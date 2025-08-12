ট্রেসি হাউস শিরোনামে প্রধান মহিলা হয়ে ওঠেন

ট্রেসি প্রথম মহিলা গৃহকর্মী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন যে অন্তর্বর্তীকালীন মাথাটি ধরে রাখতে (একটি নতুন মোড় দ্বারা প্রবর্তিত বড় ভাই নাইজা এই ’10/10 ‘মরসুম।)
সোমবার রাতে থেলমা লসন তার খেতাব রক্ষার পরে সোমবার দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন এইচওএইচ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।
রবিবার উত্থিত অন্তর্বর্তীকালীন এইচওএইচকে অবশ্যই পরের রাতে তাদের শিরোনাম রক্ষা করতে হবে।
এর অর্থ হ’ল কুটুর তার ডেপুটি হতে থাকবে এবং বাড়ির চারপাশে অনাক্রম্যতা এবং অতিথি দাগ উপভোগ করবে।
উচ্ছেদ
বিবিএন আরও উচ্ছেদের জন্য ভোটদানের সুযোগগুলি উন্মুক্ত করেছে, ভক্তদের তাদের পছন্দগুলি বাঁচাতে তাদের ভোট ছুঁড়ে দেওয়া শুরু করার আহ্বান জানিয়েছে।
আরও পড়ুন: গিনেস বিগ ব্রাদার নাইজা মরসুম 10 এর জন্য সোনার স্পনসর হিসাবে ঘোষণা করেছেন
ভোট এখন খোলা! বেশিরভাগ প্রভাবশালী খেলোয়াড় রুবয় এবং কুটুর, যাকে ট্রেসি সংরক্ষণ করেছিলেন, হো ট্রেসি ব্যতীত এই সপ্তাহে সমস্ত গৃহকর্মী সম্ভাব্য উচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।
বৃহস্পতিবার 22:00 ওয়াট এ ভোটদান বন্ধ।