ট্রেসি স্পিরিডাকোসের অপরাধ নাটক ইউএসএ নেটওয়ার্কের নীল আকাশের যুগকে পুনরুদ্ধার করতে পারে

একজন প্রাক্তন শিকাগো পিডি স্টার একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন অপরাধ নাটকে এগিয়ে চলেছে যা বৃহত্তর নেটওয়ার্ক টেলিভিশনের জন্য বড় প্রভাব ফেলতে পারে। দ্য ওয়ান শিকাগো ইউনিভার্স— একটি ভাগ করে নেওয়া সেটিংয়ে পুলিশ, দমকলকর্মী এবং চিকিত্সা পেশাদারদের জন্য উত্সর্গীকৃত সিরিজ সহ – আধুনিক যুগের অন্যতম আইকনিক ফ্র্যাঞ্চাইজি ছিল শিকাগো ফায়ার প্রিমিয়ার 2012 সালে।
ডিক ওল্ফের স্পিনফের সংগ্রহটি অবশ্য এর ক্ষতি ছাড়াই হয়নি। প্রচুর অভিনেতা চলে গেছেন ওয়ান শিকাগোঅনেক স্মরণীয় চরিত্রের সাথে হয় মেরু বা বাতাসের শহর থেকে লিখিত। ভাগ্যক্রমে, প্রতিভাধর অভিনেতা ওয়ান শিকাগো ইউনিভার্স এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে নতুন ভূমিকা সহ, এবং একজন প্রাক্তন সদস্য শিকাগো পিডি ডেকের পাশে রয়েছে।
ট্রেসি স্পিরিডাকোস ইউএসএ নেটওয়ার্কের নতুন অপরাধ নাটকের নেতৃত্ব দেবে
অনস্বীকার্যভাবে, সবচেয়ে স্মরণীয় একটি শিকাগো পিডি চরিত্রগুলি ছিল গোয়েন্দা হেইলি আপটন, ট্রেসি স্পিরিডাকোস দ্বারা চিত্রিত। আপটন প্রথম উপস্থিত হয়েছিল শিকাগো পিডি সিজন 4, যেখানে তিনি 5 মরসুমের একটি প্রধান চরিত্রে পদোন্নতি হওয়ার আগে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। গোয়েন্দা সিপিডি গোয়েন্দা ইউনিটের অবিচ্ছেদ্য সদস্য হয়েছিলেন, জেসি লি সোফারের জে হালস্টেডকে বিবাহ করেছিলেন (এবং পরে তালাকপ্রাপ্ত)।
দুঃখের বিষয়, ট্রেসি স্পিরিডাকোস চলে গেছে শিকাগো পিডি অন্যান্য অভিনয়ের সুযোগগুলি অনুসরণ করতে 11 মরসুমের পরে। গোয়েন্দা আপটন খেলে সাত বছর অতিবাহিত করার পরে, এটি বোধগম্য যে স্পিরিডাকোস পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত ছিল। ধন্যবাদ, ট্রেসি স্পিরিডাকোস শীঘ্রই তার দিগন্তকে আরও প্রশস্ত করার সুযোগ পাবে এবং নেভাডা বারের সর্বাধিক বিক্রিত উপন্যাস সিরিজের উপর ভিত্তি করে একটি আসন্ন অপরাধ নাটকে শিরোনামের ভূমিকা পালন করুন।
ট্রেসি স্পিরিডাকোস ইউএসএ নেটওয়ার্কের 2026 সিরিজে আনা কবুতর খেলবে। উপন্যাসের মতো, স্পিরিডাকোস আন্না কবুতরকে একটি করুণ অতীতের পার্ক রেঞ্জার হিসাবে টিজ করা হয়েছে কে তার ব্যথা অপরাধ-দ্রবণীয় স্প্রিতে চ্যানেল করে। হাস্যকরভাবে, কবুতর আপটনের সাথে কিছু মিল রয়েছে, তবে নেভাডা বারের অনন্য কাহিনীগুলি নিশ্চিত করে যে সিরিজটি স্পষ্টতই আলাদা থাকবে শিকাগো পিডি
আনা কবুতর ইউএসএ নেটওয়ার্কের বুক-টু-টিভি অভিযোজন অর্ডার করার সাম্প্রতিক প্রবণতা অনুসরণ করে। এই বছরের শুরুর দিকে, নেটওয়ার্ক প্রচার শুরু করে রেইন মেকারজন গ্রিশাম উপন্যাস এবং ১৯৯ 1997 সালে ম্যাট ড্যামন অভিনীত চলচ্চিত্রের উপর ভিত্তি করে একটি আইনী নাটক। যখন আনা কবুতর এবং রেইন মেকার উভয়ই সুপরিচিত উত্স উপাদান অনুসরণ করবে, ইউএসএ নেটওয়ার্কটি পরিচিত বিবরণগুলিতে নতুন করে গ্রহণের জন্য প্রস্তুত বলে মনে হচ্ছে।
মূল সিরিজে ইউএসএ নেটওয়ার্কের ফোকাস ব্লু স্কাই প্রোগ্রামিংয়ে ফিরে আসার পরামর্শ দেয়
উভয়ই আনা কবুতর এবং রেইন মেকার ইউএসএ নেটওয়ার্কের সম্ভাবনার সাথে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, যা একসময় মূল সামগ্রীর পাওয়ার হাউস প্রযোজক ছিল। মঞ্জুর, উভয় স্ক্রিপ্টেড সিরিজ বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, তবে অন্তহীন স্পিন অফ এবং রিবুটগুলির একটি বিশ্বে, ইউএসএ নেটওয়ার্ক সাহসের সাথে কম-পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলি মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ নিচ্ছে একটি আধুনিক দর্শকের জন্য।
ফোকাসে নেটওয়ার্কের পরিবর্তন ইঙ্গিত দেয় যে ইউএসএ নেটওয়ার্কের জন্য একটি নতুন স্বর্ণযুগ দিগন্তে থাকতে পারে। ২০০০ এর দশকের গোড়ার দিকে ২০১০ এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউএসএ নেটওয়ার্ক প্রোগ্রামিংয়ের “নীল আকাশ” পদ্ধতির চ্যাম্পিয়ন করেছিল, যা চরিত্র-চালিত শিরোনাম তৈরিতে মনোনিবেশ করেছিল যা নাটক এবং ষড়যন্ত্রের পরেও সহজ এবং বাতাসযুক্ত আশাবাদী একটি অন্তর্নিহিত বর্তমান বজায় রেখেছিল।
অনেক ইউএসএ নেটওয়ার্কের বৃহত্তম নীল-আকাশের হিটগুলি এখনও মাস্টারপিস হিসাবে বিবেচিত হয়জেনার-বাঁকানো গোয়েন্দা পদ্ধতি থেকে সাইক এর স্যুভ, স্মার্ট এবং সেক্সি ওয়ার্ল্ডের কাছে স্যুট। ইউএসএ নেটওয়ার্কের কয়েকটি প্রধান চরিত্র-যেমন গ্যাব্রিয়েল মাচ্টের হার্ভি স্পেকটার— ব্র্যান্ড-নতুন প্রত্নতাত্ত্বিকগুলির জন্য ট্রেলব্লাজার ছিল যা কয়েক দশক পরে এখনও কেবল অনুকরণ করা যায়।
২০১ 2016 সালের দিকে, ইউএসএ নেটওয়ার্কটি এর নীল-আকাশের ব্র্যান্ডটি ত্যাগ করে গ্রিটিয়ার সিরিজে অগ্রসর হয়েছিল। তবুও, বর্ণনার ভিত্তিতে আনা কবুতর এবং রেইন মেকারএর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ট্রেলার, মনে হচ্ছে ইউএসএ নেটওয়ার্ক উভয় বিশ্বের সেরা হিসাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। এর নতুন এবং আসন্ন সিরিজের মধ্যে, ইউএসএ নীল আকাশের উপাদানগুলিকে গুরুতর কাহিনীসূত্রগুলিতে পুনরায় সংযুক্ত করতে পারে।
টেলিভিশনের কেন এখন আগের চেয়ে নীল আকাশের নবজাগরণ দরকার
যদি ইউএসএ নেটওয়ার্ক সত্যই তার নীল আকাশের যুগের হৃদয়কে ফিরিয়ে আনছে তবে এটি আরও ভাল সময়ে হতে পারে না। ব্লু স্কাই টেলিভিশন সরবরাহ করে এমন হেডি পলায়নবাদ দরকার পৃথিবীএবং চরিত্র-প্রথম লেখার উচ্চ প্রত্যাশিত রিটার্ন ইউএসএ নেটওয়ার্ককে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত দেবে। তদুপরি, নীল-আকাশের প্রোগ্রামগুলির ফিরে আসা পুরো শিল্পকে উপকৃত করতে পারে।
এমন একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যে যেখানে প্রতিটি চ্যানেল মেলোড্রামায় ভরা মনে হয়, একটি নীল-আকাশের পুনরুত্থান অভিনেতা এবং শ্রোতাদের একসাথে ভারী, আবেগগতভাবে ট্যাক্সিং মোচড় এবং টার্নগুলির আপাতদৃষ্টিতে ধ্রুবক আক্রমণ থেকে পুনরুদ্ধার করার প্রস্তাব দেয়। ট্র্যাজেডি এত সাধারণ হয়ে উঠেছে, এটি এমনকি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সিরিজের মতো সংক্রামিত হয়েছে – যেমন 9-1-1এর প্রথম প্রধান চরিত্রের মৃত্যু, যা প্রাক্তন ভক্তদের পুরোপুরি শো বর্জন করতে পরিচালিত করেছিল।
একইভাবে, নীল-আকাশের গল্পের কাহিনীগুলি আমাদের আটকে থাকা মৌলিকত্বের খরাকে সহায়তা করতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ফ্র্যাঞ্চাইজি বিস্তৃতি প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, তবে ২০২৪-২৫ চক্রটি প্রিয় এবং ঘৃণা উভয়ই অনেক স্পিন অফ বাতিল করে দিয়েছে। কিছু শেষ, মত স্যুটব্যর্থতা, অনিবার্য অনুভূত। দুর্ভাগ্যক্রমে, অন্যরা ফক্সের কাছ থেকে অকালভাবে কাটা ব্লকে রেখে গিয়েছিল 9-1-1: লোন স্টার সিবিএসের দুটি ‘ এফবিআই কিস্তি।
অবশ্যই, ইউএসএ নেটওয়ার্ক তার নীল-আকাশের পদ্ধতির পুনর্বিবেচনা করে আধুনিক টেলিভিশনে সমস্ত হতাশাজনক প্রবণতাগুলি যাদুকরভাবে ঠিক করবে না-তবে এটি অবশ্যই সঠিক দিকের একটি পদক্ষেপ হবে। উভয়ই রেইন মেকার এবং শিকাগো পিডি আলাম আনা কবুতর চতুর, সান্ত্বনা এবং সর্বোপরি সৃজনশীল প্রোগ্রামিংয়ের নতুন যুগে সূচনা করতে পারে।
