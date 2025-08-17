ডংফেং বক্স: এই চীনা বৈদ্যুতিক সিটিডিন কমের জন্য আরও বেশি হতে চায় মোটর

অন্যান্য কুলুঙ্গিতে খেলা সত্ত্বেও, এর এম-হেরো বা ভোয়াহ সাবমোকস সহ, পাঁচটি বৃহত্তম চীনা গাড়ি নির্মাতাদের মধ্যে একজন, ডংফেং সবচেয়ে ছোট এবং সস্তা-উপস্থাপনা কার্ডটি বেছে নিয়েছিলেন। ৪.০৩ মিটার দীর্ঘ, ডংফেং বক্সটি একটি পঞ্চম শহর যা শহুরে ড্রাইভিংকে বিশেষাধিকার দেয়, যদিও এটি শংসাপত্রগুলির সাথে উপস্থাপিত হয় যা এটি অন্য ধরণের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে সক্ষম করে তোলে।
একটি একক ইঞ্জিনের সাথে, 95HP এর সমতুল্য, এটি 140 কিমি/ঘন্টা শীর্ষ গতিতে রয়েছে, মোটরওয়েতে টেনে না টানতে বা আমাদের বিব্রত-বা আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে যথেষ্ট, যতক্ষণ প্যাক করা হয়েছে ততক্ষণ ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হবে … এটি কারণ, এমনকি প্রাথমিক স্টার্টারটি নির্বাচিত ড্রাইভিং প্রোফাইলের উপর নির্ভর করে একটি সংকেত শট করার জন্য যথেষ্ট তাত্পর্যপূর্ণ হলেও, এটি 0 থেকে 100 কিলোমিটার/ঘন্টা সময় লাগে না এমন সময়টি প্ররোচিত হয় না (এটি 12 সেকেন্ডের বেশি সময় নেয়)।
যে কোনও উপায়ে, প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে আচরণ বেছে নেওয়া সম্ভব। এখানে তিনটি ড্রাইভিং মোড রয়েছে: ইকো, যা বিদ্যুৎ ও কিস্তি কেটে দেয়, খরচ হ্রাস করে (ব্র্যান্ডটি 15.6 কিলোওয়াট/ঘন্টা/100 কিলোমিটার ঘোষণা করে, তবে শহরে 13 কিলোওয়াট/100 কিলোমিটারের কাছে মানগুলি রেকর্ড করা সম্ভব, তবে যার সাথে ত্বরণকারীটি “আটকে” বলে মনে হয়; সাধারণ, যা দক্ষতা এবং আচরণের মধ্যে একটি ভাল ভারসাম্য তৈরি করে; এবং খেলাধুলা, যখন আপনার আরও কিছুটা আবেগের প্রয়োজন হয় (এটি অনেক বেশি মনে করবেন না তবে আপনি আরও কিছুটা গতিশীলতার সাথে একটি ট্রিপ সরবরাহ করতে পারেন)।
কার্ভগুলিতে, স্পোর্ট মোডের সাথে, এর আচরণটি স্পষ্টতই ইতিবাচক ছিল, বেশিরভাগ ডামাল অনিয়ম শোষণের কাজ করার জন্য স্থগিতাদেশের সাথে লেআউটটির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং লেআউটটির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা প্রকাশ করেছিল। ব্রেক প্যাডেলটি সেই শূন্যতা প্রকাশ করে না যা প্রায়শই বৈদ্যুতিন গাড়ি পরিচালনা করতে অনুভূত হয়, এটি ব্যবহার করা বেশ সহজ।
42.3 কিলোওয়াট ডাব্লুএইচএলপি ব্যাটারি দ্বারা সরবরাহিত 310 -কিলোমিটার ডাব্লুএলটিপি স্বায়ত্তশাসনটি যথেষ্ট পরিমাণে বেশি যদি আমরা বিবেচনা করি যে ট্রিপগুলি মূলত শহুরে হবে। বৃহত্তর ভ্রমণের জন্য, আপনি 75 কিলোওয়াট পর্যন্ত দ্রুত বোঝা গ্রহণের দক্ষতার জন্য খুব বেশি সময় নষ্ট করতে পারবেন না, যা লোডের 20 থেকে 80% পুনরুদ্ধার করতে আধ ঘন্টা অনুবাদ করে। ডংফেং বলেছেন, বক্সটি বিকল্প হিসাবে, বক্সটি 6.6 কিলোওয়াট পর্যন্ত একটি শক্তি গ্রহণ করে (0 থেকে 100%পর্যন্ত লোড করার জন্য 7H15)
সরঞ্জাম উপর বাজি
বাক্সটি ছোট, তবে এটি বিশদগুলির দিকে মনোযোগ ছাড়াই আঁকানো হয়েছে বলে মনে হয় না, নিজেকে এক ধরণের মহাজাগতিক গাড়ি, আধুনিকতাবাদী, সাধারণ রেখাগুলির সাথে দৃ ser ়ভাবে প্রমাণ করে, তবে এটি মনোযোগ-এবং একটি রঙিন প্যালেট (হলুদ, নীল, বেগুনি) যা সহায়তা করে, পাশাপাশি 17 ইঞ্চি রিমস বা সম্পূর্ণ এলইডি হেডলাইটগুলি (প্লাস সংস্করণে রয়েছে, যা একটি পার্কিং লট রয়েছে)।
অভ্যন্তরে, একটিও উত্তপ্ত এবং বায়ুচলাচল মেমরির সাথে সিন্থেটিক ত্বক গৃহসজ্জার সামগ্রী বা বৈদ্যুতিক কন্ডাক্টর বেঞ্চের সাথে উদ্ভূত বিশদগুলিতে দেওয়া গুরুত্বও উপলব্ধি করে। প্রকৃতপক্ষে, স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জামগুলি উদার, 14 ড্রাইভিং এইড সিস্টেমগুলি সহ 12 -ইঞ্চ 12 -ইঞ্চি স্পর্শকাতর কেন্দ্রের স্ক্রিনের জন্য ওয়্যারলেস চার্জিং সহ। কি আনবে না: রেডিও। প্রাথমিকভাবে অদ্ভুত কিছু, তবে মোবাইল ফোনে রেডিওর সাথে পিছনে হাঁটতে থাকা টার্গেট গ্রাহকের ধরণের কথা মনে রাখলে এটি বোঝা যায়। তবে গাড়ির সাথে ফোনটি জুড়তে সক্ষম হওয়ার জন্য, এক ধরণের মধ্যস্থতাকারী হওয়া দরকার: আমাদের ক্ষেত্রে, গাড়িটি একটি দিয়ে সজ্জিত ছিল ডংলএকটি ব্লুটুথ অ্যাডাপ্টার, যা ইউএসবি পোর্টের সাথে আবদ্ধ।
অভ্যন্তরীণ স্থানটি আকর্ষণীয়, এমনকি এটি চার মিটার দীর্ঘ একটি গাড়ি, একটি অতিরিক্ত মান সহ: এটি তাদের বিভাগের বেশিরভাগ মডেলের বিপরীতে পাঁচ জনের পরিবহণকে স্বীকার করে। অবশ্যই, এটি সবচেয়ে আরামদায়ক ট্রিপ হবে না, তবে রান ব্যাংক সংশোধন করা হয়েছে যদি পথগুলি ছোট হয় তবে তিনটি প্রাপ্তবয়স্ককে সমন্বিত করতে পারে। এটি হ’ল, যদিও পায়ে জায়গা রয়েছে, তবে মাঝের স্থানটিতে হেডরেস্ট নেই। অতএব, পাঁচটি সিটার গাড়ির মতো বাক্সটি দেখার মতো নয়। তবে প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে পঞ্চম স্থান বিদ্যমান এবং এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
প্যাকেজিংয়ের সময়, স্যুটকেসের 326 লিটার কোনও শহরের চেয়ে ইউটিলিটি বা এমনকি একটি ছোট পরিবারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে দামটি কিছুটা বড় গাড়িগুলির সাথেও একত্রিত হয়, যা বেশ কয়েকটি পরামিতিগুলিতে উপস্থাপিত মানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়: সর্বাধিক স্ট্রিপড সংস্করণ, প্রো, 26,755 € থেকে উপস্থাপিত হয়েছে; 28 হাজার ইউরো থেকে মহড়া, প্লাস।