ট্রেভর লরেন্স ট্র্যাভিস হান্টারের জন্য দলের পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে উন্মুক্ত হয়েছে

জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স ট্র্যাভিস হান্টারকে কর্নারব্যাক/প্রশস্ত রিসিভার খেলতে দিচ্ছে, তবে কোয়ার্টারব্যাক ট্রেভর লরেন্স তাকে আরও পাস ছুঁড়ে ফেলার বিষয়ে আপত্তি করবে না।
জাগুয়াররা ২০২৫ সালের এনএফএল খসড়া চলাকালীন ক্লিভল্যান্ড ব্রাউনদের কাছে চারটি বাছাইয়ের ব্যবসা করেছিল এবং ৫ নম্বরে থেকে ২ নম্বরে উঠে হান্টারকে নিয়ে যায়। লরেন্স ইঙ্গিত দিয়েছিল যে 2024 হিজম্যান বিজয়ী উচ্চ জিজ্ঞাসা মূল্যের মূল্য ছিল।
“তিনি এত মেধাবী, মানুষ, তাকে মাঠ থেকে দূরে রাখা শক্ত,” লরেন্স এনএফএল মিডিয়ার টম পেলিসিরোকে বৃহস্পতিবার বলেছেন। “স্বার্থপরভাবে, আমি অবশ্যই তাকে অপরাধে আরও বেশি চাই It’s এটি প্রায় পছন্দ, ‘আপনি কি কোনও স্পর্শডাউন ধরতে চান বা সম্ভবত কোনও পাস বা দুটি খেলা ভেঙে যেতে চান?'”
জাগুয়াররা লরেন্সের অনুরোধ মঞ্জুর করতে পারে। তাদের প্রথম অনানুষ্ঠানিক গভীরতার চার্টে, তারা হান্টারকে প্রথম স্ট্রিং ওয়াইডআউট এবং দ্বিতীয়-স্ট্রিং কর্নারব্যাক হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছিল।
যদিও এটি পরিবর্তন হতে পারে। জাগুয়ার্স রুকির প্রধান কোচ লিয়াম কোয়েন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে দলটি এখনও হান্টারের কাজের চাপ মরসুমে শিরোনাম নির্ধারণ করছে।
লরেন্স পেলিসেরোকে বলেছিলেন যে তিনি হান্টারের জন্য কর্মীদের পরিকল্পনাগুলি অনুমোদন করবেন “কারণ তিনি (দল) আরও ভাল করবেন।” তবে তর্ক করা সহজ যে কোনও জাগুয়ার কিউবি-র চেয়ে দ্বি-মুখী তারার সাথে খেলতে উপকৃত হবে না।
জাগুয়াররা ২০২১ সালের খসড়াটিতে প্রাক্তন ক্লেমসন তারকাটিকে 1 নম্বরের বাছাই করে নিয়েছিলেন, তবে তিনি তখন থেকে প্রত্যাশা পূরণের জন্য লড়াই করেছেন। 25 বছর বয়সী এই যুবকের জ্যাকসনভিলের সাথে তার প্রথম চার মরসুমে নিয়মিত মরসুমে 22-38 শুরুর রেকর্ড ছিল।
দ্বিতীয় বর্ষের ডাব্লুআর ব্রায়ান থমাস জুনিয়র ব্যতীত-গত মৌসুমে এনএফএল-এর তৃতীয় সর্বাধিক গ্রহণকারী ইয়ার্ড (১ games টি খেলায় ১,২৮২) ছিল-জ্যাকসনভিলে শক্তিশালী পাস-ক্যাচারদের অভাব রয়েছে। জাগুয়ার্স টাইট এন্ড ব্রেন্টন স্ট্রেঞ্জ 2024 সালে ইয়ার্ডস (411 খেলায় 411) প্রাপ্তিতে দলে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।
হান্টারের ২০২৪ সালে ১৩ টি খেলায় ১,২৫৮ গজ এবং ১৫ টি টিডি ক্যাচগুলির জন্য ৯৯ টি অভ্যর্থনা ছিল। লরেন্স তাকে আরও বেশি অপরাধ খেলতে চান তা অবাক হওয়ার কিছু নেই।