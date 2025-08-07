You are Here
ট্রেভর লরেন্স বড় বাউন্স-ব্যাক বছরের জন্য প্রস্তুত হতে পারে
News

ট্রেভর লরেন্স বড় বাউন্স-ব্যাক বছরের জন্য প্রস্তুত হতে পারে

জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্সকে ট্রেভর লরেন্সের সাথে জিনিসগুলি কাজ করা মরিয়া হওয়া দরকার।

২০২১ সালের এনএফএল খসড়ায় এক নম্বর সামগ্রিক বাছাই, তিনি লীগে প্রবেশের জন্য অন্যতম প্রতিভাধর কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং যদিও এর ঝলকানি হয়েছে, তবে তিনি ধারাবাহিকভাবে ভাল ছিলেন না।

যে পরিবর্তন হতে পারে।

লরেন্স সম্প্রতি দাবি করেছে যে তিনি বাউন্স-ব্যাক মরসুমের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন কারণ তিনি শেষ পর্যন্ত সুস্থ আছেন।

এনএফএল নেটওয়ার্ক ইনসাইডার টম পেলিসোয়ের মাধ্যমে লরেন্স বলেছিলেন, “এটি প্রথমবারের মতো আমি দীর্ঘ সময় সুস্থ হয়ে পড়েছি।

লরেন্সের রুকি মরসুমটি মূলত গণনা করা হয়নি।

জাগুয়ার্সের প্রধান কোচ হিসাবে আরবান মায়ারের সংক্ষিপ্ত মেয়াদ কুখ্যাত হয়ে যাবে এবং সেই দলের যে কোনও ত্রুটিগুলির জন্য লরেন্সকে দোষ দেওয়া শক্ত।

তারপরে, তিনি ডগ পেডারসনের অধীনে তৈরির ক্ষেত্রে সম্ভাব্য তারার মতো দেখতে লাগলেন, তবে এটি বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

চোট, সাবপার প্লে এবং প্রধান কোচের সাথে একটি স্পষ্ট সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে তার আধিপত্য বিস্তার করার সম্ভাবনা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এখন, তাঁর আরও একটি নতুন প্রধান কোচ লিয়াম কোইন রয়েছেন, যিনি ট্যাম্পা বে বুকানিরদের সহকারী হিসাবে বাকের মেফিল্ডের কেরিয়ারকে পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছিলেন।

লরেন্সে ট্র্যাভিস হান্টার এবং ব্রায়ান থমাস জুনিয়রে দুটি অভিজাত রিসিভার থাকবে, অন্যান্য সম্ভাব্য প্লেমেকারদের সাথেও।

এটি জ্যাকসনভিলে একটি নতুন যুগের ভোর, এবং জাগুয়াররা শেষ পর্যন্ত তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজি কোয়ার্টারব্যাক থেকে তাদের অর্থের মূল্য পাওয়ার সময় প্রায়।

পরবর্তী: জাগুয়ার্স প্রাক্তন বিল ডিফেন্ডারকে স্বাক্ষর করে



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts