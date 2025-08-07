ট্র্যাভিস কেলস প্যাট্রিক মাহোমস সম্পর্কে সতর্কতা বার্তা প্রেরণ করেন

কানসাস সিটি চিফস আর এনএফএল -এ পরাজিত করার দল নয়।
তারা ফিলাডেলফিয়া ag গলসের কাছে এই পার্থক্যটি হারিয়েছে এবং কেউ কেউ বিশ্বাস করে যে আমরা ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে সেরাটি দেখেছি।
তবে প্যাট্রিক মাহোমে ঘুমানোর চেয়ে লোকদের আরও ভাল জানা উচিত।
এই বিষয়টি মাথায় রেখে ট্র্যাভিস কেলস তার সতীর্থ সম্পর্কে একটি বড় সতর্কতা দিয়ে বিশ্বকে নোটিশে রেখেছিলেন।
“ট্র্যাভিস কেলস বলেছেন প্যাট্রিক মাহোমসের বাহু এখনই জীবিত – এবং সর্বদা এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে,” কেএসএইচবি 41 এর ম্যাকেনজি নেলসন এক্স -তে লিখেছেন।
#চিফস: ট্র্যাভিস কেলস বলেছেন প্যাট্রিক মাহোমসের বাহু এখনই জীবিত – এবং সর্বদা এক ধাপ এগিয়ে থাকে pic.twitter.com/vvjqyevvvu
– ম্যাককেঞ্জি নেলসন (@এমকেনজিমেনেলসন) আগস্ট 6, 2025
মাহোমস তার মানদণ্ডে এক বছরের নিচে নেমে আসছেন, এবং ২০২২ মৌসুমের পরে সমন্বয়কারী এরিক বিয়েনিমি চলে যাওয়ার পর থেকে চিফস অপরাধ এতটা দক্ষ হয়নি।
এর মধ্যে কিছু আঘাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল, তবুও তাদের প্রশস্ত রিসিভারগুলি পুরো শক্তিতে ফিরে এসেছে, রাশি রাইস, জাভিয়ের যোগ্য এবং মারকুইস ব্রাউন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
এটি সাবপার পাস সুরক্ষার কারণেও হয়েছে, তবুও দেখে মনে হচ্ছে তারা তাদের ভবিষ্যতের বাম দিকটি রুকি জোশ সিমন্সে খুঁজে পেয়েছে।
মাহোমস গেমের অন্যতম এক উগ্র প্রতিযোগী এবং তিনি সমস্ত শব্দ এবং সমালোচনা শুনেছেন।
তিনি অফসিসনের সময় টম ব্র্যাডির সাথে কথা বলছেন বলে জানা গেছে এবং লিগের বাকি অংশগুলির জন্য এটি একটি ভীতিজনক চিন্তাভাবনা হতে পারে।
অ্যান্ডি রেডের দল ইতিমধ্যে জানে যে সুপার বাউলের ক্ষতি থেকে ফিরে আসতে কী লাগে।
শেষবার যখন এটি ঘটেছিল, তারা পরবর্তী তিনটি শিরোনামের মধ্যে দুটি জিতেছে।
এগুলি গণনা করা একটি বড় ভুল হবে।
