক্রম করে যে আমি আমার অবাধ ব্যবহারকে আবদ্ধ করব না। এটি, বেশ কয়েকটি আকর্ষণীয় প্রশ্ন সহ;

কি … কাবাব?

আমি যখন “কাবাব” অনুসন্ধান করি (আর কোনও প্রসঙ্গের প্রয়োজন নেই) … গুগল কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে কোন রেস্তোঁরা কাবাবকে পরিবেশন করে?

কিছু অনুধাবন করার পরে, এটি আমার মতো ভাবার মতো গভীর বলে মনে হয় নি। প্রচুর রেস্তোঁরাগুলির নামেই “কাবাব” ছিল, কিছুটিকে “ভূমধ্যসাগর” হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল (কাবাবের উত্স তুরস্ক, পার্সিয়া, সাধারণভাবে মধ্য প্রাচ্যে) এবং অন্যদের কাছে “কাবাব” উল্লেখ করে কয়েকটি কয়েকটি পর্যালোচনা ছিল। আমার জন্য যথেষ্ট ভাল।

ক্যোয়ারী-ল্যান্ডে ঝামেলা

দেখা যাচ্ছে যে আপনি যখন প্রদত্ত ব্যাসার্ধের মধ্যে জায়গাগুলির জন্য জিজ্ঞাসা করেন, এটি কেবল একটি “পক্ষপাত”। এটি কোনও হার্ড কাট-অফ নয় যা আমাদের ডেটা সংগ্রহের সংকীর্ণ করতে এবং অপ্রয়োজনীয় অনুরোধগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করবে। এটি ক্রমবর্ধমান স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে গুগল সত্যই এটি করছে এমন লোকদের অনুরাগী নয়।

এখন সেই সমস্ত উপস্থাপকের বাইরে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আমার অনুসন্ধানটি প্রস্তুত করা দরকার।

চিত্র 3। মূল প্রশাসকের সীমানা

প্যারিসের প্রশাসনিক সীমানায় বেশ কয়েকটি বড় সবুজ জায়গা রয়েছে। পশ্চিমে, একটি পার্ক এবং পূর্ব দিকে, এক ধরণের স্পোর্টস ইনস্টিটিউট।

গুগল মানচিত্রে এই বরং বড় জায়গাগুলি অনুধাবন করার পরে, এগুলিতে কাবাব-পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বতন্ত্র অভাব রয়েছে বলে মনে হয়েছিল। সুতরাং, তারা আমাদের এপিআই বাজেটের উপর বোঝা ছিল এবং যেতে হবে।

চিত্র 4। অ্যাডজাস্টেড অ্যাডমিন সীমানা ডাব্লু/ নেটওয়ার্ক

আমি অনুভব করেছি যে নেটওয়ার্ক এবং স্টেশনগুলি রেখে কোনও ক্ষতি হবে না, তাই তারা অপরিশোধিত হয়ে গেছে।

চিত্র 5। স্যাম্পলিং পয়েন্টগুলি, পরে ফসল কাটার উদ্দেশ্যে ডাব্লুজিএস 84 এ অনুমান করা হয়েছে

ডেটা-হারভেস্টিং সর্বাধিক করার জন্য, আমি 1 কিলোমিটারের উল্লম্ব ব্যবধান সহ একটি হেক্স লেআউট নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি আমাদের 500 মিটার * √3 ~ = 866 মিটার অনুসন্ধান ব্যাসার্ধ দিতে হবে। প্রচুর পরিমাণে ওভারল্যাপ, নিশ্চিত, তবে আমাদের কোথাও কোনও গর্ত পাওয়া উচিত নয়। আমি নিশ্চিত নই যে আমি কেন “ডেটা অখণ্ডতা” নিশ্চিত করতে এতটা সময় ব্যয় করছিলাম যখন এটি কেবল গুগলের সৌজন্যে উইন্ডোটি উড়িয়ে দিয়েছে, তবে এটি নিয়ন্ত্রণের মায়া যা গণনা করা হয়।

এটি আমাদের 99 টি নমুনা পয়েন্ট দেয় যা … যথেষ্ট হওয়া উচিত?

নির্বিশেষে, আমার 3am পাইথন কীভাবে পরিণত হয়েছিল তা এখানে:

# Already projected to WGS84 sample_points: GeoDataFrame = GeoDataFrame. from_file ( "samples.gpkg" ) gmaps: googlemaps.Client = googlemaps. Client ( key = 'get-your-own' ) output = {} for point in sample_points.geometry: lat, lon = point.y, point.x next_page_token = None num_fetches = 3 while num_fetches > 0 : result = {} if next_page_token == None : result = gmaps. places ( "kebab" , location = (lat, lon), radius = 866 , ) else : result = gmaps. places ( page_token = next_page_token ) next_page_token = result. get ( "next_page_token" ) print (result( "status" ), next_page_token) for p in result( "results" ): output(p( "place_id" )) = p if next_page_token == None : break num_fetches -= 1 sleep ( 2 ) json_out = json. dumps (output) with open ( "output.json" , "w" ) as file: file. write (json_out)

এটি বেশ ভাল কাজ করেছে। প্রাথমিকভাবে আমি পেজিং এড়িয়ে গিয়েছিলাম, যার ফলে 322 ফলাফল হয়। তবে, আমি লক্ষ্য করেছি যে গুগল ম্যাপে আমার অনুসন্ধানের তুলনায় ফলাফলগুলিতে কয়েকটি স্থাপনা অনুপস্থিত ছিল।

পেজিং এবং পুনরায় চলমান বাস্তবায়নের পরে, এটি আমাদের মোট 400 কাবাব-পরিবেশনকারী প্রতিষ্ঠান দিয়েছে। কীভাবে কয়েকটি অতিরিক্ত ফলাফল পুনরুদ্ধার করা হয়েছে তা বিবেচনা করে আমি সম্ভবত পেজিংটির সাথে অতিরিক্ত-জুতো ছিলাম। এটি, এবং যে এপিআই অনুসন্ধানের ব্যাসার্ধকে ক্যাপ করে না (আবার এটি কেবল একটি পক্ষপাতিত্ব) সম্ভবত বেশ কয়েকটি রিডানড্যান্ট এপিআই কলগুলির দিকে পরিচালিত করে।

কাঁচা গুগল স্থানগুলি এপিআই-আউটপুটকেও স্টাডি অঞ্চলে ক্লিপ করা দরকার, স্থানীয় ইউটিএম জোনে প্রত্যাশার পাশাপাশি একটি ভূ-স্থানিক বিন্যাসে রূপান্তরিত করা;

import pandas as pd with open ( "output.json" , "r" ) as file: data = json. load (file) file. close () for id in data: place = data( id ) point = place( "geometry" )( "location" ) data( id )( "lng" ) = point( "lng" ) data( id )( "lat" ) = point( "lat" ) del data( id )( "geometry" ) data = pd.DataFrame. from_dict (data).T data.rating = pd. to_numeric (data.rating) data.user_ratings_total = pd. to_numeric (data.user_ratings_total) data = data(data( "user_ratings_total" ) > 0 ) # Cleanup was added after the screenshot below was taken data = data. drop ( columns = ( "icon" , "icon_background_color" , "icon_mask_base_uri" , "plus_code" , "reference" , "photos" , "opening_hours" )) gdata = GeoDataFrame ( data, geometry = geopandas. points_from_xy (data.lng, data.lat), crs = 4326 ) gdata: GeoDataFrame = gdata. to_crs ( PROJECTION ) # Modified boundaries from Figure 4. paris = GeoDataFrame. from_file ( "mod_bounary.gpkg" ); gdata: GeoDataFrame = gdata. clip (paris) gdata. to_file ( "establishments.gpkg" )

চিত্র 6। আমরা ব্যবসায়ের এফ ### আছি

অবশেষে, মজার অংশ। আমার প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য নিকটতম স্টেশন প্রবেশপথে দূরত্ব পেতে হবে।

আমি প্রতিটি একক রেস্তোঁরাটির নিকটতমটি পেতে প্রতিটি একক প্রবেশপথে একেবারে কেবল যেতে পারতাম … তবে এটি বেশ কয়েক দশক সময় নিয়েছিল। আমার কিছু ধরণের স্থানিক সূচক তৈরি করা দরকার এবং সেই লাইনগুলির সাথে নিকটতম ~ 3 বা কোনও কিছুতে রুট করা দরকার। যেহেতু প্যারিস প্রচুর পরিমাণে রাউটিং বিকল্পগুলির সাথে এত ঘন, তাই আমি অনুভব করেছি যে আমার খুব বেশি রাউটিং অপারেশন করার দরকার নেই।

কিছু গুগলিং এবং এপিআই ডক্সের মাধ্যমে ড্রেজিংয়ের পরে, তবে মনে হয়েছিল জিওপান্ডাস আমাদের সাথে এটি করার জন্য যথেষ্ট ভাল ছিল sindex । যদিও এটি আমার প্রিয় আর-ট্রি মরিচা লাইব্রেরির মতো “রিটার্ন নিকটতম এন” না থাকলেও আমি সবাই খুব অভ্যস্ত ছিলাম, এটি আমাকে একটি নির্দিষ্ট ব্যাসার্ধের মধ্যে অনুসন্ধান করতে দেয় (1 কিলোমিটার যথেষ্ট বড় ছিল) এবং সেখান থেকে যেতে দেয়। ক্যোয়ারির ফলাফলগুলি বাছাই করা হয়নি, তাই আমাকে সূচকগুলি দূরত্বে বাছাই করতে হয়েছিল এবং এটি আকারে কেটে ফেলতে হয়েছিল।

নেটওয়ার্ক বিশ্লেষণটি নেটওয়ার্কএক্সের জন্য তুলনামূলকভাবে সোজা-ফরোয়ার্ড ধন্যবাদ ছিল এবং কয়েক ঘন্টা পরে আমি নিম্নলিখিতগুলি একসাথে আবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি;

import networkx as nx import shapely as shp establishments: GeoDataFrame = GeoDataFrame. from_file ( "establishments.gpkg" ) entrances: GeoDataFrame = GeoDataFrame. from_file ( "entrances.gpkg" ) graph = ox. load_graphml ( "network.graphml" ) graph = ox. project_graph (graph, to_crs = PROJECTION ) # Ensure the same CRS if (establishments.crs != entrances.crs != PROJECTION ): exit ( 100 ) # Helper function to get the distance between a graph node and establishment geometry def node_geom_dist ( node_id : int, geom : shp.Point): node = graph.nodes(node_id) return math. sqrt ((geom.x - node( 'x' )) ** 2 + (geom.y - node( 'y' )) ** 2 ) distances: list(float) = () for ( id , establishment) in establishments. iterrows (): establishment_geom: shp.Point = establishment.geometry establishment_node: int = ox. nearest_nodes (graph, establishment_geom.x, establishment_geom.y) establishment_dist_to_node: float = node_geom_dist (establishment_node, establishment_geom) # Spatial index for rail entrances index: shp.STRtree = entrances.sindex nearest_q = index. query (establishment_geom, predicate = "dwithin" , distance = 1000 ) nearest_entrances: list(tuple(int, float)) = () for i in nearest_q: ent = entrances.iloc(i) ent_geom: shp.Point = ent.geometry dist = ent_geom. distance (establishment.geometry) nearest_entrances. append ((i, dist)) nearest_entrances = sorted (nearest_entrances, key = lambda e : e( 1 ))(: 3 ) entrance_geom: list(shp.Point) = (entrances.iloc(i).geometry for (i, _ ) in nearest_entrances) entrance_nodes: list(int) = (ox. nearest_nodes (graph, point.x, point.y) for point in entrance_geom) entrance_geom_dist_to_node: list(float) = ( node_geom_dist (entrance_nodes(i), entrance_geom(i)) for i in range ( len (nearest_entrances))) result_paths = (nx. shortest_path (graph, establishment_node, dest_node, weight = "length" ) for dest_node in entrance_nodes) result_lengths: list(float) = (nx. path_weight (graph, path, "length" ) + entrance_geom_dist_to_node(i) + establishment_dist_to_node for (i, path) in enumerate (result_paths)) distances. append ( min (result_lengths)) establishments( "distance" ) = distances establishments. to_file ( "establishment_results.gpkg" )

ঠিক আমার সেরা কাজ নয়। তালিকা বোঝার নিখুঁত পরিমাণ সম্ভবত কিছুটা ভয়ঙ্কর, তবে এটি কার্যকর হয়।

ফলাফলের ডেটা এবং নেটওয়ার্কগুলি (এবং অনেকগুলি মুদ্রণ () বিবৃতি) দিয়ে কিউজিআইএসে কিছু বাড়ানোর পরে, আমি ফলাফলগুলির যথার্থতায় আত্মবিশ্বাসী ছিলাম।

এখন এই সমস্ত ডেটা সহ, এখন সময় এসেছে কাবাবগুলি ট্রেন/মেট্রো স্টেশনের কাছাকাছি থাকা আরও কম সুস্বাদু কিনা এই প্রশ্নটি নিষ্পত্তি করার …

চিত্র 7। হুমম্মম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম্ম

একটি শক্তিশালী পিয়ারসনের 0.091 এর পারস্পরিক সম্পর্কের সাথে, ডেটা ইঙ্গিত করে যে এটি সত্য হতে পারে! যদি আপনি এই সত্যটি উপেক্ষা করেন যে পারস্পরিক সম্পর্কটি এতটাই দুর্বল যে এটিকে ‘পরিসংখ্যানগতভাবে তুচ্ছ’ বলা বেশ উদার হবে।

আউটলিয়াররা পিয়ারসনের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর একটি বহিরাগত প্রভাব ফেলতে পারে, তাই আইকিউআর বেড়া দিয়ে কিছু আউটলিয়ারদের ডেটাসেটটি ছাঁটাই করার পরে …

চিত্র 8। আউটলিয়ার্স সরানো হয়েছে

… এটি সহগকে পুরোপুরি 0.098 এ বাড়িয়েছে।

এটি কিছুটা ঝাঁকুনির (যদিও খুব কমই অবাক করা) ছিল এবং আমি কিছুটা গোলমাল থেকে হারানোর মতো কিছুই ছিল না, আমি মেট্রো স্টেশনগুলি ফিল্টার করার চেষ্টা করেছি যদি আমার মূল অনুমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মূল ধারণাটি ভুল ছিল।

*চিত্র 9। এর চেয়ে ভাল নয়, তাই না? সংশোধন: “… নিকটতম ট্রেন স্টেশন প্রবেশদ্বার।”

0.001 এর আরও খারাপ সহগের সাথে, আমি মনে করি তোয়ালেটি ঝুলানোর সময় এসেছে।

যদিও কিছু ছোটখাটো ইঙ্গিত রয়েছে যা হাইপোথিসিস পারে সঠিক হোন (যেমন: বেশ কয়েকটি নিখুঁত সবচেয়ে খারাপ রেস্তোঁরাগুলি নিকটতম হওয়ার মতো) পারস্পরিক সম্পর্কটি খুব দুর্বল।

– গুগল পর্যালোচনাগুলি কি কাবাবগুলি কতটা সুস্বাদু তার একটি উদ্দেশ্যমূলক পরিমাপ?

একেবারে f ### না। এটি প্রথম থেকেই একটি বরং বিষয়গত পর্যবেক্ষণ ছিল এবং গুগল রিভিউগুলি “খাবারটি কি ভাল?” এর ঠিক একটি ভাল পরিমাপ নয়? ডাইনিং অভিজ্ঞতার অনেকগুলি দিক রয়েছে যা অনুমানমূলকভাবে একটি পর্যালোচনা স্কোরকে প্রভাবিত করতে পারে। কর্মীরা, পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতা, আশেপাশের পরিবেশ ইত্যাদি অনলাইন স্কালডুগারি উল্লেখ না করা এবং কারসাজির পর্যালোচনা।

– পর্যটন কি প্রভাব ফেলতে পারে?

এটা একেবারে পারে। আমি কোনও সুনির্দিষ্ট অনুমান করতে চাই না, তবে আমি স্থানীয় নিয়মিতরা বিশাল পর্যটকদের জনসংখ্যার চেয়েও কঠোর, এমনকি তদ্বিপরীতও আরও কঠোর হওয়ার কল্পনা করতে পারি।

– গুগলের ফলাফল কি সঠিক ছিল?

কিছুটা হলেও, হ্যাঁ। আমি যা সংগ্রহ করতে পারি তা থেকে, ক্যোয়ারী থেকে প্রতিটি অবস্থানই কাবাবকে কোনও রূপে পরিবেশন করেছে বলে মনে হয়েছিল। কয়েকটি অদ্ভুত আউটলিয়ার এবং সূক্ষ্মতা ছিল, যেমন পিজ্জা হাট যা সম্ভবত কেবল কাবাব পিজ্জা পরিবেশন করে বিভিন্ন রূপের বহু সংখ্যার চেয়ে কাবাব সম্ভবত গ্রাস করা যেতে পারে।

– সাধারণভাবে রেস্তোঁরা কেন নয়?

কারণ প্রাথমিক হাইপোথিসিসটি আমার কাছে হাল ছেড়ে দেওয়ার জন্য খুব কমই হাইপার-নির্দিষ্ট ছিল।

– পর্যালোচনা গণনা সম্পর্কে কি?

এটি খুব ভাল প্রভাব ফেলতে পারে, যদিও আমি এই মেট্রিকটিকে সেই সময়ে বিশ্লেষণে কীভাবে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি তা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম না।

– গিব ডেটা

আমি এটি করতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না, বেশিরভাগ গুগলের টিওএসের সম্ভাব্য লঙ্ঘনের কারণে। আমি মনে করি না যে তারা এই ছোট্ট পরীক্ষার জন্য আমার প্রায় 400 টি পিওআই সংগ্রহ করার বিষয়ে আমার যত্ন নেবে, আমি অন্যদের সাথে ডেটা ভাগ করে নিতে জুয়া খেলতে খুব আগ্রহী নই।

এছাড়াও, আমি আপনাকে কোড দিয়েছি। আপনার নিজের কিছু ক্রেডিট বার্ন করুন।

– তুমি ঠিক আছ?

… আমার ধারণা? তুমি কি?

উপসংহারে, এটি আসলে বেশ মজাদার ছিল। প্রকল্পটি চলার সাথে সাথে আমি এটি লিখেছিলাম (অন্যথায় আমি সম্ভবত কখনও অনুপ্রেরণা খুঁজে পেতাম না) এবং ফলাফলগুলি কিছুটা হতাশাজনকভাবে শেষ হলেও আমি অন্যকে এই জাতীয় অন্যান্য নির্বোধ অনুসন্ধানগুলি করতে উত্সাহিত করব।

… তবেকিছু অতিরিক্ত আলোচনার পরে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি বেশ সম্পন্ন হইনি।

যেমনটি আগেই বলা হয়েছে, মূল ফরাসি পোস্টে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন মন্তব্য ছিল। মজার বিষয় হল, ট্রেন স্টেশনগুলির পাশের ভাল কাবাব রেস্তোঁরাগুলির সরবরাহ করা অনেকগুলি উদাহরণ প্যারিসে রয়েছে।

ব্যবহারকারী যিনি মূলত ইংরেজিতে সাবের জন্য ফরাসি পোস্ট পোস্ট করেছেন উদাহরণ যা অনুমানকে শক্তিশালী করে বলে মনে হচ্ছে। এটি খুব ভাল হতে পারে যে যে কোনও শর্ত প্যারিস রেস্তোঁরাগুলিকে প্রভাবিত করে (এটি উচ্চ ভাড়া, মজুরি, পর্যটন, জনসংখ্যার ঘনত্ব …) আমার প্রাথমিকভাবে সন্দেহের চেয়ে বড় প্রভাব ফেলেছিল।

পার্ট 2 এর জন্য সাথে থাকুন … যখনই আমি এটি করতে পারি!