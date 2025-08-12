You are Here
ডডজার্স তারকা শোহেই ওহতানি এবং এজেন্টের জন্য অভিযুক্ত $ 240 এম হাওয়াই রিয়েল এস্টেট প্রকল্প
ডডজার্স তারকা শোহেই ওহতানি এবং এজেন্টের জন্য অভিযুক্ত $ 240 এম হাওয়াই রিয়েল এস্টেট প্রকল্প

একজন হাওয়াই রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগকারী এবং ব্রোকার শোহেই ওহতানির বিরুদ্ধে মামলা করছেন, দাবি করেছেন যে লস অ্যাঞ্জেলেস ডডজার্স তারকা এবং তার এজেন্ট তাদের বিগ আইল্যান্ডের আকাঙ্ক্ষিত হাপুনা উপকূলে $ 240 মিলিয়ন বিলাসবহুল আবাসন উন্নয়ন থেকে বরখাস্ত করেছে যাতে তারা তাকে অনুমোদনের জন্য নিয়ে এসেছিল।

শুক্রবার হাওয়াই সার্কিট কোর্টে দায়ের করা মামলা অনুসারে, ওহতানির এজেন্ট নেজ বালেলো ক্রমবর্ধমানভাবে বিকাশকারী কেভিন জে হেইস সিনিয়র এবং রিয়েল এস্টেট ব্রোকার টমোকো মাতসুমোটোর কাছ থেকে তাদের ব্যবসায়িক অংশীদার কিংসবার্ন রিয়েল্টি ক্যাপিটাল তাদের চুক্তি থেকে ফেলে দেওয়ার দাবি করার আগে ছাড়ের দাবি জানিয়েছেন।

মামলা দাবী করেছে, “বালেলো এবং ওটানি, যাদের কেবলমাত্র ওতানির প্রচারমূলক ও ব্র্যান্ডিং মূল্যের জন্য উদ্যোগে আনা হয়েছিল, তাদের সেলিব্রিটি লিভারেজকে অস্থিতিশীল করতে এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্পে বাদীদের ভূমিকা ভেঙে ফেলার জন্য ব্যবহার করেছিলেন-তাদের নিজস্ব আর্থিক স্ব-স্ব-স্বার্থ ব্যতীত অন্য কোনও কারণে নয়,” মামলা দাবী করেছে।

মামলাটিতে ওহতানি এবং বালেলোকে নির্যাতনমূলক হস্তক্ষেপ এবং অন্যায় সমৃদ্ধির অভিযোগ করেছে। 40 বছরের অভিজ্ঞতার সাথে বিকাশকারী হেইস এবং ম্যাটসুমোটো, যিনি প্রত্যেকে $ 17.3 মিলিয়ন ডলার গড় বাড়ির তালিকাভুক্ত এজেন্ট হবেন, তিনি বলেছেন যে ওহতানি এবং বালেলোও এক সেকেন্ডে, প্রতিবেশী উদ্যোগে তাদের আগ্রহকে ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন।

বালেলোর এজেন্সি, সিএএ বেসবলের একজন মুখপাত্র মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। মন্তব্য করার জন্য কিংসবার্ন কর্মকর্তাদের কাছে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা তাত্ক্ষণিকভাবে সফল হয়নি।

“এই মামলাটি ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে,” মামলাটি বলে। “আসামিরা হুমকি এবং ভিত্তিহীন আইনী দাবী ব্যবহার করে কোনও ব্যবসায়িক অংশীদারকে তার চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা এবং তারা যে প্রকল্পটি তৈরি করেছিল এবং যে প্রকল্পটি তৈরি করেছিল তার বাদীগুলির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করতে বাধ্য করে।

“আসামীদের অবশ্যই তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়বদ্ধ হতে হবে, খ্যাতি বা পর্দার আড়ালে থাকা এজেন্টদের দ্বারা দায়বদ্ধ নয়, তাদের দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করে না। বাদী আসামীদের অসদাচরণকে প্রকাশ করার জন্য এই মামলাটি নিয়ে আসে এবং চুক্তির নিয়ম, ন্যায্য লেনদেন এবং জবাবদিহিতার বিধিগুলি সকলের জন্য সমানভাবে প্রয়োগ হয়-সেলিব্রিটি বা না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য।”

31 বছর বয়সী ওহতানি 2018 সালে জাপান থেকে সম্ভবত বেসবলের ইতিহাসের সর্বাধিক হেরাল্ডেড আন্তর্জাতিক তারকা হিসাবে এসেছিলেন, উভয় পিচ এবং আঘাতের ক্ষমতা সহ যা তাকে তার দলের কাছে দ্বিগুণ মূল্যবান করে তুলেছিল। পাঁচবারের অল-স্টার এবং তিনবারের সবচেয়ে মূল্যবান খেলোয়াড়, তিনি গত মৌসুমের আগে ডডজার্সের সাথে রেকর্ড 10 বছরের, $ 700 মিলিয়ন ডলার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং দলটিকে 2024 ওয়ার্ল্ড সিরিজে জিততে সহায়তা করেছিলেন।

সোমবার রাতে অনলাইনে থাকা মওনা কেএ রিসর্টে ভিস্তার জন্য বিনিয়োগের উপকরণগুলি কিংসবার্নের সাথে ম্যানেজমেন্ট দলের অংশ হিসাবে হেইস এবং মাতসুমোটোকে তালিকাভুক্ত করেছিল। এটি ওহতানি “জাপানের বাবে রুথ” এবং “প্রথম বাসিন্দা” নামে পরিচিত, তাকে আইকনিক মওনা কেয়া রিসর্টের আগে শীর্ষ বিলিং দেওয়া, “হাওয়াইয়ের অন্যতম উদযাপিত হোটেল,” হাপুনা বিচ, “আমেরিকাতে #1 সৈকতকে কনডে ন্যাস্ট ট্র্যাভেলার দ্বারা রেট দিয়েছেন” এবং দুটি গল্ফ কোর্স দ্বারা রেটেড পামার, জোনল্ড পামার, জোনল্ড পামার, একটি।

“ওহতানি এই প্রকল্পের সেলিব্রিটি মুখপাত্র হিসাবে কাজ করবেন এবং প্রকল্পের মধ্যে থাকা ১৪ টি আবাসগুলির মধ্যে একটি কেনার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,” ব্রোশিওর বলেছে। “তিনি অফ-সিজনে ভিস্তায় উল্লেখযোগ্য সময় ব্যয় করতেও চান এবং পূর্বসূরী প্রশিক্ষণের জন্য একটি ছোট হিট এবং পিচিং সুবিধা তৈরি করবেন।”

মামলাটি বলছে যে বিকাশকারীরা এই চুক্তিতে কাজ করে 11 বছর ব্যয় করেছেন এবং “একটি সাহসী বিপণন কৌশলটির অংশ হিসাবে” 2023 সালে ওহতানির সাথে একটি অনুমোদনের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন, “কল্পনাযোগ্য সবচেয়ে উচ্চ-প্রোফাইলের অন্যতম অনুমোদন।”

বিনিয়োগ ব্রোশিওর বলেছে, “ওহতানির সাথে এই অংশীদারিত্ব চাহিদা বাড়িয়ে তুলবে এবং জাপানি বিলাসবহুল ভ্যাকেশন হোম মার্কেটের মধ্যে গুঞ্জন তৈরি করবে, যা প্রকল্পের প্রাথমিক লক্ষ্য শ্রোতা,” ইনভেস্টমেন্ট ব্রোশিওর বলেছে। “আমরা শোহেই ওহতানির বাড়ির মালিকানাটিকে প্রকল্পের বিশ্বব্যাপী এক্সপোজারে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে দেখি এবং বিক্রয় গতি ত্বরান্বিত করার প্রত্যাশা করে, যার ফলে আমাদের আমাদের মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যগুলি অর্জনে সহায়তা করে।”

মামলাটি বলেছিল যে বালেলো “দ্রুত একটি বিঘ্নকারী শক্তি হয়ে উঠল”, যদি ছাড় না দেওয়া হয় তবে ওহতানিকে চুক্তি থেকে টেনে আনার হুমকি দিয়েছিল।

“কিংসবার্ন বালেলোর প্রতিটি ঝাঁকুনির সাথে ক্যাপিটুলেশন শুরু করেছিলেন,” মামলাটিতে বলা হয়েছে। “সময়ের সাথে সাথে, এটি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে কিংসবার্ন তার ব্যবসায়িক অংশীদারদের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রতি সম্মান জানানোর চেয়ে ওটানির সাথে তার সম্পর্ক সংরক্ষণের বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন।”

গত মাসে, স্যুটটি “একটি সমন্বিত আক্রমণ” নামে পরিচিত, কিংসবার্ন হেইস এবং মাতসুমোটোকে বরখাস্ত করেছিলেন।

“কিংসবার্ন এই আহ্বানের সময় প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন যে বালেলো এই সমাপ্তির দাবি করেছিলেন এবং সেগুলি কেবল তাকে প্রশান্ত করার জন্য করা হচ্ছে,” মামলাটিতে বলা হয়েছে। “বাদী প্রাক্কলিত হোম বিল্ডিং মুনাফা, নির্মাণ পরিচালনার ফি এবং ব্রোকার কমিশনের সাথে জড়িত কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ হারাতে দাঁড়ায়।”

এপি এমএলবি:

