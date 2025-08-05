‘ডক্টর হু’ কিংবদন্তি ম্যাট স্মিথ ‘স্টার ওয়ার্স: স্টারফাইটার’ এর ভিলেনগুলিতে যোগ দিচ্ছেন

সেই দীর্ঘ-ভুলে যাওয়া গুজব যে ম্যাট স্মিথ পপ আপ করবে স্টার ওয়ার্স: নবম পর্ব – দ্য রাইজ অফ স্কাইওয়াকার এখন আরও একটি প্রস্তাবের মতো অনুভব করুন। দ্য ডাক্তার হু এবং ড্রাগনের ঘর স্টার রায়ান গোসলিং অভিনীত ভূমিকা নিয়ে অনেক দূরে গ্যালাক্সিতে প্রবেশ করছে স্টার ওয়ার্স: স্টারফাইটারপরিচালক শন লেভির কাছ থেকে 2027 সালে।
সময়সীমা স্কুপ পেয়েছি। বাণিজ্য অনুসারে, এখনও কোনও চরিত্রের বিশদ নেই, তবে “সূত্রগুলি বলে যে তিনি ভিলেনের অন্যতম ভূমিকা পালন করবেন।” এটি আরও সম্পর্কিত যে পরিচালক লেভি “এই মূল ভূমিকার জন্য বেশ কয়েকজন অভিনেতা” এর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং স্মিথকে “দ্য দ্য নেক্সট গ্রেট ভিলেন হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল স্টার ওয়ার্স মহাবিশ্ব। “
স্টার ওয়ার্স ভক্তরা স্মরণ করবেন যে জুনে অভিনেতাতে যোগদানকারী মিয়া গোথও একজন খলনায়ক চরিত্রে অভিনয় করবেন বলে গুজব রয়েছে। জোনাথন ট্রিপার-স্ক্রিপ্টেড ফিল্মের প্লট সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানা যায়নি, এর বাইরে এটি এমন একটি একক যা ঘটনার পাঁচ বছর পরে ঘটে স্কাইওয়ালকারের উত্থানএবং এটিতে একটি নতুন অ্যাডভেঞ্চারে নতুন চরিত্র রয়েছে।
স্টারফাইটার এই পতনের চিত্রগ্রহণ শুরু করুন, যার অর্থ আরও কাস্টিং নিউজ সম্ভবত আসন্ন, 28 মে, 2027 এর প্রকাশের তারিখের আগে।
