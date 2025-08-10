ডক ‘এটি কখনও শেষ হয় না, জেফ বাকলি’ ভেঙে যায়

ডকুমেন্টারি থেকে নতুন স্বতন্ত্র এটি কখনই শেষ হয়নি, জেফ বাকলি ক্রিস্টিন স্কট থমাসের পরিচালনায় আত্মপ্রকাশের কাছে খুব কম বয়সী মারা যাওয়া রাইজিং মিউজিশিয়ান আমার মায়ের বিবাহ এবং উদ্দীপনা অ্যানিমেটেড ছেলেরা বৃহস্পতি থেকে এসেছেডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে কার্টুনার প্রথম আউটিং, এই সপ্তাহান্তে একটি চিহ্ন তৈরি করেছে। নতুন প্রবেশকারীদের নেতৃত্বে বড় টিকিট স্টুডিও ভাড়ার বিস্তারকে কেন্দ্র করে গ্রীষ্মের বক্স অফিসে সংখ্যাগুলি অগত্যা সুইটি সরান না অস্ত্র এবং ফ্রিকিয়ার শুক্রবারতবে তারা বিভিন্ন ভাড়াতে মুভিগেরদের আগ্রহ দেখায়।
ইন্ডি ফিল্ম বক্স অফিসে শীর্ষে রয়েছে, নিয়ন বডি হরর একসাথে মাইকেল শ্যাঙ্কস অভিনীত ডেভ ফ্রাঙ্কো এবং অ্যালিসন ব্রি সপ্তাহে ২,২২৫ স্ক্রিনে ২.6 মিলিয়ন ডলার যোগ করেছেন। 9 স্পট।
টিফ-প্রিমিয়ারিং স্কেচ অ্যাঞ্জেল স্টুডিওগুলি থেকে, শেঠ ওয়ারলি দ্বারা রচিত এবং পরিচালিত, 5 মিলিয়ন ডলার এবং একটি নং এর জন্য 2,157 স্ক্রিনে 2.5 মিলিয়ন ডলার সাপ্তাহিক ছুটির দিনে খোলা হয়েছে। কমস্কোর অনুসারে অ্যাডভেঞ্চার ফ্যান্টাসির জন্য 10 স্পট। একক বাবা (টনি হেল) যখন তার মেয়ের কৌতূহলযুক্ত অন্ধকার, স্ক্রিবিল্ড অঙ্কনগুলি প্রাণবন্ত করতে শুরু করে এবং তাদের ছোট্ট শহরে সর্বনাশ করতে শুরু করে তখন অবিচ্ছিন্ন অঞ্চলটি নেভিগেট করে। ডি’আরসি কারডেন, বিয়ানা বেল, কু লরেন্স এবং কালেন কক্সের সাথে।
ম্যাগনোলিয়া ছবি ‘ এটি কখনই শেষ হয়নি, জেফ বাকলি অস্কার-মনোনীত চলচ্চিত্র নির্মাতা অ্যামি বার্গ 120 থিয়েটারে স্ট্যান্ডআউট $ 400k এ আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। রাইজিং মিউজিশিয়ান জেফ বাকলি কেবল একটি অ্যালবাম, গ্রেস প্রকাশ করেছিলেন, যখন তিনি 30 বছর বয়সে হঠাৎ একটি অসম্পূর্ণ দ্বিতীয় অ্যালবাম এবং বিধ্বস্ত পরিবার, বন্ধুবান্ধব, অনুরাগী এবং সহকর্মীদের একটি সৈন্যদল রেখে যান। ডকটি বাকলির সংরক্ষণাগারগুলির আগে কখনও দেখা যায়নি এমন ফুটেজ এবং যারা তাঁকে চিনতেন তাদের অন্তরঙ্গ বিবরণগুলির মাধ্যমে বলা প্রভাবশালী সংগীতজ্ঞের প্রতিকৃতি। ম্যাগনোলিয়া উত্সাহের সাথে প্রাপ্ত হয়েছে, সারা দেশে বিক্রি হওয়া স্ক্রিনিংগুলি শক্তিশালী সূচনায় অবদান রেখেছিল, এটিকে “(বাকলির) সংগীতের স্থায়ী আবেদন এবং অ্যামি বার্গের দুর্দান্ত চলচ্চিত্রকে” বলে অভিহিত করেছে।
যা দেখতে ভাল লাগল তা হ’ল প্রতিটি শহরই কিছু স্তরের ব্যবসা করেছিল। বাকলির ভক্তরা স্পষ্টভাবে অনুপ্রাণিত – ডিজাইনার জেস রটারের সীমিত সংস্করণ পোস্টারগুলি সম্পর্কেও উত্সাহী যে থিয়েটারগুলি এই সপ্তাহান্তে দিচ্ছিল, ম্যাগনোলিয়ার বিতরণ ও বিপণন নিল ব্লকের প্রধান বলেছেন। নিউ ইয়র্ক সিটি, অরেঞ্জ কাউন্টি এবং মেমফিসের মতো নির্দিষ্ট বাজারগুলি দুর্দান্তভাবে দুর্দান্ত কাজ করেছে, তবে হিউস্টন, স্যাক্রামেন্টো এবং অরল্যান্ডোর মতো দাগগুলিতে গ্রসগুলি শক্তিশালী, তিনি যোগ করেছেন, দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রদর্শনের জন্য ফিরে যাওয়ার বিষয়ে ভক্তদের দ্বারা সামাজিক পোস্টগুলি লক্ষ্য করে।
ছেলেরা বৃহস্পতিতে যায়ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টুডিও কার্টুনা থেকে প্রথম নাট্য রিলিজ, ইরনি পয়েন্টের সাথে সহ-বিতরণ করা, নিউইয়র্কের আইএফসি সেন্টারে একচেটিয়াভাবে একটি শক্তিশালী $ 15k এ খোলা হয়েছিল, এই বছর একটি অ্যানিমেটেড চলচ্চিত্রের সেরা উদ্বোধনী উইকএন্ড গড়। ট্রাইবেকা ফেস্টিভাল নির্বাচনের মধ্যে জুলিও টরেস, জেনেন গারোফালো, কোল এস্কোলা, তাভি জিভিনসন, এলসি ফিশার এবং এসএনএলের সারা শেরম্যানের একটি কৌতুক ভয়েস কাস্ট রয়েছে। গল্পটি বিলি 5000 অনুসরণ করেছে, শহরতলির ফ্লোরিডার এক কিশোর যখন অন্য একটি পৃথিবী থেকে উদ্ভট প্রাণীর আগমনে তার শীতের বিরতি উল্টে গেলে $ 5,000 করার চেষ্টা করছে।
পরিচালক জুলিয়ান গ্ল্যান্ডারের প্রথম বৈশিষ্ট্য একাধিক বিক্রয়-আউট স্ক্রিনিং, শক্তিশালী সমালোচনামূলক নোটিশ এবং অত্যন্ত কার্যকর সামাজিক লক্ষ্যবস্তুতে ধন্যবাদ অভ্যন্তরীণ ট্র্যাকিং ছাড়িয়েছে, কার্টুনা বলেছিলেন। সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জেমস বেলফার গ্ল্যান্ডারকে বলেছিলেন “সত্যিকারের একজন খাঁটি শিল্পী এবং এই চলচ্চিত্রের সাফল্য আরও প্রমাণ করে যে অদ্ভুত নতুন তরঙ্গ সবে শুরু হয়েছে। আমি এই এক ধরণের আউটারদের সমর্থন অব্যাহত রাখতে পেরে রোমাঞ্চিত।” ফিল্মটি শুরুর দিকে শুরুতে অবিরত থাকবে, পরের সপ্তাহে এলএ (লেমেল গ্লেন্ডেল, টরন্টো (টিআইএফএফ লাইটবক্স), সিয়াটল (সিফ সিনেমা আপটাউন) এবং সান ফ্রান্সিসকো (বাল্বোয়া থিয়েটার) সহ 15+ টি শহরে প্রসারিত হবে।
উল্লম্ব বিনোদন আমার মায়ের বিবাহ 402 স্ক্রিনে একটি দুর্দান্ত $ 432k উইকএন্ডের আত্মপ্রকাশ করেছে। স্কারলেট জোহানসন, সিয়েনা মিলার এবং এমিলি বিচামের সাথে অভিনয় করেছেন ক্রিস্টিন স্কট থমাসের পরিচালিত আত্মপ্রকাশ, মার্কিন নিউইয়র্ক এবং লস অ্যাঞ্জেলেস জুড়ে উঁচু বাজারে ভাল অভিনয় করেছিল তবে পারিবারিক কৌতুক ক্যানসাস সিটি, ডালাস, হিউস্টন, সেন্ট লুইস এবং অন্যান্য-কাস্টাল মার্কেটে শক্ত সংখ্যা দেখেছিল। এনওয়াইসি এবং এএমসি সেঞ্চুরি সিটির এএমসি লিংকন স্কয়ারটি শীর্ষস্থানীয় গ্রোসারদের মধ্যে ছিলেন অ্যাঞ্জেলিকা থেকে ইন্ডি আর্ট হাউসে এবং ম্যানহাটনে সিনেমা 1,2,3, ফিলাডেলফিয়ার ব্রায়ান মাওর, কেপ কডের কেপ কড, সিনসিনাটির মারিমন্ট এবং হাইল্যান্ড পার্ক আইএল -এর ওয়েফারার।
রাস্তার পাশের আকর্ষণগুলি হরর খুলেছে অদ্ভুত ফসল স্টুয়ার্ট অর্টিজ দ্বারা 7070০ টি স্থানে 214k ডলার থেকে 214 কিলোমিটার। স্টুয়ার্ট অর্টিজ
হিন্দ মেডডেবের ডকুমেন্টারি সুদান, আমাদের মনে আছে তরমুজের ছবিগুলি থেকে দুটি স্থানে 6.6K, এনওয়াইসি -র ডিসিটিভি ফায়ার হাউস এবং টরন্টোর হট ডক্স সিনেমা, এনওয়াইসিতে বিক্রি হওয়া স্ক্রিনিং সহ চলচ্চিত্র নির্মাতা প্রশ্নোত্তর এবং এএস সহ খোলা হয়েছিল। ফায়ার হাউসে কেবল 60 টি আসন রয়েছে। দুর্দান্ত সমালোচনামূলক সংবর্ধনা (১৯ টি পর্যালোচনা বন্ধ রোটেন টমেটোতে 100%) এবং ইতিবাচক শব্দের সাথে, ডকটি পরের শুক্রবার লেমেল রয়্যালে এলএ সহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মূল বাজারগুলিতে রোল আউট করতে থাকবে। চার বছরেরও বেশি সময় ধরে, সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা মেডদেব বেঁচে থাকার এবং প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসাবে একটি হারিয়ে যাওয়া বিপ্লব এবং সৃজনশীলতার শক্তির সাক্ষ্য দেয়।
হোল্ডওভার: অসিলোস্কোপ ল্যাবস ক্যাটভিডোফেস্ট 2025 Week 680k এর কায়মের জন্য 78 স্ক্রিনে 2 সপ্তাহে 2 143k দেখেছি।