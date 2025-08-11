You are Here
ট্রেলার এবং অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ধাক্কায় শিশু মারা যায়
News

ট্রেলার এবং অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে ধাক্কায় শিশু মারা যায়

জেনারেল সিপেদা, কোএএইএ- কিলোমিটারে ফ্রি রোডে সল্টিলো-টোরেনে একটি ট্রেলার এবং অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে দর্শনীয় দুর্ঘটনার পরে এই রবিবার মাত্র এক মাস বয়সের একটি শিশু প্রাণ হারিয়েছে এবং আরও চার জন আহত হয়েছেন।

প্রথম প্রতিবেদন অনুসারে, দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল যখন ট্র্যাকটোকামিয়ানের চালক, যিনি টরেনে যাচ্ছিলেন, ইউনিটের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ময়লাতে গিয়েছিলেন।

আপনি আগ্রহী হতে পারেন: সল্টিলো: আসুন আদর্শ রূপান্তর মার্কাডো ফ্রান্সিসকো আই ম্যাডেরো যাত্রীবাহী ট্রেন স্টেশনে

ডামাল ফোল্ডারে ফিরে আসার চেষ্টা করার সময়, এটি ধরে রাখার ধাতব বাধাটি আঘাত করেছিল, যা বিপরীত লেনের দিকে অনুমান করা হয়েছিল, ঠিক যেখানে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের একটি অ্যাম্বুলেন্স প্রচারিত হয়েছিল।

মেডিকেল ইউনিটটি তার দাদী, একজন নার্স এবং একজন ডাক্তার, জেনারেল সিপেদা থেকে সালিলিলোর মাতৃ শিশু হাসপাতালে পর্যন্ত শিশুর দিকে চলে যায়। বাধাটির বিরুদ্ধে সংঘর্ষ অনিবার্য ছিল এবং অ্যাম্বুলেন্সে মারাত্মক ক্ষতি করেছিল।

দুর্ঘটনার পরে, গাড়ি চালকরা যারা জায়গাটি পেরিয়ে গিয়েছিল তারা আহতদের সহায়তা করেছিল এবং তাদের 6 দমকলকর্মীদের স্টেশনে নিয়ে যায়। সেখানে রেড ক্রস প্যারামেডিকস সন্তানের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, যখন নার্সকে এক পায়ে একটি ফ্র্যাকচার নিয়ে ইস্যু হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল।

বাকি দখলকারীরা ছোটখাটো আঘাত উপস্থাপন করেছিলেন এবং জরুরী হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয় না।

আপনি আগ্রহী হতে পারেন: বৃষ্টি এবং শক্তিশালী বাতাস দক্ষিণ সল্টিলোতে গাছ এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে (ভিডিও)

উপাদানগুলির উপাদান ন্যাশনাল গার্ড বিভাগ ক্যামিনো তারা এই অঞ্চলটি বন্ধ করে দিয়েছিল এবং দায়িত্বগুলি সীমাবদ্ধ করার জন্য বিশেষজ্ঞের মতামত চালিয়েছিল। ট্রেলার ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাদের কাছে উপলব্ধ করা হয়েছিল পাবলিক মন্ত্রক, যদিও তদন্তগুলি নির্ধারণ করে চলেছে যে আপনি দোষী হত্যাকাণ্ডের অভিযোগের মুখোমুখি হবেন কিনা।

এই অঞ্চলে ট্র্যাফিক কয়েক ঘন্টা ধরে উভয় দিকেই গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।