ডকু.টেক্সট ফেস্টিভাল 10 বছরের স্ক্রিনিং ফিল্ম চিহ্নিত করে | জেরুজালেম পোস্ট
অনেক স্ক্রিনিংয়ের পরে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে কথোপকথন এবং সভাগুলির পাশাপাশি চলচ্চিত্রগুলি, গ্রুপ মেডিটেশন এবং এমনকি লোক নৃত্যের সাথে সম্পর্কিত পারফরম্যান্সের পরে রয়েছে।
ইতালিতে হাগানাহ আলিয়া অপারেশন কমান্ডের একমাত্র মহিলা আদা সেরেনি হলেন সিনেমার বিষয়, ‘আদা সেরেনি: দ্য লেডি ইন দ্য ব্ল্যাক ড্রেস’।(ছবির ক্রেডিট:: ইস্রায়েলের জাতীয় গ্রন্থাগার)দ্বারাহান্না ব্রাউনপ্রস্তাবিত গল্পইস্রায়েলের প্রতিরক্ষা শিল্প 2028 সালের মধ্যে নেক্সট-জেন ফাইটার জেটের জন্য নতুন অংশীদারদের চোখজুলাই 30, 2025লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও ইস্রায়েলে হোটেল খুলতেজুলাই 29, 2025এনওয়াইটি চুপচাপ গাজা অনাহারের গল্পকে বাচ্চার চিকিত্সার অবস্থার মূল বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্তন করেজুলাই 30, 2025ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর প্রার্থী গৃহহীনতার জন্য আউশভিটসকে সমাধান বলেছেন, ‘সমালোচনা স্পার্কসজুলাই 27, 2025