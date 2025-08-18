ট্রে হেন্ড্রিকসন পরিস্থিতি বেঙ্গলদের জন্য কদর্য হতে চলেছে

সিনসিনাটি বেঙ্গলস সুপারস্টার এজ-রুশার ট্রে হেন্ড্রিকসন সমস্ত অফসিসন একটি নতুন চুক্তি চেয়েছিলেন, এবং দল-এই মুহুর্তে-তার দাবি মেটাতে অক্ষম এবং অনিচ্ছুক হয়েছে।
এনএফএল নেটওয়ার্কের ইয়ান র্যাপোপোর্ট এবং টম পেলিসিরোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মৌসুমটি আরও কাছাকাছি এসে কাছাকাছি এসে আলোচনা করে এবং এখনও কোনও ভিত্তি অর্জন করে না, বেনগালরা এখন হেন্ড্রিকসনের জন্য ট্রেড অফার শুনছে বলে জানা গেছে।
পুরো পরিস্থিতি এবং কাহিনীটি হতাশাব্যঞ্জক হতে হবে, এবং এমনকি এমনকি বৌদ্ধিক হতে পারে, বেঙ্গল ভক্তদের এবং সম্ভবত সিনসিনাটিও অনেক খেলোয়াড়ের জন্যও।
হেন্ড্রিকসন এনএফএল -এর অন্যতম সেরা প্রতিরক্ষামূলক খেলোয়াড় এবং গত দুই মৌসুমে লীগের সবচেয়ে খারাপ প্রতিরক্ষামূলক দলগুলির মধ্যে একটি কী ছিল তার একাকী উজ্জ্বল জায়গা। তিনি গত দুই মরসুমের প্রতিটিতে ১.5.৫ টি বস্তা রেকর্ড করেছেন, ২০২৪ সালে লিগের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং গত পাঁচটি মরসুমের চারটিতে ১৩.৫ নম্বরটি গ্রহন করেছেন।
অপরাধে প্রচুর অর্থ ডুবে যেতে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও বেঙ্গলরা তাকে অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হয় নি।
হেন্ড্রিকসন এই মরসুমে 16 মিলিয়ন ডলার উপার্জন করতে চলেছেন, এবং যদিও তিনি দলে ফিরে এসেছেন, তিনি এখনও অনুশীলনের মাঠে স্পর্শ করেননি। তিনি আরও বলেছেন যে তিনি তার বর্তমান চুক্তির শর্তাদির অধীনে মরসুমটি খেলবেন না।
এই জাতীয় পদক্ষেপটি কতটা জটিল হবে তা প্রদত্ত বাণিজ্য অংশীদারকে খুঁজে পাওয়া এই মুহুর্তে একটি দীর্ঘ শটের মতো বলে মনে হচ্ছে।
বেঙ্গলস দৃষ্টিকোণ থেকে, তাদের বিনিময়ে খসড়া বাছাই (বা প্লেয়ার) ক্ষতিপূরণ পেতে হবে যা তাদের একমাত্র উচ্চ-প্রান্তের প্রতিরক্ষামূলক খেলোয়াড়কে বাণিজ্য করা তাদের পক্ষে উপযুক্ত করে তুলবে। আপনাকে কল্পনা করতে হবে যে লিগের কেবলমাত্র কয়েকটি মুষ্টিমেয় দল-সম্ভবত শীর্ষ স্তরের প্রতিযোগী-এই মৌসুমের এই পর্যায়ে কোনও খেলোয়াড়ের জন্য এই ধরণের খসড়া-পিক মূলধন দিতে রাজি হবে।
তার জন্য টিম ট্রেডিংও বেনগালরা যা করতে ব্যর্থ হয়েছে তা করতে সক্ষম হতে হবে এবং প্রকৃতপক্ষে হেন্ড্রিকসনকে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে এবং কমপক্ষে তার দাবি পূরণের কাছাকাছি আসতে পারে। এটিও জটিল হতে চলেছে।
যেভাবেই হোক, এটি বেঙ্গলস এবং তাদের প্লে অফের সম্ভাবনার জন্য খুব মারাত্মক গল্প। মাঠে তাঁর সাথে তারা খারাপ প্রতিরক্ষা ছিল। তারা তাকে ছাড়া উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ হবে। এই মুহুর্তে, এটি খুঁজছেন, এক উপায় বা অন্য কোনওভাবে, যেমন মরসুম শুরু হওয়ার সাথে সাথে তারা তাকে রাখবে না, হয় কোনও ব্যবসায়ের কারণে বা তিনি তার চুক্তিটি খেলতে অস্বীকার করছেন।
বেঙ্গালরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর কোয়ার্টারব্যাক জো বুরোর প্রধানকে নষ্ট করে দিয়েছে তাকে এক লম্পট প্রতিরক্ষা দিয়ে ঘিরে। এটি সম্ভবত অন্য মরসুমের জন্য সেট আপ করা হতে পারে।