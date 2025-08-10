You are Here
ট্র্যাভিস হান্টার প্রিসন অভিষেকের ক্ষেত্রে বলের উভয় পক্ষই খেলেন
News

ট্র্যাভিস হান্টার প্রিসন অভিষেকের ক্ষেত্রে বলের উভয় পক্ষই খেলেন

জ্যাকসনভিলে জাগুয়ার্স রুকি ট্র্যাভিস হান্টার এই মৌসুমে এনএফএল-এর অন্যতম গল্পের গল্প হতে চলেছে যখন তিনি বলের উভয় পক্ষের খেলার চেষ্টা করছেন। এটি এনএফএল -তে একটি দু: খজনক কাজ হতে চলেছে, তবে শনিবার রাতে তিনি পিটসবার্গ স্টিলার্সের বিপক্ষে দলের প্রিসন ওপেনারে এটির প্রথম স্বাদ পেয়েছিলেন।

হান্টার একটি প্রশস্ত রিসিভার এবং কর্নারব্যাক উভয় হিসাবে সারিবদ্ধভাবে রেখেছিলেন – ঠিক যেমন তিনি তাঁর কলেজ ক্যারিয়ার জুড়ে করেছিলেন – এবং কিছু মিশ্র ফলাফল তৈরি করেছিলেন।

আক্রমণাত্মকভাবে, তিনি দলের উদ্বোধনী ড্রাইভে নয়টি স্ন্যাপের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং নয় গজের জন্য দুটি পাস (দুটি টার্গেটে) ধরেছিলেন, ছয় গজের ক্যাচ সহ তৃতীয়-ডাউন খেলায় প্রথম-ডাউন লাইনের মাত্র একটি গজ শর্ট এসেছিল।

জাগুয়ার্সের প্রথম দলের অপরাধটি বেশিরভাগ স্টিলার্স ব্যাকআপের বৈশিষ্ট্যযুক্ত একটি লাইনআপের বিপরীতে উঠেছিল এবং তাদের গেমের পরিকল্পনাটি হান্টারকে ডাউনফিল্ড পেতে বা কোনও বড় নাটক তৈরি করতে পারে এমন কোনও কিছুর চেয়ে শর্ট-কুইক পাসগুলিতে বেশি মনোনিবেশ করেছে বলে মনে হয়েছিল।

আত্মরক্ষামূলকভাবে, হান্টার কর্নারব্যাকে পাঁচটি স্ন্যাপের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর দিকে কোনও পাস করেননি, অন্যদিকে তিনি কোনও চলমান খেলায় সম্ভাব্য মোকাবেলাও মিস করেছেন।

হান্টার আগের দুটি মরসুমে কলেজ ফুটবলের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় ছিলেন, ব্যতিক্রমী উচ্চ স্তরে কর্নারব্যাক এবং প্রশস্ত রিসিভার উভয়ই খেলেন। কোনও খেলায় 100 টিরও বেশি স্ন্যাপ খেলতে তার পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। এই পারফরম্যান্সের ফলে তিনি 2025 এনএফএল খসড়া ক্লাসে (জ্যাকসনভিলি তাকে পেতে ট্রেডিং সহ) 2 নং সামগ্রিক বাছাই করেছিলেন। এনএফএল -এ বলের উভয় পক্ষের খেলার প্রতিটি ইচ্ছা তার রয়েছে এবং জাগুয়াররা তাকে চেষ্টা করতে দেওয়ার ঝোঁক বলে মনে হচ্ছে।

যদিও এটি সহজ হবে না।

কলেজ ফুটবল এবং এনএফএল -এর মধ্যে গতি এবং দৈহিকতার (খেলার মানের উল্লেখ না করা) এর মধ্যে একটি বিশাল পার্থক্য রয়েছে এবং কেবলমাত্র তিনি উভয় পদে (এবং উভয় খেলার স্থায়িত্ব রাখতে পেরেছেন) এর অর্থ এই নয় যে তিনি পরবর্তীকালে কার্যকরভাবে এটি করতে সক্ষম হবেন। একটি মৌসুমের গ্রাইন্ডটি পরার সাথে সাথে তাকে কিছুটা বলের একপাশে সীমাবদ্ধ রাখতে হতে পারে।

যদি তাকে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে না হয় এবং যদি তিনি এটিকে টানতে সক্ষম হন তবে এটি তাকে এনএফএল -এর অন্যতম মূল্যবান খেলোয়াড় হিসাবে গড়ে তুলবে যে তিনি একজন খেলোয়াড়ের মধ্যে দুটি প্রিমিয়াম পজিশন।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।