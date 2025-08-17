You are Here
ট্র্যাফিক পুলিশকে আবার খুনের অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে
ট্র্যাফিক পুলিশকে আবার খুনের অভিযোগের মুখোমুখি হতে হবে

ডিম্ফো মোটলোদির পরিবার উত্তর পশ্চিম ট্র্যাফিক অফিসার উইলিয়াম মোসিয়ানের গ্রেপ্তারকে স্বাগত জানিয়েছে, যিনি পরে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের এক বছরেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করার পরে একটি প্রযুক্তিগততায় মুক্তি পেয়েছিলেন।

শনিবার মোসিয়েনকে মোটলোদি হত্যার জন্য পুনরায় বিচারের জন্য পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং আজ রুস্তেনবার্গ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রথম উপস্থিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মোটলোদির মা, উইনি, বলেছিলেন: “গতকাল (শনিবার) তদন্তকারী কর্মকর্তা আমাদের জানিয়েছিলেন যিনি আমাদের বক্তব্য নিয়েছিলেন যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমরা আশা করি তিনি কারাগারে থাকবেন (এবার) এবং আমরা আশা করি তিনি জামিন পাবেন না কারণ আমরা ভয়ে বাস করছিলাম, “তিনি বলেছিলেন।

২০২১ সালের মার্চ মাসে মোসিয়ান তাদের তৎকালীন নয় বছরের ছেলের সামনে পাঁচবার মোটলোদিকে গুলি করেছিলেন। হামলার পরে, তিনি অভিযোগ করেছিলেন যে তারা তাদের ছেলেকে নিয়ে গিয়েছিল এবং পুলিশকে আত্মসমর্পণ করার আগে ঘটনাস্থলে মোতলোদকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। পরে মোশিয়েনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

২০২৩ সালের নভেম্বরের বিচার চলাকালীন তাকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছিল। যাইহোক, মোসিয়েন সফলভাবে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে ম্যাজিস্ট্রেট পল মোং বিচারের সময় মূল্যায়নকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়ে ভুল করে ভুল করেছিলেন।

তারপরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।

