ডটনেট রান অ্যাপ.সিএস ঘোষণা করছে – সি# এবং .NET 10 দিয়ে শুরু করার একটি সহজ উপায়

আমরা একটি নতুন বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করতে আগ্রহী যা .NET 10 পূর্বরূপ 4 এর অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল যা সি# দিয়ে শুরু করা আগের চেয়ে সহজ করে তোলে। আপনি এখন সরাসরি একটি সি# ফাইল চালাতে পারেন dotnet run app.cs । এর অর্থ আপনার আর কোনও প্রকল্প ফাইল তৈরি করতে হবে না বা দ্রুত স্ক্রিপ্ট চালানোর জন্য, একটি স্নিপেট পরীক্ষা করতে বা কোনও ধারণা নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য পুরো অ্যাপ্লিকেশনটি স্ক্যাফোল্ড করার দরকার নেই। এটি সহজ, স্বজ্ঞাত এবং সি# বিকাশের অভিজ্ঞতাটি সহজতর করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বিশেষত যারা সবে শুরু করছেন তাদের জন্য।

কি dotnet run app.cs ?

এখন অবধি, ব্যবহার করে সি# কোড কার্যকর করা dotnet সিএলআইয়ের একটি প্রকল্প কাঠামো প্রয়োজন যা একটি অন্তর্ভুক্ত .csproj ফাইল। এই নতুন ক্ষমতা সহ, যা আমরা কল করি ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনআপনি একটি স্ট্যান্ডেলোন চালাতে পারেন .cs সরাসরি ফাইল করুন, আপনি যেমন পাইথন বা জাভাস্ক্রিপ্টের মতো স্ক্রিপ্টিং ভাষাগুলির সাথে চান।

এটি সি# চেষ্টা করে এন্ট্রি বাধা হ্রাস করে এবং ভাষা শেখার, প্রোটোটাইপিং বা অটোমেশন পরিস্থিতিগুলির জন্য আরও আকর্ষণীয় পছন্দ করে তোলে।

দ্রুত শুরু, কোনও প্রকল্প ফাইলের প্রয়োজন নেই – শেখা, পরীক্ষা এবং ছোট স্ক্রিপ্টগুলির জন্য দুর্দান্ত।

– কোনও অতিরিক্ত সরঞ্জাম নেই, নির্ভরতা নেই, ঠিক এবং আপনার ফাইল। বাস্তব অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে স্কেল – এটি কোনও পৃথক উপভাষা বা রানটাইম নয়। যখন আপনার স্ক্রিপ্টটি বড় হয়, এটি একই ভাষা, সিনট্যাক্স এবং সরঞ্জামাদি ব্যবহার করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পে বিকশিত হতে পারে।

ফাইল-ভিত্তিক সি# অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য নতুন ফাইল-স্তরের নির্দেশিকা

.NET 10 প্রিভিউ 4 সহ, ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি শক্তিশালী একটি সেটকে সমর্থন করে ফাইল-স্তরের নির্দেশাবলী এটি আপনার একক না রেখে সমস্ত প্রকল্প-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য প্রকল্প ফাইলগুলিতে সঞ্চিত একটি অল্প সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘোষণা করার অনুমতি দেয় .cs ফাইল। এই নির্দেশাবলী এমএসবিল্ড ধারণাগুলির সাথে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে আরও নমনীয় এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ করে তোলে।

সাথে নুগেট প্যাকেজগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে #:package

আপনি সরাসরি আপনার মধ্যে নুগেট প্যাকেজ রেফারেন্স যুক্ত করতে পারেন .cs ফাইল ব্যবহার করে ফাইল #:package নির্দেশনা:

#:package Humanizer@2.14.1 using Humanizer; var dotNet9Released = DateTimeOffset.Parse("2024-12-03"); var since = DateTimeOffset.Now - dotNet9Released; Console.WriteLine($"It has been {since.Humanize()} since .NET 9 was released.");

সাথে একটি এসডিকে নির্দিষ্ট করা #:sdk

ডিফল্টরূপে, ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করে Microsoft.NET.Sdk এসডিকে। আপনি যদি ওয়েব এপিআইয়ের মতো কিছু তৈরি করছেন তবে আপনি এসডিকে ব্যবহার করে পরিবর্তন করতে পারেন #:sdk নির্দেশনা:

#:sdk Microsoft.NET.Sdk.Web

এটি ফাইলটিকে এমনভাবে চিকিত্সার জন্য বলছে যেন এটি কোনও ওয়েব প্রকল্পের অংশ, ন্যূনতম এপিআই এবং এমভিসির মতো এএসপি.নেট কোরের বৈশিষ্ট্যগুলি সক্ষম করে।

সাথে এমএসবিল্ড সম্পত্তি সেট করা #:property

আপনি অতিরিক্ত বিল্ড বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করে কনফিগার করতে পারেন #:property । উদাহরণস্বরূপ:

#:property LangVersion preview

এটি আপনার ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনটিকে কোনও সম্পূর্ণ প্রকল্পের ফাইলের প্রয়োজন ছাড়াই উন্নত ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং প্ল্যাটফর্ম টার্গেটিং বেছে নিতে দেয়।

শেল স্ক্রিপ্টগুলির জন্য শেবাং লাইন ব্যবহার করে

ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিও সমর্থন করে শেবাং লাইন ( #! ), আপনাকে ক্রস-প্ল্যাটফর্ম সি# শেল স্ক্রিপ্টগুলি লেখার অনুমতি দেয় যা সরাসরি ইউনিক্সের মতো সিস্টেমে নির্বাহযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ:

#!/usr/bin/dotnet run Console.WriteLine("Hello from a C# script!");

আপনি ফাইলটি এক্সিকিউটেবল করতে পারেন এবং এটি সরাসরি চালাতে পারেন:

chmod +x app.cs ./app.cs

এটি সি# কে সিএলআই ইউটিলিটিস, অটোমেশন স্ক্রিপ্টগুলি এবং টুলিংয়ের জন্য একটি সুবিধাজনক বিকল্প হিসাবে তৈরি করে, কোনও প্রকল্পের সেটআপের প্রয়োজন নেই।

একটি প্রকল্প ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন রূপান্তর

যখন আপনার ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন জটিলতায় বৃদ্ধি পায়, বা আপনি কেবল প্রকল্প-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে অতিরিক্ত ক্ষমতাগুলি সরবরাহ করতে চান, আপনি এটিকে একটি স্ট্যান্ডার্ড প্রকল্পে রূপান্তর করতে পারেন:

dotnet project convert app.cs

এই কমান্ডটি আপনার ফাইলের জন্য একটি নতুন ডিরেক্টরি তৈরি করে, স্ক্যাফোল্ডস এ .csproj ফাইল, আপনার কোড একটিতে সরিয়ে দেয় Program.cs ফাইল, এবং যে কোনও অনুবাদ করে #: এমএসবিল্ড বৈশিষ্ট্য এবং রেফারেন্সগুলিতে নির্দেশাবলী।

উদাহরণ

এই ফাইলটি দেওয়া:

#:sdk Microsoft.NET.Sdk.Web #:package Microsoft.AspNetCore.OpenApi@10.*-* var builder = WebApplication.CreateBuilder(); builder.AddOpenApi(); var app = builder.Build(); app.MapGet("/", () => "Hello, world!"); app.Run();

উত্পন্ন .csproj হবে:

<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk.Web"> <PropertyGroup> <TargetFramework>net10.0</TargetFramework> <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings> <Nullable>enable</Nullable> </PropertyGroup> <ItemGroup> <PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.OpenApi" Version="10.*-*" /> </ItemGroup> </Project>

এটি একটি একক ফাইল থেকে সম্পূর্ণ কার্যকরী, বিল্ডেবল এবং এক্সটেনসিবল প্রকল্পে রূপান্তরটিকে বিরামবিহীন করে তোলে।

প্রকল্প ছাড়াই সি# চালানোর বিদ্যমান উপায়গুলি

এটি প্রথমবারের মতো বিকাশকারীরা কোনও প্রকল্প ছাড়াই সি# চালাতে চেয়েছিল। সম্প্রদায় প্রকল্প মত সিএস-স্ক্রিপ্ট, ডটনেট-স্ক্রিপ্ট, কেকএবং অন্যরা দীর্ঘদিন ধরে এই ভূমিকাটি পূরণ করেছে, স্ক্রিপ্টিং ওয়ার্কফ্লোগুলি, প্রতিস্থাপনের অভিজ্ঞতা এবং সি#এর সাথে অন্যান্য অভিজ্ঞতা সক্ষম করে। এখানে একটি স্কট হ্যানসেলম্যানের ব্লগ পোস্ট 2018 থেকে বিশদ বিবরণ dotnet-script গ্লোবাল টুল।

এই সরঞ্জামগুলি মূল্যবান রয়ে গেছে এবং বিশেষত আরও উন্নত স্ক্রিপ্টিং পরিস্থিতির জন্য যাচাই করার মতো। তবে, এই নতুন অন্তর্নির্মিত সহায়তার সাথে, বিকাশকারীরা অবিলম্বে শুরু করতে পারবেন: কোনও অতিরিক্ত ইনস্টলেশন, কনফিগারেশন বা আবিষ্কারের পদক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ: এটি কোনও পৃথক উপভাষা বা সি#এর মোড নয়। আমরা নিয়মিত সি# প্রকল্প-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন থেকে এই বৈশিষ্ট্যটিকে প্রাকৃতিক “ক্লিক-স্টপ” তৈরি করার বিষয়ে ইচ্ছাকৃত করছি। আপনি একই সংকলক ব্যবহার করে একই সি#লিখছেন এবং যখন আপনার কোডটি বড় হয়, তখন এটি স্বাভাবিকভাবেই একটি প্রকল্প-ভিত্তিক অ্যাপে রূপান্তরিত হয়, যদি আপনি চান এবং কখন চান।

শুরু করা

ইনস্টল .NET 10 প্রাকদর্শন 4

এটি থেকে ডাউনলোড করুন এবং ইনস্টল করুন dotnet.microsoft.com। ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোড ইনস্টল করুন (প্রস্তাবিত)

আপনি যদি ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোড ব্যবহার করছেন তবে ইনস্টল করুন সি# দেব কিট এবং তারপরে ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপস সমর্থনের জন্য সি# এক্সটেনশন আপডেট করতে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন: ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন এবং নির্দেশাবলীর জন্য সমর্থন সক্ষম করতে আপনার সর্বশেষের প্রয়োজন প্রাক-রিলিজ সংস্করণ সি# এক্সটেনশনের: এক্সটেনশন সাইডবারটি খুলুন ( Ctrl+Shift+X )

) “সি#” অনুসন্ধান করুন

এক্সটেনশন পৃষ্ঠায়, ক্লিক করুন প্রাক-রিলিজ সংস্করণে স্যুইচ করুন বোতাম

বোতাম ইনস্টল করা সংস্করণটি কমপক্ষে নিশ্চিত করুন 2.79.8 আপনার কোড লিখুন

নামক একটি ফাইল তৈরি করুন hello.cs :: Console.WriteLine("Hello, world!"); এটা চালান!

একই ফোল্ডারে একটি টার্মিনাল খুলুন এবং চালান: dotnet run hello.cs একটি প্রকল্পে রূপান্তর করুন

ফাইলটিকে কোনও প্রকল্পে রূপান্তর করতে, চালান: dotnet project convert hello.cs

আরও শিখুন

এই বৈশিষ্ট্যটিতে এই বৈশিষ্ট্যটি দেখুন মাইক্রোসফ্ট বিল্ড থেকে ডেমো সেশন::

কোনও প্রকল্প নেই, কেবল সি# dotnet run app.cs

আপনি দেখতে পাবেন যে শুরু করা, নির্দেশিকাগুলি অন্বেষণ করা এবং প্রস্তুত হলে একটি সম্পূর্ণ প্রকল্পে রূপান্তর করা কতটা সহজ।

https://www.youtube.com/watch?v=98mizub7i-w

এগিয়ে রাস্তা

সঙ্গে dotnet run app.cs নেট ইকোসিস্টেমের সম্পূর্ণ শক্তি এবং গভীরতা সংরক্ষণ করার সময় আমরা সি# আরও সহজলভ্য করছি। আপনি প্রোটোটাইপিং, পাঠদান, বা উত্পাদন ব্যবস্থা তৈরি করার ব্যবস্থা করুন না কেন, এই নতুন ক্ষমতা আপনাকে ধারণা থেকে কার্যকর করতে দ্রুত এগিয়ে যেতে সহায়তা করে।

আসন্ন .NET 10 পূর্বরূপগুলিতে আমরা ভিএস কোডে ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা উন্নত করার লক্ষ্য নিয়েছি, নতুন ফাইল-ভিত্তিক নির্দেশাবলী, উন্নত কর্মক্ষমতা এবং ডিবাগিংয়ের জন্য সমর্থন সহকারে ইন্টেলিসেন্স সহ। কমান্ড লাইনে আমরা ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে সমর্থন অন্বেষণ করছি একাধিক ফাইলএবং ফাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি দ্রুততর করার উপায়গুলি।

আজ চেষ্টা করে দেখুন এবং আপনার প্রেরণ করুন গিটহাবের প্রতিক্রিয়া আমরা .NET 10 এবং এর বাইরেও এই অভিজ্ঞতাটি আকার দিতে থাকি।