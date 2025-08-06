You are Here
ট্র্যাভিস হান্টারের এনএফএল দীর্ঘায়ুতে দ্বি-মুখী অ্যাথলিট হিসাবে বিক্রি হয়নি দাভান্তে অ্যাডামস

এনএফএল নিয়মিত মরসুমের শুরু হওয়ার সাথে সাথে জ্যাকসনভিল জাগুয়ার্স কীভাবে দলটি রুকি ট্র্যাভিস হান্টারকে মোতায়েন করার পরিকল্পনা করছে সে সম্পর্কে আরও অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছে।

হান্টার, যিনি জ্যাকসন স্টেট এবং কলোরাডোর দ্বি-মুখী তারকা ছিলেন, তাকে জাগুয়ার্সের প্রথম অফিসিয়াল গভীরতার চার্টে প্রারম্ভিক প্রশস্ত রিসিভার এবং ব্যাকআপ কর্নারব্যাক হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।

হান্টার পেশাদার ফুটবল স্তরে অপরাধ ও প্রতিরক্ষা সম্পর্কে একই সংখ্যক স্ন্যাপ গ্রহণ করবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে, লস অ্যাঞ্জেলেস র‌্যামস ওয়াইডআউট ডেভান্তে অ্যাডামস তার রুকির সম্ভাবনাগুলি গ্রহণের প্রস্তাব দিয়েছিল।

নিউইয়র্ক জেটস ওয়াইড রিসিভার ডেভান্তে অ্যাডামস (17) এভারব্যাঙ্ক স্টেডিয়ামে জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্সের বিপক্ষে একটি খেলার আগে উষ্ণ হয়। (নাথন রে সেবেক/ইমেজন চিত্র)

অ্যাডামস বিশ্বাস করেন যে হান্টার যদি তার কাজের চাপে বলের আক্রমণাত্মক এবং প্রতিরক্ষামূলক দিকগুলিতে দীর্ঘমেয়াদে উল্লেখযোগ্য স্ন্যাপগুলি জড়িত থাকে তবে আঘাতের উদ্বেগের মুখোমুখি হতে পারে।

অ্যাডামস সাম্প্রতিক উপস্থিতির সময় বলেছিলেন, “আমি এমনকি এটি করা সম্ভব বলে মনে করি না। উচ্চ স্তরে নয়। “দ্য পিভট” পডকাস্ট

জাগুয়ার্সের ট্র্যাভিস হান্টার 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে ‘ম্যাডেন’ তে সর্বোচ্চ-রুকি রুকি

“এটি কেবল অনেক মাইলেজ, মানুষ। আমি যদি কোনও খেলা বা মরসুমের সময়কালে এটি করতে পারেন তবে আমি এতটা উদ্বিগ্ন নই। এটি আরও বেশি, তার ক্যারিয়ারটি কত দিন চলবে যদি সে এতগুলি স্ন্যাপ খেলছে? আপনি যা করছেন তা আপনার চোটের ঝুঁকি দ্বিগুণ করছে।”

জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স প্রশস্ত রিসিভার ট্র্যাভিস হান্টার (12) সফল হওয়ার পরে প্যাডযুক্ত প্রাচীরটি আঘাত করে; মিলার ইলেকট্রিক সেন্টারে দ্বিতীয় বাধ্যতামূলক মিনিক্যাম্প চলাকালীন সংবর্ধনা বুধবার, 11 জুন, 2025, ফ্লা জ্যাকসনভিলে। (ইমাম)

অ্যাডামস স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে তিনি আশা করেন যে হান্টার চূড়ান্তভাবে কোনও আঘাত এড়াতে পারবেন, তবে এনএফএল খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা খেলার মুখোমুখি হিজম্যান বিজয়ী কীসের মুখোমুখি হবেন সে সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

“আমি তার উপর এর কোনও ইচ্ছা করি না। আমি আশা করি তিনি একটি আঘাত-মুক্ত মরসুম খেলতে পারেন এবং বল বাইরে যেতে পারেন। তবে এটিই বাস্তবতা। এটি ইতিমধ্যে 100% আঘাতের গ্যারান্টি। একবার আপনি উভয় পক্ষের খেলতে বেরোনোর পরে, আপনি ডেরিক হেনরিকে সেই ফ্রেমের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। তিনি নরকের মতো অ্যাথলেটিক, তবে তাকে কিছু নিনজা করতে হবে।”

জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স প্রশস্ত রিসিভার ট্র্যাভিস হান্টার এনএফএল ফুটবল দলের রুকি মিনিক্যাম্পের সময়, শনিবার, 10 মে, 2025, ফ্লা, জ্যাকসনভিলে। (এপি ফটো/জন রাউক্স)

দ্বি-মুখী এনএফএল খেলোয়াড়রা বিরলতা হয়েছে। চক বেডনারিক ছিলেন লীগের সর্বশেষ পুরো সময়ের দ্বি-মুখী অ্যাথলিট। বেডনারিক 1949-62 সাল থেকে ফিলাডেলফিয়া ag গলসের জন্য একজন লাইনব্যাকার এবং আক্রমণাত্মক লাইনম্যান ছিলেন।

স্যামি বৌ এবং ডন হুটসনও প্রাক্তন দ্বি-মুখী তারকা। বাগ ছিলেন কোয়ার্টারব্যাক, ডিফেন্সিভ ব্যাক এবং পেন্টার। হুস্টন তার পুরো এনএফএল ক্যারিয়ার গ্রিন বে প্যাকারদের সাথে রিসিভার এবং সুরক্ষা খেলতে কাটিয়েছেন। পরে তিনি প্যাকার সহকারী কোচ হিসাবে একটি স্টিন্ট করেছিলেন।

চ্যান্টজ মার্টিন ফক্স নিউজ ডিজিটালের ক্রীড়া লেখক।



Source link

