ডডজার্স সুপারস্টার বিশদভাবে কীভাবে রুক্ষ মরসুম তাকে মানসিকভাবে পরিবর্তন করেছে তা বিশদ

মুকি বেটসের জন্য, অনেকেই বলবেন যে এটি ভুলে যাওয়ার একটি মরসুম হয়েছে।
তার দুর্বল পরিসংখ্যান সত্ত্বেও, লস অ্যাঞ্জেলেস ডজজার্স শর্টসটপ সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাত্কারে স্বীকার করেছে যে তিনি 2025 প্রচারকে গেম-চেঞ্জার হিসাবে স্মরণ করবেন।
32 বছর বয়সী এই যুবক তার 12 বছরের এমএলবি ক্যারিয়ারের সবচেয়ে খারাপ মরসুমের মধ্যে লড়াই করছেন, শনিবারের অ্যাকশনে 90 এর একটি ওপিএস+ দিয়ে প্রবেশ করে, তার ক্যারিয়ারের 135 চিহ্নের নীচে। তদুপরি, সাতবারের রৌপ্য স্লাগারটি কেবল .239/.309/.371 স্ল্যাশ করছে, যে সমস্ত সংখ্যাগুলি ক্যারিয়ারের নীচু হবে তারা যদি সেই স্তরে থেকে যায়।
বেটস অবশ্য কেবল তার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য নয়, ডডজারদের বিশ্ব সিরিজে ফিরে আসতে সহায়তা করার জন্য তার ফোকাসটি পুনঃনির্দেশিত করেছে।
তিনি বলেছি অ্যাথলেটিকের ফ্যাবিয়ান আরদাকে যে তিনি তাঁর মরসুমকে “এক ধরণের শেষ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। আমাদের দুর্দান্ত মরসুম নয়” এর জন্য আমাদের তা চক করতে হবে। ”
ন্যাশনাল লিগ ওয়েস্টের সান দিয়েগো প্যাড্রেসের চেয়ে টরন্টো ব্লু জেসের সাথে শনিবারের ম্যাচআপে খেলতে এবং শনিবারের ম্যাচআপে যাওয়ার জন্য যখন ডডজার্সের এখনও 46 টি গেম রয়েছে তখন এটি শুনতে শক্ত।
বেটস যোগ করেছেন যে, যদিও তাঁর মরসুমটি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য তার খুব দেরি হতে পারে, তিনি জানেন যে তিনি এখনও ডডজার্সকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হিসাবে পুনরাবৃত্তি করতে সহায়তা করতে পারেন।
“স্পষ্টতই, প্রত্যেকে দুর্দান্ত asons তু পেতে চায়, তবে আপনি যখন কেবল মরসুমের বিষয়ে চিন্তা করবেন না তখন এটি অনেক সহজ।” “আপনি কেবল গেম টু গেম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। আমি আমার ক্যারিয়ারের বাকি অংশের জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গি নেব” “
দৃষ্টিকোণে পরিবর্তন নিয়মিত মরসুমের শেষ সপ্তাহগুলিতে বেটস এবং ডডজারদের ভাল করতে পারে। তিনি 12 বছরের, 365 মিলিয়ন ডলার চুক্তির মধ্যে রয়েছেন যা 2032 প্রচারের মধ্য দিয়ে চলে, যার অর্থ তিনি সম্ভবত লস অ্যাঞ্জেলেসে তাঁর কেরিয়ার শেষ করবেন। এই ধরণের মূলধন তার মধ্যে বিনিয়োগের সাথে সাথে ডডজারদের তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার ডাউন মরসুম থেকে প্রত্যাবর্তন করা দরকার, এমনকি যদি এর অর্থ 2026 এর জন্য স্লেট ক্লিন মুছে ফেলা হয়।
তবুও, বেটস এই মৌসুমে দলের ১১6 টি গেমের ৯৪ টিতে ডডজার্সের হয়ে দ্বিতীয় ব্যাটিং করেছেন। অধিকন্তু, প্রাক্তন আমেরিকান লিগ এমভিপি 10 টি গেমের জন্য লিডঅফ স্পটে হিট করেছে, এটি আশা করা যায় যে তার অভিনয়টি কিকস্টার্ট করার জন্য ডিজাইন করা একটি পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপটি কার্যকর হয়নি, যদিও, পরীক্ষার সময় বেটস কেবল .186 হিট করেছে।
ডডজার্সের ম্যানেজার ডেভ রবার্টসের ক্রমটি নীচে নামানোর সমস্ত কারণ রয়েছে, তিনি সম্প্রতি সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে “… আমার জন্য, এটি সত্যই তাকে কোনও ছাড়ছে না, তিনি আমাদের শীর্ষের কাছাকাছি থাকা সেরা বিকল্পটি প্রশংসা করছেন।”
বেটসের সংশোধিত মানসিকতা ডডজার্সকে সহায়তা করতে পারে কিনা তা 2025 এবং এর বাইরেও বাকি অংশগুলির জন্য দেখার মতো কিছু।